«La Invasión» el pánico se apodera de ti esté 01 Noviembre

Inspirada en cintas de terror clásico y dirigida a un público más

adolescente, llega “La Invasión”, el nuevo estreno de Cines Unidos y MundodPelicula,

dirigido por John Murlowski, que nos trae un remake del film “Invasión de los ladrones de

Cuerpos” – 1978.

Murlowski, considerado como uno de los grandes de la industria, está al frente de esta

cinta independiente que aborda el tema de la “asimilación” como detonante dramático y

audiovisual, en la que los espectadores reconocerán el valor de un thriller bien contado,

en imágenes que traducen sentimientos de pánico y suspenso.

Tres amigos, Zach (Joel Courtney), Randy (Calum Worthy) y Kayla (Andi Matichak),

habitantes de un pequeño y aburrido pueblo de Estados Unidos, empiezan a notar

comportamientos extraños en sus vecinos, mientras intentan hacer una web-serie.

Entidades extraterrestres han caído sobre la tierra, dando paso a lo inesperado.

El casting repleto de talentos alternativos y emergentes del milenio, conformado por: Joel

Courtney, Calum Worthy, Andi Matichak, Cam Gigandet, Mason McNulty, Terry Dale

Parks y Vito Viscuso, supone un acierto para la puesta en escena.

“La Invasión” llegará a todas las salas de cine, en las principales ciudades del país, a

partir del próximo viernes 1° de noviembre.

