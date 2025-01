La OMS confirma a Níger como el primer país de la región africana en eliminar la oncocercosis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicita a Níger por haber cumplido los criterios para la eliminación de la oncocercosis, convirtiéndose en el quinto país del mundo y el primer país de África en ser reconocido por la OMS por interrumpir la transmisión del parásito Onchocerca volvulus .

“Eliminar una enfermedad es un logro importante que requiere una dedicación incansable”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Felicito a Níger por su compromiso de liberar a su población de esta enfermedad cegadora y estigmatizante que causa tanto sufrimiento humano entre los más pobres. Este éxito es otro testimonio de los notables avances que hemos logrado en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas y ofrece esperanza a otras naciones que aún luchan contra la oncocercosis, demostrando que la eliminación es posible”.

La oncocercosis, conocida comúnmente como ceguera de los ríos, es una enfermedad parasitaria y es la segunda causa infecciosa de ceguera en todo el mundo, después del tracoma. Se transmite a los humanos a través de las picaduras de moscas negras infecciosas, que se encuentran principalmente en las zonas ribereñas. La enfermedad afecta principalmente a las poblaciones rurales del África subsahariana y Yemen, con áreas endémicas más pequeñas en partes de América Latina.

Esfuerzos y asociaciones eficaces dirigidos por los países

Entre 1976 y 1989, en el marco del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en África Occidental (OCP) de la OMS, Níger adoptó medidas de control de vectores mediante la pulverización de insecticidas que redujeron significativamente los niveles de transmisión de la oncocercosis. Tras la donación de ivermectina por parte de Merck, Sharpe & Dohme (MSD), las zonas aún afectadas por la filariasis linfática (FL) se sometieron a una administración masiva de medicamentos (AMM) con ivermectina y albendazol entre 2008 y 2019, seguida de una vigilancia. Dado que la ivermectina es eficaz contra ambas enfermedades y que las zonas seleccionadas para la AMM de la FL también eran endémicas de oncocercosis, esta intervención también contribuyó a interrumpir la transmisión del parásito Onchocerca volvulus .

En 2014, Níger inició evaluaciones preliminares sobre la interrupción de la transmisión de la oncocercosis, tras suspender la administración de medicamentos a dosis múltiples en la mayoría de las zonas. A continuación, se realizaron estudios entomológicos y epidemiológicos que revelaron que la combinación de medicamentos y control de vectores había logrado eliminar la transmisión de la oncocercosis, como lo demuestra la reducción de la prevalencia de aproximadamente el 60% al 0,02%.

Además de las intervenciones de lucha contra los vectores y de los medicamentos donados por MSD, un factor clave que contribuye al éxito de Níger es la colaboración entre el Gobierno nigerino, la OMS y las organizaciones no gubernamentales, que ha ayudado a movilizar recursos y apoyo técnico. El seguimiento continuo de la prevalencia de la enfermedad y de su impacto ha permitido realizar ajustes oportunos en las estrategias y garantizar la eficacia de las intervenciones.

“La oncocercosis ha causado durante mucho tiempo un inmenso sufrimiento humano. También ha impedido el desarrollo económico de las comunidades afectadas, alejando a la gente de los ríos, que a menudo son una fuente de sustento para sus vidas”, dice el Dr. Matshidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África. “El éxito de Níger pone fin a esta carga para su población. También posiciona a Níger como un modelo para la eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas en África. El país ya había demostrado su liderazgo en materia de salud pública al eliminar la dracunculosis en 2013. Hoy, da otro paso histórico hacia adelante”.

Progreso global

A nivel mundial, 54 países han eliminado al menos una enfermedad tropical desatendida.

Níger se suma a otros cuatro países que han sido verificados por la OMS por eliminar la oncocercosis, todos en la Región de las Américas: Colombia (2013), Ecuador (2014), Guatemala (2016) y México (2015).

En la Región de África de la OMS, 21 países han eliminado al menos una enfermedad tropical desatendida. La oncocercosis es la segunda enfermedad tropical desatendida eliminada en Níger: el país fue certificado libre de transmisión de dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) en 2013.

https://www.who.int/news/item/30-01-2025-who-verifies-niger-as-the-first-country-in-the-african-region-to-eliminate-onchocerciasis/

La OMS confirma a Níger como el primer país de la región africana en eliminar la oncocercosis was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí