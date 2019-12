La Magia de la Navidad estuvo presente en el Gran Maracaibo Fashion Show

Una noche mágica se vivió el pasado 13 de Diciembre en la primera edición del Maracaibo Fashion Show, realizado en La Plaza Sinamaica del Sambil Maracaibo, celebrando sus 15 años.

El Gran evento de moda contó con la animación de la Periodista y Presentadora de TV Tefii Urdaneta, quien fue la encargada de dar la bienvenida al espectáculo, y a los 40 niños y jóvenes, quienes lucieron atuendos de 12 tiendas de ropa y diseñadores, que presentaron sus nuevas colecciones.

Desde vestuarios de pijamas, deportivos, casuales, franelas personalizadas, hasta outfits elegantes, chic y a la moda, estuvo lleno el desfile, en el que participaron las marcas: Gina, Balú, Green Go, Tutees, AT Kids, Gib Fashion, Loop’s, Sunshine, De Muñecas, Cerezo. Además de las diseñadoras Lisseth Vergara y Karina Torres.

Espectáculo Navideño

El show estuvo cargado del espíritu de la navidad. Los modelitos enviaron sus buenos deseos a través de un video, producido por Tefii Urdaneta y EK Productora. También, realizaron un opening con canciones navideñas.

La música se hizo presente en el gran espectáculo, contando con la participación musical de: Albert Music, Los ganadores de la gala urbana del Festival Estrellas del Lago (Lucas Romero, Madeline Moreno y Victoria Lugo).

Igualmente, la cantante Isabella, César Brou, el dúo Adrián y Slicker, la agrupación Deja Boom, las pequeñas del Jazz Ballet Zulia, y La academia de baile Camerino Company, quien realizó la apertura y cerró el gran evento.

Redacción: Tefii Urdaneta

En : Notas de Prensa