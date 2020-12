La India: Más de 300 hospitalizados y al menos un fallecido por misteriosa enfermedad

La India.- Hasta ahora hay más de 300 hospitalizados y al menos un fallecido por una misteriosa enfermedad que se ha desatado en una población en La India, uno de los países con más casos y muertos por Covid-19, al menos se sabe que no es COVID, pero las autoridades no han identificado el patógeno.

Sin descartar nada aun..

Una enfermedad no identificada ha llevado al hospital a más de 300 hospitalizados en el sureste de la India, incluida una que murió, según funcionarios locales que investigan los casos.

Los pacientes de la ciudad de Eluru, en el estado de Andhra Pradesh, informaron una variedad de síntomas que incluyeron convulsiones, pérdida del conocimiento y náuseas durante el fin de semana. Así dijo Dolla Joshi Roy, funcionario de vigilancia del distrito de West Godavari en Eluru.

Esto ocurre mientras la India continúa luchando contra la pandemia de covid-19, con el segundo mayor número de infecciones del mundo. Andhra Pradesh es uno de los estados más afectados y actualmente tiene más de 800.000 casos confirmados.

Pero el covid-19 no fue la causa de las hospitalizaciones durante el fin de semana.

«Todos los pacientes dieron negativo en la prueba de covid-19», dijo .. Y agregó que alrededor de 180 pacientes han sido dados de alta, mientras que el resto está «estable». El paciente que murió había reportado síntomas similares a los demás. Pero luego tuvo un paro cardíaco fatal aunque no relacionado, dijo.

Autoridades de la India analizan muestras

Una nota publicada por el Departamento de Salud de Andhra Pradesh decía que los análisis de sangre iniciales no encontraron ninguna evidencia de una infección viral, como el dengue o la chikungunya, ambas causadas por picaduras de mosquitos.

Las autoridades ahora están analizando muestras de agua en Eluru para detectar contaminación, después de que se descubrió que todos los pacientes recibieron el agua de una fuente común. Se recolectaron muestras de 57.863 hogares y se enviaron a un laboratorio forense.

La India: Más de 300 hospitalizados y al menos un fallecido por misteriosa enfermedad was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Internacionales