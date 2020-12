La Matilda lanza ‘Camino lento’

Una canción que intriga y deleita en cuerpo y alma.

La nueva canción de la banda colombo ecuatoriana habla del respeto hacia el hombre de la montaña y su conexión con la naturaleza.

La intención de esta canción es transportarse a un paisaje de montañas y páramo con melodías psicodélicas de cumbia.

El 2020 ha sido un año de ires y venires para La Matilda, una banda colombo ecuatoriana fundada en 2012 que basa su sonido en la fusión tropical apoyándose en géneros rock, funk, jazz y pop.

La producción del video acústico de la canción ‘Engatúsame’, conciertos en Ecuador y Colombia y varios proyectos andando auguraban un año perfecto para la agrupación, sin embargo, la pandemia generada por el Covid-19 obligó a que la banda y en general los artistas en el mundo cambiaran sus planes y le dieran un giro a su carrera para seguir vigentes.

«Teníamos planificada una gira por Estados Unidos, aprovechando que estábamos invitados por segundo año consecutivo al SXSW en Austin, Texas. Sin embargo, el festival fue cancelado, así como la grabación de nuestro tercer disco de estudio. Tuvimos que replantear muchas cosas, pasamos de tocar en tarimas a realizar algunos shows en línea como el Unión Festival Digital, hicimos live sesions en redes sociales, y lo más importante, seguimos haciendo canciones y creando música», comenta la banda.

La Matilda sigue más vigente que nunca y ahora llega con un nuevo lanzamiento. Se trata de ‘Camino lento’, una canción que intriga y deleita en cuerpo y alma. El tema habla del respeto hacia el hombre de la montaña y su conexión con la naturaleza. Es una fusión de cumbia, rock, reggae y funk. La intención de esta canción es transportarse a un paisaje de montañas y páramo con melodías psicodélicas de cumbia.

«Es un llamado a la vida, a aprender a disfrutar de las cosas simples como tener tu propia huerta, vivir en una choza y rendir tributo a los ancestros. Este mensaje lo relacionamos con los secretos que lleva un camino lento, lleno de sorpresas. Siempre pensamos que llegar más rápido a los objetivos es mejor y nos olvidamos del proceso que es lo más bonito de llegar», agrega el grupo.

‘Camino lento’ es el cuarto sencillo del segundo disco de La Matilda titulado ‘Aquí en mi Pueblo’. La canción fue grabada en Estudios Audiovisión en Bogotá, Colombia. El ingeniero de grabación fue Francisco ‘Kiko’ Castro (Carlos Vives y ChocQuibTown) y el asistente de grabación fue David Dueñas. La producción musical estuvo a cargo del español Emilio Mercader (Rosalía, Residente y Ricardo Montaner) y fue mezclada y masterizada en Mercader Lab. en Madrid, España.

«Es una canción para escuchar para cuando quieres relajarte, para ese momento del día en donde te sientes agradecido por lo que la vida te da. Es un tema para compartir con esa persona a la que quieras darle un mensaje de conciencia y de gratitud. La música es relajante, con estilo, para mover el cuerpo, respirar aire fresco y conectarse con la naturaleza», enfatiza La Matilda.

Para el próximo año La Matilda prepara varias sorpresas para sus seguidores con colaboraciones, nuevas canciones, videos, shows virtuales y presenciales, hasta donde las medidas y condiciones de bioseguridad lo permitan.

Sobre La Matilda

La Matilda es una banda colombo ecuatoriana fundada en 2012 que basa su sonido en la fusión tropical apoyándose en géneros como el rock, el funk, el jazz y el pop y denominando su propuesta como #NewLatinRootsMusic o #NewVintageTropicalFusion.

Liderados por Pablo Quintero (guitarra eléctrica y voz) y Esteban Acosta (Voz), y acompañados por Alexis Ortega (bajo), Juan Andrés Arias (batería) y Diego Zurita (percusión), La Matilda celebra en su proyecto la diversidad de la cultura latina combinando músicas del Caribe y ritmos del Pacífico.

NDP

Diego Armando Báez Peña

Periodista

La Matilda lanza ‘Camino lento’ was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa