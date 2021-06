«La mala noticia: Nunca se irá», Singapur se prepara para enfrentar el COVID-19 permanentemente

«La mala noticia: Nunca se irá», Singapur se prepara para enfrentar el COVID19 permanentemente.

El Gobierno de Singapur ha anunciado que ya no tiene la intención de reducir la transmisión del covid-19 a cero, ya que la enfermedad, según estiman las autoridades singapurenses, pasará a ser endémica.

Aunque Singapur es conocido como el país que mejor ha manejado la pandemia del coronavirus gracias a su campaña de vacunación efectiva, el Gobierno de Singapur ha tomado la decisión de cambiar su enfoque hacia la enfermedad, que, con toda probabilidad, llegó para quedarse.

En un artículo publicado el 24 de junio por The Straits Times, el ministro de Comercio e Industria, Gan Kim Yong; el ministro de Finanzas, Lawrence Wong, y el ministro de Sanidad, Ong Ye Kung, afirmaron que la nueva prioridad del Gobierno no será eliminar el coronavirus por completo, sino aprender a vivir en medio de la enfermedad que tiene todas las posibilidades de hacerse endémica.

«La mala noticia es que el covid-19 nunca se irá», reza el comunicado. «La buena noticia es que se puede vivir normalmente mientras que está entre nosotros», añaden.

Según los pronósticos, con el transcurso del tiempo el coronavirus se reducirá al nivel de la gripe, que cada año infecta a las personas, aunque solo una minoría de ellas se ve gravemente afectada. De este modo, la vida sigue incluso cuando el gripe está presente en nuestras vidas.

«No podemos erradicarlo, pero podemos convertir la pandemia en algo mucho menos amenazante, como la gripe, la enfermedad de manos, pies y boca o la varicela, y seguir con nuestras vidas».

El Gobierno asegura que ya dispone de un plan general para los próximos meses, aunque, sin duda, el elemento clave para pasar a la nueva normalidad sigue siendo la vacunación.

Singapur está comprometido con su plan de inocular a dos tercios de la población con la primera dosis para primeros de julio, aunque ha fijado un objetivo aún más ambicioso, consistente en vacunar por completo a dos tercios de los cuidadanos antes de su Día Nacional, que se celebra el 9 de agosto.

«La evidencia preliminar sugiere que, con vacunación, podemos controlar el covid-19»

El programa nacional de vacunación sigue siendo una evidencia clara de que las vacunas reducen el riesgo de la transmisión. Sin embargo, el Gobierno del país asiático estima que en el futuro tendrá que recurrir a las vacunas de refuerzo, aunque está desarrollando un programa multianual de vacunación.

En cuanto a las pruebas, ya no se utilizarán a fin de confinar a las personas, sino para asegurarse de que las actividades sociales sean seguras, así como para reducir el riesgo de transmisión para las personas susceptibles. En lugar de las pruebas PCR, que tardan mucho en procesar las muestras, se utilizarán las pruebas de antígenos rápidas, incluidas las autopruebas. Además, el país sigue desarrollando pruebas que tardarán solo unos minutos en obtener el resultado para utilizarlas en sitios como los aeropuertos, las oficinas, los centros comerciales y las escuelas.

Asimismo, dado que los científicos de todo el mundo están centrándose en la producción de los medicamentos necesarios, en un futuro previsible el tratamiento se mejorará, aseguran los ministros.

«Mientras tanto, aún debemos tomar las precauciones necesarias»

Sin embargo, la responsabilidad social sigue siendo uno de los asuntos fundamentales para «una sociedad segura», recalcan.

De este modo, gracias a la vacunación, las pruebas, el tratamiento y la responsabilidad social, la respuesta a los nuevos casos del coronavirus será diferente, concluye el comunicado.

Como más gente tendrá síntomas leves, no habrá ninguna carga excesiva sobre el sistema sanitario, mientras que las autoridades no tendrán que efectuar el rastreo de contactos, gracias a las pruebas mucho más rápidas y eficientes. Paso a paso, será posible levantar las restricciones vigentes, así como poder viajar de nuevo tras aprobar los certificados de vacunación de otros países.

«La ciencia y el ingenio humano, finalmente, prevalecerán sobre el covid-19. La cohesión y la conciencia social nos llevará allí más rápido. Todos debemos hacer lo que nos corresponde», subrayan los ministros.

