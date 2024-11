La Macarronada Maracucha el plato navideño tradicional de los Zulianos

La Macarronada Maracucha es un plato emblemático de la gastronomía zuliana en navidad y año nuevo, especialmente popular durante la temporada navideña en Venezuela. Este delicioso platillo se sirve comúnmente en las cenas de fin de año, junto a otros clásicos como la hallaca y el pan de jamón. Su combinación de sabores y texturas la convierte en una opción muy apreciada en las celebraciones familiares.

Ingredientes Principales de la Macarronada Maracucha

La macarronada se elabora principalmente con macarrones, carne molida, y una variedad de ingredientes que le aportan sabor y color. Algunos de los ingredientes típicos incluyen:

Macarrones : Pasta corta que sirve como base del plato.

: Pasta corta que sirve como base del plato. Carne molida : Puede ser de res o pollo, que se cocina con un sofrito de cebolla y ajíes.

: Puede ser de res o pollo, que se cocina con un sofrito de cebolla y ajíes. Queso : Generalmente se utiliza queso blanco y queso de año, que se derriten durante la cocción.

: Generalmente se utiliza queso blanco y queso de año, que se derriten durante la cocción. Vegetales : Ruedas de papas sancochadas, cebolla, pimentón y a veces, pasitas y alcaparras para un toque especial.

: Ruedas de papas sancochadas, cebolla, pimentón y a veces, pasitas y alcaparras para un toque especial. Huevo cocido: se añaden durante su preparación para potencias los sabores.

se añaden durante su preparación para potencias los sabores. Jamón y salchichón: Estos embutidos se añaden para enriquecer el sabor del guiso.

Preparación de la Macarronada Maracucha

Cocción de la Pasta: Primero, se cocinan los macarrones en agua con sal hasta que estén al dente. Luego, se escurren y se reservan. Sofrito: En una sartén grande, se sofríe la carne molida con cebolla, ají dulce y ajo. Se sazona con sal, pimienta y un poco de salsa inglesa para intensificar el sabor . Montaje: En un recipiente apto para horno, se coloca una capa de macarrones, seguida de una capa del guiso de carne, y se alterna con capas de queso, jamón, y los vegetales. Este proceso se repite hasta llenar el recipiente, finalizando con una capa de queso. Horneado: Se lleva al horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

Receta Full de la Macarronada

Ingredientes de la Macarronada Zuliana

1/2 Kg. de canelones o macarrones gruesos, ligeramente cocidos y abiertos.

6 Tomates.

1 Cebolla.

3 Ajíes dulces.

2 Dientes de ajo.

6 Cucharadas de aceite vegetal.

2 Papas enteras y cocidas.

4 Huevos cocidos.

1/2 Kg. de queso semiduro rallado.

100 Grs. de queso duro rallado. (Queso de año)

4 Huevos crudos.

1 Taza de leche líquida.

1 Frasco pequeño de encurtidos en mostaza.

1 Lata grande de jamón endiablado.

1 Cucharada de onoto (achote) en polvo.

Sal y pimienta al gusto.

Pasos para la preparación de la Macarronada Maracucha:

Se prepara la salsa de tomate: se hace un sofrito de ajo, cebolla, perejil y pimentón, bien picadito todo, en aceite y mantequilla, cuando estén marchitos se le agrega el tomate licuado y los condimentos..

Se le agregan 2 cucharadas del aceite con onoto. Se cocina a fuego lento, tapada por 45 minutos. Por último la salsa 75 y la mayonesa.

Se prepara el aceite de onoto: Se pone a calentar aceite y se le agrega el onoto en pepitas, cuidando de que no se caliente demasiado por que se pone amargo. Se cuela.

Se cocina la pasta al dente, se cuela.

Las pasta se baña bien con el aceite onotado y el queso pecorino.

El plato se arma como una especie de lasagna, en capas: pasta, papas, cebollas, queso amarillo, jamón, salchichón, huevo duro en ruedas, pasitas, salsa de tomate, pasta. Se baña todo en huevos batidos y se mete al horno hasta que esté dorada.

Al momento de Servir, la macarronada maracucha es el plato preferido.

La macarronada se sirve caliente y es ideal para compartir en familia durante las festividades. Su sabor reconfortante y su presentación colorida la hacen un plato central en la mesa navideña zuliana. Además, es un platillo que invita a la creatividad, ya que cada familia puede añadir su toque personal a la receta.En resumen, la Macarronada Maracucha no solo es un plato delicioso, sino también una tradición que une a las familias venezolanas en torno a la mesa durante las celebraciones navideñas. ¡Anímate a prepararla y disfrutar de su exquisito sabor!

