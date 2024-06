La OMS advierte sobre medicamentos falsificados utilizados para el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta de productos médicos sobre semaglutidas falsificadas, el tipo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad en algunos países.

La alerta se refiere a tres lotes falsificados de productos de la clase de medicamentos semaglutida (de la marca específica Ozempic), que se detectaron en Brasil en octubre de 2023, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en octubre de 2023 y los Estados Unidos de América en Diciembre de 2023. El Sistema Mundial de Vigilancia y Monitoreo (GSMS) de la OMS ha estado observando un aumento de informes sobre productos de semaglutida falsificados en todas las regiones geográficas desde 2022. Este es el primer aviso oficial emitido por la OMS después de la confirmación de algunos de los informes.

«La OMS aconseja a los profesionales sanitarios, a las autoridades reguladoras y al público en general que estén atentos a estos lotes falsificados de medicamentos», afirmó la Dra. Yukiko Nakatani, subdirectora general de Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios de la OMS. «Hacemos un llamado a las partes interesadas para que dejen de usar medicamentos sospechosos e informen a las autoridades pertinentes».

Escasez de suministros y aumento de la falsificación

Las semaglutidas, incluido el producto de marca específico que ha sido falsificado, se recetan a personas con diabetes tipo 2 para reducir sus niveles de azúcar en sangre. Las semaglutidas también reducen el riesgo de eventos cardiovasculares. La mayoría de los productos de semaglutida deben inyectarse debajo de la piel semanalmente, pero también están disponibles en forma de tabletas que se toman por vía oral diariamente. Se ha demostrado que estos medicamentos suprimen el apetito además de reducir los niveles de azúcar en sangre y, por lo tanto, en algunos países se recetan cada vez más para perder peso.

La OMS ha observado un aumento de la demanda de estos medicamentos, así como informes sobre falsificaciones. Estos productos falsificados podrían tener efectos nocivos para la salud de las personas; Si los productos no tienen los componentes brutos necesarios, los medicamentos falsificados pueden provocar complicaciones de salud derivadas de niveles de glucosa en sangre o de peso no controlados. En otros casos, el dispositivo de inyección puede contener otro ingrediente activo no declarado, por ejemplo insulina, lo que genera una gama impredecible de riesgos o complicaciones para la salud.

Las semaglutidas no forman parte de los tratamientos recomendados por la OMS para el control de la diabetes debido a su elevado coste actual. La barrera de los costos hace que estos productos no sean adecuados para un enfoque de salud pública, cuyo objetivo es garantizar el acceso más amplio posible a los medicamentos a nivel de la población y lograr un equilibrio entre el estándar de atención mejor establecido y lo que es factible a gran escala en materia de recursos. -Configuraciones limitadas. Además, existen tratamientos más asequibles para la diabetes, con efectos similares a los de las semaglutidas sobre el azúcar en sangre y el riesgo cardiovascular.

La OMS está trabajando actualmente en una guía de asesoramiento rápido sobre el posible uso de AR GLP-1, incluidas las semaglutidas, para el tratamiento de la obesidad en adultos y como parte de un modelo de atención más integral. El término GLP-1 RA significa agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón, que incluyen semaglutidas, para una clase de medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes para reducir el azúcar en sangre y favorecer la pérdida de peso.

acción individual

Para protegerse de los medicamentos falsificados y sus efectos nocivos, los pacientes que usan estos productos pueden tomar medidas como comprar medicamentos con receta de médicos autorizados y evitar comprar medicamentos de fuentes desconocidas o no verificadas, como las que se pueden encontrar en línea.

Las personas siempre deben comprobar el embalaje y las fechas de caducidad de los medicamentos cuando los compran y utilizar los productos según lo prescrito. En el caso de las semaglutidas inyectables, los pacientes deben asegurarse de conservarlas en el frigorífico. Todas las notificaciones sobre medicamentos falsificados pueden enviarse a la OMS a través de rapidalert@who.int .

FUENTE.OMS

