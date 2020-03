La OMS abre un número para responder preguntas sobre el COVID-19 a través de Whatsapp.

La Organización Mundial de la Salud decidió habilitar una línea de WhatsApp para que los usuarios puedan informarse sobre el coronavirus, esto como una respuesta a la desinformación que hay sobre el virus y el pánico que está causando.

Al enviar un mensaje por dicha plataforma al número +41 79 893 1892 brinda una serie de opciones para elegir un tema en específico del que deseemos información.

Asimsmo, la OMS tiene una sección para desmentir los mitos más comunes sobre el coronavirus, consejos para las personas que viajan, noticias oficiales y confirmadas y una opción para compartir esos datos con otros contactos.

Por ahora, la información se encuentra solamente en inglés, pero se espera que en próximos días esté disponible en español.

El número con código de Suiza es una cuenta oficial de la OMS y esto se hace notar en la parte superior de la cuenta del chat de WhatsApp.

