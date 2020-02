LA MIGRAÑA ESTÁ VINCULADA CON LA LLEGADA DEL CICLO MENSTRUAL

Estos episodios de dolor de cabeza se vinculan con la caída de los estrógenos necesarios para que aparezca el período

La migraña es una cefalea o dolor de cabeza intermitente e intensa, que tiende a reaparecer y que habitualmente afecta a un solo lado de la cabeza. Este trastorno, que tiene base hereditaria, se inicia de forma repentina y puede estar precedido o acompañado de síntomas como vómitos, náuseas, sensibilidad a la luz y al ruido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la migraña suele aparecer en la pubertad y afecta principalmente a las personas entre los 35 y los 45 años de edad. Asimismo, es dos veces más frecuente entre las mujeres que entre los hombres.

Las causas de la migraña

Los estudios de la OMS muestran que la migraña cuando se presenta en edad infantil es común entre varones y hembras, pero tiende a crecer de forma significativa en las mujeres después de la pubertad.

Los investigadores creen que ciertos cambios hormonales pueden ser factores desencadenantes o determinar la frecuencia de los ataques de migraña en la mujer.

Asimismo, las cifras de la OMS indican que la incidencia de migraña se incrementa tras la aparición de la primera menstruación y a menudo los síntomas mejoran durante el embarazo. Sin embargo, entre 60 y 70% de las mujeres vinculan sus episodios de migraña con la llegada del ciclo menstrual.

Durante el ciclo femenino

La migraña menstrual es la que aparece durante el comienzo o el fin del período. Suele comenzar a ocurrir durante la primera menstruación y tiende a desaparecer con la menopausia.

Estos episodios se relacionan con la baja de los estrógenos necesarios para que aparezca el período. Estas hormonas son capaces de modular el sistema de dolor actuando sobre diferentes receptores localizados en las neuronas que forman parte de la red de dolor. Facilitan la excitabilidad del sistema y reducen los mecanismos de inhibición.

Tipos de migrañas en las mujeres

Las manifestaciones de dolor en la mujer pueden ser de dos tipos. El primero es la migraña menstrual pura, que ocurre desde dos días antes del sangrado hasta dos días después, pudiendo variar su duración, y donde no se dan más episodios a lo largo del resto del ciclo.

El segundo tipo es la migraña relacionada, que se presenta de la misma manera que la menstrual pura, pero además aparecen otros episodios de dolor.

Estas migrañas tienen características similares a las no menstruales y responden a los mismos tratamientos sintomáticos. En estos casos, las mujeres pueden usar fármacos específicos para el tratamiento inmediato del dolor de cabeza.

En la actualidad hay medicamentos de triple combinación que contienen acetaminofén, dihidroergotamina y cafeína, como Dol® y Dol Plus®, de Laboratorios Calox International de Venezuela, que pueden aliviar la crisis de migraña, respetándose los intervalos de dosificación y siempre desde el inicio del malestar.

Es recomendable acudir a un médico si el dolor de cabeza no se detiene con la toma de analgésicos de venta libre.

LA MIGRAÑA ESTÁ VINCULADA CON LA LLEGADA DEL CICLO MENSTRUAL was last modified: by

En : Salud y Vida Sana