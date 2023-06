La OMS alerta sobre brote de virus Marburgo en Tanzania

El 2 de junio de 2023, el Ministerio de Salud de la República Unida de Tanzania declaró el final de su primer brote documentado de enfermedad por el virus de Marburg (MVD).

Entre el 21 de marzo y el 31 de mayo se notificaron un total de nueve casos (ocho confirmados por laboratorio y uno probable).

Todos los casos se notificaron en el distrito de Bukoba, región de Kagera. Se informó un total de seis muertes (tasa de letalidad del 67%) durante el brote.

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, la declaración se realizó 42 días (el doble del período máximo de incubación para la infección por el virus de Marburg) después de la última exposición posible a un caso probable o confirmado de MVD.

La OMS alienta a los países a mantener la mayoría de las actividades de respuesta durante tres meses después de que termine el brote. Esto es para asegurarse de que si la enfermedad reaparece, las autoridades sanitarias puedan detectarla de inmediato, evitar que la enfermedad se propague nuevamente y, en última instancia, salvar vidas.

