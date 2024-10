La OMS anuncia nueva vacuna contra el VPH para uso en dosis única

La OMS anunció que se ha confirmado el uso de Cecolin®, una cuarta vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) precalificada por la OMS, en esquemas de dosis única. La decisión se tomó sobre la base de nuevos datos sobre el producto que cumplía los criterios establecidos en las recomendaciones de la OMS para 2022 sobre el uso alternativo no autorizado de las vacunas contra el VPH en esquemas de dosis única . Este importante hito contribuirá a mejorar el suministro sostenible de vacunas contra el VPH, lo que permitirá que más niñas reciban las vacunas que previenen el cáncer de cuello uterino.

“A diferencia de la mayoría de los demás tipos de cáncer, tenemos la capacidad de eliminar el cáncer de cuello uterino, junto con sus dolorosas desigualdades”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Al añadir otra opción para un programa de vacunación contra el VPH de una dosis, hemos dado un paso más para relegar el cáncer de cuello uterino a la historia”.

Más del 95% de los 660.000 casos de cáncer de cuello uterino que se producen cada año en el mundo son causados ​​por el VPH. Cada dos minutos, una mujer muere a causa de esta enfermedad prevenible en todo el mundo, y el 90% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios. De los 20 países más afectados por el cáncer de cuello uterino, 19 se encuentran en África.

La introducción de la vacuna contra el VPH se ha visto obstaculizada por la escasez de suministro mundial desde 2018 y los desafíos de producción que enfrentó uno de los fabricantes a principios de este año provocaron más déficits, lo que podría afectar a millones de niñas que necesitan vacunas contra el VPH en África y Asia.

“El objetivo del primer pilar de la estrategia mundial de la OMS para la eliminación del cáncer cervicouterino es que el 90% de las niñas estén completamente vacunadas con la vacuna contra el VPH antes de los 15 años de edad ”, afirmó la Dra. Kate O’Brien, Directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS. “Dados los continuos desafíos en materia de suministro, esta incorporación de la vacuna de dosis única significa que los países tendrán una mayor variedad de vacunas para llegar a más niñas”.

Un número cada vez mayor de productos vacunales que inicialmente estaban precalificados para su uso en un esquema de dos dosis ahora pueden utilizarse en un esquema de dosis única. La indicación de uso de dosis única para esta vacuna adicional, Cecolin®, se incorpora en la segunda edición del documento técnico de la OMS sobre consideraciones para la elección de productos vacunales contra el VPH (que se refleja en la Tabla 4 de este documento). Al igual que con otros medicamentos y vacunas, cuando hay datos que respaldan el uso modificado, guiados por un claro beneficio para la salud pública, los organismos asesores de salud pública pueden recomendar el uso «fuera de etiqueta» , hasta que un fabricante agregue este uso modificado a su etiqueta.

Los datos mundiales publicados el 15 de julio de 2024 indican que la cobertura de la vacuna contra el VPH de una dosis entre las niñas de 9 a 14 años aumentó del 20 % en 2022 al 27 % en 2023. En 2023, 37 países estaban aplicando el esquema de dosis única. Al 10 de septiembre de 2024, 57 países estaban aplicando el esquema de dosis única. La OMS estima que la adopción del esquema de dosis única ha permitido que al menos 6 millones de niñas adicionales reciban vacunas contra el VPH en 2023.

A principios de este año, los países y los asociados comprometieron casi 600 millones de dólares en nuevos fondos para la eliminación del cáncer de cuello uterino . La financiación incluye 180 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates, 10 millones de dólares de UNICEF y 400 millones de dólares del Banco Mundial. Junto con el firme compromiso continuo de Gavi, estas inversiones ayudarán a acelerar la introducción de la vacuna contra el VPH y a aumentar la cobertura de la misma entre las niñas de aquí a 2030.

La OMS precalificó una quinta vacuna contra el VPH

Otra buena noticia es la precalificación por parte de la OMS , el 2 de agosto de 2024, de una vacuna adicional contra el VPH, Walrinvax® , lo que la convierte en el quinto producto disponible en el mercado mundial. Esto contribuirá a un suministro más sostenible de vacunas contra el VPH, lo que permitirá que más niñas reciban la vacuna. Walrinvax® está precalificada con un esquema de dos dosis. Se necesitarán más datos para evaluar si esta vacuna puede recomendarse para un esquema de dosis única en el futuro.

La OMS anuncia nueva vacuna contra el VPH para uso en dosis única was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí