La Inteligencia artificial, una tecnología clave para la transformación digital en 5G

BUENOS AIRES, 22 de abril de 2020.- Long Term Evolution (LTE) estableció tecnologías para telecomunicaciones inalámbricas que se expandirán con el desarrollo de 5G, pero la integración de Inteligencia Artificial (IA) y la distribución de las capacidades de cómputo contribuirá a transformar las redes y el entorno de aplicaciones para permitir la innovación en servicios digitales. Así lo especifica “5G Global: tecnologías y elementos transformacionales”, un extracto del estudio publicado por 5G Americas.

Concretamente, el documento analiza cómo en 5G la IA contribuirá en la automatización y administración de las redes en aspectos concretos como la optimización de la red en tiempo real, el manejo de redes con más número de small cells, organizar el uso de varias bandas de espectro en redes 5G, ciberseguridad y el monitoreo de problemas en la infraestructura de red.

La IA ya está presente en algunas aplicaciones de uso masivo, como los asistentes de voz o el reconocimiento biométrico, pero eventualmente se espera que esté más integrada a casos de uso como los vehículos y ciudades inteligentes apoyando en tareas como reconocimiento de lenguaje y facial, seguridad, procesamiento de sensores, comprensión de escenarios y reconocimiento de objetos.

Las redes 5G se plantean como una plataforma de innovación a futuro capaz de soportar a ciudades inteligentes, vehículos conectados y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) masivas, lo que requiere elementos de infraestructura como acceso al espectro, pero también tecnologías transformacionales como la IA.

Varios de los elementos transformacionales de 5G ya habían sido introducidos en las redes LTE: despliegues de small cells, soporte para Internet de las Cosas (IoT), nuevas arquitecturas de red (SDN, NFV), e integración de IA. La combinación de estas tecnologías con características específicas de 5G, como acceso a espectro nunca utilizado para banda ancha inalámbrica, permitirán el desarrollo de servicios como IoT masivo y comunicaciones celulares vehiculares (V2X).

El estudio destaca que redes más distribuidas, virtualizadas y habilitadas por software combinadas con IA permitirá un doble beneficio para los usuarios, pues esto puede contribuir a una mejor gestión de las redes por los proveedores y al desarrollo de servicios y aplicaciones innovadoras.

