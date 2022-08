«La Lloré en el Rio» el nuevo álbum fusión tropical de Karlin Castillo

Miami FL, .- (@MinayaPR) Karlin Castillo, joven exponente del género tropical, presenta su primer álbum «La Lloré en el Rio» título que también tiene su primer sencillo que lanzó hace unos meses y que gozó de gran aceptación del público y medios de comunicación, los cuales le dieron la bienvenida a este gran cantautor de JN Music Group.

Este nuevo álbum está basado en un estilo denominado tropical world music, donde se trabajó la base del merengue fuertemente acompañado del rock, funk, y vallenato entre otros ritmos afro caribeño y del mundo.

Son seis temas seleccionados por el propio artista y su equipo de trabajo, en donde se desprenden títulos como: «La Lloré en el Rio», «Tu Libertad», también «El Mariachi» al estilo ranchera donde se fusionó con el rock, utilizando guitarras eléctricas y sonidos muy peculiares; «Bajo la luna» se incluye también en este EP donde se combina la samba brasileña, el rock y unas pinceladas del merengue.

El tercer tema a promocionar en su carrera y en este álbum es «Ven», una canción dedicada a la mujer que tanto quiere y se desespera si no está con él; “ven, ven dale, que aquí te quiero ver” parte del coro que se repite en tan pegajoso tema.

La producción fue grabada entre República Dominicana, Miami y New York y producida por el maestro Remy Nuñez; la ingeniería de mezcla a cargo de Lincoln Castañeda y el mastering por el reconocido Mike Fuller de FullerSound.

Remy Nuñez, como su productor musical y escritor, comenta sobre este gran artista “Vi en Karlin Castillo el portal para poder rescatar nuestra música autóctona como el merengue y las raíces del palo y el gaga, fusionando su esencia de donde él viene que es el rock con el funk, tomando como referencia a James Brown, Michael Jackson en la rítmica de los metales y guitarras y para poder lograr esto me tocó incorporar músicos experimentados en la materia como Joel Ramirez en la percusión y José Fleter en el trombón, ambos músicos de Juan Luis Guerra y Abel González uno de los mejores bajista y guitarrista de la República Dominicana”.

Karlin Castillo, es un artista dominicano radicado en la ciudad de Miami, inició en la música a los 13 años de edad formando grupos musicales por las escuelas a las que asistió en su país natal, para luego formar parte de diversas bandas a su llegada a la ciudad de New York. Al descubrir su talento en la composición y el dominio en la guitarra junto al piano, es cuando decide interpretar sus propias canciones y forma su propia banda.