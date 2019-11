La IV Feria de Derechos Humanos llega a Maracaibo

Los días 14, 15 y 16 de noviembre se celebrará la cuarta edición de la Feria de Derechos Humanos en el Centro de Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo, un evento organizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en alianza con Asuntos del Sur, Provea y Redhez.

Desde las 2:00 de la tarde, y por tres días seguidos, activistas y organizaciones de derechos humanos del Zulia, Venezuela y Latinoamérica, se reunirán en ciclos de conferencias para exponer su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos, abarcando las áreas de derechos ambientales, derechos de la mujer, derechos de la infancia y el rol de la sociedad civil en medio de contextos regionales cada vez más desafiantes.

El primer día de actividades será el jueves, 14 de noviembre, con un evento de inauguración donde se hará presente la cultura indígena de la región zuliana. En simultáneo, en las afueras del Centro de Bellas Artes, se realizará un “Parking day” con stands de colectivos locales que expondrán su trabajo en la promoción de causas relacionadas a la humanidad, el ambiente y la defensa de los animales.

En las conferencias del día jueves, se destaca el panel de “Avances y desafíos en la protección de la migración venezolana”, con las participaciones de organizaciones de Venezuela y Colombia.

Para el segundo día, se realizarán charlas dirigidas a las personas con discapacidad, jóvenes, pueblos indígenas y la comunidad LGBTIQ+. Otra de las actividades resaltantes será el panel feminista, que contará con las participaciones de Mulier y Proyecto Mujeres por Venezuela, Asuntos del Sur (Argentina), Corporación Amigos de la Unesco (Colombia) y Nossas (Brasil).

Para cerrar el día viernes, los periodistas venezolanos Luis Carlos Díaz y Naky Soto, junto con el comediante Ricardo del Búfalo, realizarán por primera vez en Maracaibo el conversatorio “Un País Normal”.

En el último día de actividades, Acción Solidaria, Espacio Público y Prepara Familia hablarán sobre las acciones que nacen de la sociedad civil para enfrentar la emergencia humanitaria en Venezuela. Por su parte, Codhez presentará la situación de la inseguridad alimentaria en Maracaibo para 2019.

“Música x Medicinas” intercambia la solidaridad

Durante los días de la Feria, se materializará la iniciativa de “Música x Medicinas”, una actividad auspiciada por Provea en medio de la escasez de medicamentos y la crisis del sistema de salud, para intercambiar medicamentos vigentes por música, libros y franelas.

Los medicamentos e insumos médicos serán destinados a Rehabilitarte, fundación que labora en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, y las fundaciones Corazón Yukpa y Ojenke, que atienden a las comunidades indígenas en la Sierra de Perijá.

Al finalizar la feria, se realizará el concierto “Música x Medicinas” con las presentaciones de Yenyeré, Gaiteros a la Carta, Caribbeat, Mikke Flores, y los DJ Oven Vibes, Diego Fermín, Woof y Pinkman.

En esta jornada de tres días, los marabinos tendrán la posibilidad de aprender sobre la promoción y exigencia de los derechos humanos, de la mano de una agenda cultural para disfrutar en familia y que incluye obras de teatro, arte para niños y niñas, retratos en vivo, danzas, entre otros.

La entrada a las actividades de la Feria de Derechos Humanos es libre, y las actividades inician desde las 2:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. Para más información visita www.codhez.ong, y sus redes sociales @Codhez en Twitter e Instagram.

