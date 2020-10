La Matilda, Diversidad cultural latina con sonidos de fusión tropical

La Matilda es una banda colombo ecuatoriana fundada en 2012 que basa su sonido en la fusión tropical apoyándose en géneros como el rock, el funk, el jazz y el pop, denominando su propuesta como #NewLatinRootsMusic o #NewVintageTropicalFusion.

Liderados por Pablo Quintero (guitarra eléctrica y voz) y Esteban Acosta (Voz), y acompañados por Alexis Ortega (bajo), Juan Andrés Arias (batería) y Diego Zurita (percusión), La Matilda celebra en su proyecto la diversidad de la cultura latina combinando músicas del Caribe y ritmos del Pacífico.

«La Matilda quiere ser más que una banda con buena música, también quiere influir en las personas y elevar la conciencia de los seres humanos a niveles nunca antes experimentados con mensajes influyentes que trascienden en una conexión única entre nuestras canciones y quienes nos escuchan», comenta el grupo.

Ecuador, Colombia y Estados Unidos han sido los países que han visto el talento en vivo de esta agrupación. El SXSW 2019 (South by Southwest) en Austin, Texas; el Bogotá Music Market, el Mercado Musical del Pacífico en Cali, el Unión Festival Digital 2020, la alfombra roja de los Premios Shock 2013 son algunos de los eventos y tarimas más importantes que han pisado durante su carrera. Su show es una experiencia explosiva que alborota los sentidos.

Tres sencillos conforman sus más recientes lanzamientos musicales: ‘Engatúsame’, ‘Aquí en mi pueblo’ y ‘La Cumbia Galáctica (Remix)’:

‘Engatúsame’ es una fusión que combina géneros como el bossa nova (Brasil), el merengue (República Dominicana) y el flamenco de la zona andaluza de España. Es un tema que habla sobre lo analítico y estratégico que se puede volver el amor, en donde cada miembro de la pareja hala para su lado.

«Para el video quisimos hacer una versión acústica del tema en un sitio emblemático de Bogotá como el Cerro de Monserrate. Allí, nos acompañaron amigos y familiares de los miembros de la banda y también público natural que visitaba el atractivo turístico», declara Pablo Quintero.

‘Aquí en mi pueblo’ es un tema colorido que representa a la cultura afro. Es una fusión que mezcla el ritmo insignia de la cultura afro de la Sierra ecuatoriana, la «bomba del Chota» y un ritmo africano llamado «magambeu» de las costas de Camerún. La canción está llena de fiesta y baile que desencadena en una descarga de energía única.

«El video fue realizado en un concierto en vivo de La Matilda en el Centro Histórico de Quito en Ecuador en donde se evidencia pura gozadera del público asistente, una fiesta inigualable en la que la banda descarga toda su energía», agrega Esteban Acosta.

‘La Cumbia Galáctica (Remix)’ es una fusión rockera de cumbia, funk, R&B y reggae. Es una cumbia espacial que narra la historia de una epifanía, en donde unos pajaritos buscan retomar el espacio que les corresponde en la ciudad, haciendo una comparación sobre entes del espacio y el planeta que habitamos.

«El video se grabó en Suesca, Cundinamarca. Allí, dos personajes bailan durante el clip, representando a seres del espacio con los colores de sus trajes y su baile extravagante», complementa Pablo.

La Matilda es la oportunidad perfecta de refrescar los oídos con una propuesta innovadora de fusión latina, que nos lleva por un viaje de sonidos orgánicos sin dejar de lado matices de la música electrónica.

«Nuestra música puede ser escuchada en distintas etapas de la vida, tenemos música para bailar, para relajarse y para disfrutar con amigos, en pareja y en familia. Le cantamos al amor, a la sociedad, a la fiesta y a la naturaleza; siempre intentando dejar un mensaje de empatía», concluyen.

https://www.instagram.com/lamatildamusic/

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCneFeNnIR_dTRTl2HidfJEg

La Matilda, Diversidad cultural latina con sonidos de fusión tropical was last modified: by

En : Notas de Prensa