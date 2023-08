La Materialista presenta su nuevo tema “Yo tambien”

LA MATERIALISTA NOS PRESENTA ‘YO TAMBIÉN’: UNA CANCIÓN DE EMPODERAMIENTO FEMENINO QUE DA SEGUIMIENTO A UNA TRILOGÍA MUSICAL

Después del rotundo éxito mundial de «Tú eres», la talentosa cantante dominicana, La Materialista, se prepara para lanzar la segunda entrega de su trilogía musical con su nuevo sencillo, «Yo también». Este tema, producido magistralmente por Draco y Big Cris, promete convertirse en el himno de las discotecas para el fin de año.

La Materialista, reconocida por haber acumulado más de 400 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube, sigue sorprendiendo a sus seguidores con su propuesta única. Esta nueva canción es un poderoso himno de empoderamiento femenino, dirigido a todas aquellas mujeres que han decidido responder a la traición con determinación.

«Si te va pa la calle yo también, si te desacata yo también, si te pone Runing yo también, si tú me lo pegas yo también», reza el pegajoso coro de la canción.

La Materialista ha demostrado nuevamente su capacidad para conectar con su audiencia a través de letras auténticas y melodías contagiosas.

El video musical, dirigido por Anyelo Santiago, retrata la historia de una mujer hermosa que descubre la infidelidad de su pareja. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la tristeza, su amiga la anima a salir adelante. La Materialista y su amiga deciden enfrentar la situación con fuerza y determinación, llevando a los hombres a entender que las mujeres son resilientes y no se dejan vencer por las adversidades.

«Yo también» es el segundo capítulo de una trilogía de canciones que seria el inicio de la historia que La Materialista ha preparado para su audiencia. Siguiendo la línea de la historia interconectada, esta canción se enlaza con la primera entrega, «Tú eres». La trilogía cerrará con una tercera canción que aún mantiene su título en secreto, pero que promete continuar explorando temas de empoderamiento y superación.

Con una exitosa trayectoria en la industria musical y una destacada participación en el reality show de Telemundo, «La casa de los famosos», La Materialista ha demostrado ser una artista completa que sigue evolucionando y dejando huella en la música latina.

«Yo también» no solo invita a las mujeres a reafirmar su fuerza después de una ruptura, sino que también celebra la amistad y el apoyo mutuo entre ellas. La canción, producida bajo el sello discográfico Eury Matos Management LLC, llega en el momento perfecto para inspirar a su audiencia a seguir adelante con confianza y determinación.

Mantente atento/a para el emocionante lanzamiento de la tercera y última entrega de esta trilogía musical, que continuará explorando la fuerza y el empoderamiento de las mujeres en situaciones desafiantes.