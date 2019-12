La Miss Mundo 2019 esToni-Ann Singh de Jamaica

Continuando con la ruptura de los moldes racistas y seis días después del triunfo de Zozibini Tunzi en el Miss Universo; Toni-Ann Singh, de 23 años, de Jamaica, fue coronada como la mujer más bella del mundo.

La joven también resultó ganadora de la prueba de talento, competencia en la que seleccionó demostrar sus habilidades en el canto.

De hecho, minutos antes de que se anunciara que era la nueva soberana mundial interpretó el tema “I have nothing” popularizado por la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston.

Este es el cuarto título de Miss Mundo para Jamaica.

La mexicana Vanessa Ponce de León fue la encargada de coronar a Toni-Ann Singh.

Por su parte, las representantes de Francia e India fueron seleccionadas como primera y segunda finalista, respectivamente.

La participante de Nepal, creadora de un proyecto destinado a ayudar a los niños de escasos recursos de su país, obtuvo la banda de Belleza con propósito.

La venezolana Isabella Rodríguez, quien desempeñó un papel destacado en las competencias previas, no pudo acceder más allá del Top 40.

La Miss Mundo 2019 es Toni-Ann Singh de Jamaica

En : Gente