La OMS actualiza la lista de bacterias resistentes a los medicamentos que representan una amenaza para la salud humana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su Lista de patógenos bacterianos prioritarios (BPPL) 2024 actualizada , que presenta 15 familias de bacterias resistentes a los antibióticos agrupadas en categorías críticas, altas y medias para su priorización. La lista proporciona orientación sobre el desarrollo de tratamientos nuevos y necesarios para detener la propagación de la resistencia a los antimicrobianos (RAM).

La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos ya no responden a los medicamentos, lo que enferma más a las personas y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades, enfermedades y muertes. La resistencia a los antimicrobianos se debe en gran medida al uso indebido y excesivo de los antimicrobianos. El BPPL actualizado incorpora nueva evidencia y conocimientos de expertos para guiar la investigación y el desarrollo (I+D) de nuevos antibióticos y promover la coordinación internacional para fomentar la innovación.

«Al mapear la carga global de bacterias resistentes a los medicamentos y evaluar su impacto en la salud pública, esta lista es clave para orientar la inversión y hacer frente a la crisis de acceso y la cartera de antibióticos», afirmó la Dra. Yukiko Nakatani, Subdirectora General de Resistencia a los Antimicrobianos de la OMS. ad interim . “Desde que se publicó la primera Lista de patógenos bacterianos prioritarios en 2017, la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos se ha intensificado, erosionando la eficacia de numerosos antibióticos y poniendo en riesgo muchos de los avances de la medicina moderna”.

Los patógenos prioritarios críticos, como las bacterias gramnegativas resistentes a los antibióticos de último recurso y el Mycobacterium tuberculosis resistente al antibiótico rifampicina, presentan importantes amenazas globales debido a su alta carga y su capacidad para resistir el tratamiento y propagar la resistencia a otras bacterias. Las bacterias gramnegativas tienen capacidades incorporadas para encontrar nuevas formas de resistir el tratamiento y pueden transmitir material genético que permite que otras bacterias también se vuelvan resistentes a los medicamentos.

Los patógenos de alta prioridad, como Salmonella y Shigella , representan una carga particularmente alta en los países de ingresos bajos y medianos, junto con Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus , que plantean desafíos importantes en los entornos de atención médica.

Otros patógenos de alta prioridad, como Neisseria gonorrhoeae y Enterococcus faecium resistentes a los antibióticos , presentan desafíos únicos para la salud pública, incluidas infecciones persistentes y resistencia a múltiples antibióticos, lo que requiere investigaciones específicas e intervenciones de salud pública.

Los patógenos de prioridad media incluyen los estreptococos de los grupos A y B (ambos nuevos en la lista de 2024), Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae , que presentan una alta carga de morbilidad. Estos patógenos requieren una mayor atención, especialmente en poblaciones vulnerables, incluidas poblaciones pediátricas y de ancianos, particularmente en entornos con recursos limitados.

«La resistencia a los antimicrobianos pone en peligro nuestra capacidad de tratar eficazmente infecciones de gran carga, como la tuberculosis, lo que provoca enfermedades graves y un aumento de las tasas de mortalidad», afirmó el Dr. Jérôme Salomon, Subdirector General de Cobertura Sanitaria Universal, Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles de la OMS.

El BPPL 2024 también enfatiza la necesidad de un enfoque integral de salud pública para abordar la resistencia a los antimicrobianos, incluido el acceso universal a medidas asequibles y de calidad para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento adecuado de las infecciones, como se describe en el informe de la OMS.Enfoque centrado en las personas para abordar la resistencia a los antimicrobianos y paquete básico de intervenciones contra la resistencia a los antimicrobianos. Esto es crucial para mitigar el impacto de la RAM en la salud pública y la economía.

Cambios entre las listas de 2017 y 2024

En el BPPL 2024 se eliminaron cinco combinaciones de patógenos y antibióticos que se incluyeron en el BPPL 2017 y se agregaron cuatro nuevas combinaciones. El hecho de que los Enterobacterales resistentes a las cefalosporinas de tercera generación estén incluidos como un elemento independiente dentro de la categoría de prioridad crítica enfatiza su carga y la necesidad de intervenciones específicas, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos.

La infección por Pseudomonas aeruginosa (CRPA) resistente a carbapenémicos pasa de crítica a alta prioridad en BPPL 2024 refleja informes recientes de disminuciones en la resistencia global. A pesar de esta transición, la inversión en I+D y otras estrategias de prevención y control de la CRPA sigue siendo importante, dada su importante carga en algunas regiones.

El BPPL 2024 de la OMS incluye las siguientes bacterias:

Prioridad crítica:

Acinetobacter baumannii , resistente a carbapenémicos;

Enterobacterales, resistentes a cefalosporinas de tercera generación; y

Enterobacterales, resistentes a carbapenémicos;

Mycobacterium tuberculosis , resistente a rifampicina (incluido después de un análisis independiente con criterios adaptados paralelos y la posterior aplicación de una matriz de análisis de decisiones multicriterio adaptada).

Alta prioridad:

Salmonella Typhi, resistente a las fluoroquinolonas

Shigella spp., resistente a las fluoroquinolonas

Enterococcus faecium , resistente a la vancomicina

Pseudomonas aeruginosa , resistente a carbapenémicos

Salmonella no tifoidea , resistente a las fluoroquinolonas

Neisseria gonorrhoeae , resistente a cefalosporinas y/o fluoroquinolonas de tercera generación

Staphylococcus aureus , resistente a meticilina

Prioridad media:

Estreptococos del grupo A, resistentes a macrólidos

Streptococcus pneumoniae , resistente a macrólidos

Haemophilus influenzae , resistente a ampicilina

Estreptococos del grupo B, resistentes a la penicilina.

Los cambios desde 2017 reflejan la naturaleza dinámica de la resistencia a los antimicrobianos, lo que requiere intervenciones adaptadas. Aprovechando el valor de la BPPL como herramienta global, adaptar la lista a los contextos nacionales y regionales puede tener en cuenta las variaciones regionales en la distribución de patógenos y la carga de RAM. Por ejemplo, el Mycoplasma genitalium resistente a los antibióticos , que no está incluido en la lista, es una preocupación creciente en algunas partes del mundo.

