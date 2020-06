La mejor guía para entender las diferencias entre Traxalt y dinero Fíat

El término dinero Fíat se utiliza mucho en el mundo de las criptomonedas para diferenciar entre las divisas digitales o criptomonedas, y las divisas tradicionales o monedas Fíat como Dólar, Euro y Peso. Propulsores de las criptomonedas consideran que este dinero digital es el futuro económico del mundo ya que brinda múltiples beneficios a la hora de realizar pagos con menos costos y resultados más rápidos.

Traxalt es un activo digital basado en el blockchain de Stellar, el cual ha tenido un crecimiento exponencial desde su lanzamiento en el 2019, contando con más de 973,000 usuarios a la fecha. El dinero fíat y Traxalt tienen en común el hecho de no estar respaldados por una mercancía física. Mientras que el dinero fíat está controlado por gobiernos y bancos centrales, Traxalt es en esencia un activo descentralizado, en gran medida gracias a su libro contable digital del blockchain de Stellar donde todas las transacciones son públicas y traceables.

Otra notable diferencia entre estos dos sistemas monetarios es la forma en que se emite la moneda. Traxalt, como la mayoría de criptomonedas, tiene una masa monetaria controlada y limitada, a diferencia del dinero Fíat que básicamente puede ser creado de la nada por los bancos, de acuerdo a lo que consideran las necesidades económicas de la nación. La moneda Fíat puede sufrir de una sobre producción causando una devaluación, mientras que la mayoría de las criptomonedas tienen una cantidad determinada en existencia.

Como forma digital de dinero, Traxalt no tienen una contrapartida física ni está limitada por las fronteras, lo que favorece su capacidad para ser empleada en transacciones internacionales. Además, las transacciones son irreversibles, y más difíciles de rastrear que las de dinero Fíat.

Una de las ideas detrás de la creación de Traxalt y el resto de activos digitales es la exploración de una nueva forma de interacciones entre personas (peer-to-peer). Es probable que Traxalt no venga a reemplazar el sistema monetario Fíat por completo, pero puede ofrecer una red económica alternativa con el potencial de crear un sistema financiero mejor para una sociedad mejor.

La mejor guía para entender las diferencias entre Traxalt y dinero Fíat was last modified: by

En : Economía