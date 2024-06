La OMS emite reporte acerca de la situación con la gripe aviar AH9N2 en la India

La OMS emite reporte acerca de a situación con la gripe aviar AH9N2 en la India

Situación de un vistazo El 22 de mayo de 2024, el Punto Focal Nacional (PFN) del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para la India informó a la OMS de un caso de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H9N2) detectado en un niño residente del estado de Bengala Occidental en la India. Esta es la segunda infección humana por influenza aviar A(H9N2) notificada a la OMS desde la India, la primera en 2019. El niño se recuperó y fue dado de alta del hospital. Según el RSI (2005), una infección humana causada por un nuevo subtipo del virus de la influenza A es un evento que tiene el potencial de tener un alto impacto en la salud pública y debe notificarse a la OMS. La mayoría de los casos humanos de infección por el virus de la influenza aviar A(H9N2) están expuestos al virus a través del contacto con aves de corral infectadas o ambientes contaminados. La infección humana tiende a provocar una enfermedad clínica leve. Según la información disponible, podrían producirse más casos humanos esporádicos, ya que este virus es uno de los más prevalentes de la gripe aviar que circula entre las aves de corral en diferentes regiones. Con la evidencia disponible actualmente, la OMS evalúa como bajo el riesgo actual para la salud pública que representa este virus para la población general. Sin embargo, la evaluación de riesgos se revisará si se dispone de más información epidemiológica o virológica. Descripción de la situación. El 22 de mayo de 2024, la OMS recibió una notificación del CNE del RSI sobre un caso humano de infección por el virus de la influenza aviar A(H9N2) en el estado de Bengala Occidental, India. El paciente es un niño de 4 años que reside en el estado de Bengala Occidental. El caso, previamente diagnosticado de enfermedad hiperreactiva de las vías respiratorias, acudió inicialmente al pediatra con fiebre y dolor abdominal el 26 de enero de 2024. El 29 de enero el paciente desarrolló convulsiones y fue llevado al mismo pediatra. El 1 de febrero, el paciente ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) pediátrica de un hospital local debido a la persistencia de dificultad respiratoria grave, fiebre alta recurrente y calambres abdominales. El paciente fue diagnosticado con bronquiolitis posinfecciosa causada por neumonía viral. El 2 de febrero, el paciente dio positivo por influenza B y adenovirus en el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación de Virus del hospital del gobierno local. El paciente fue dado de alta del hospital el 28 de febrero de 2024. El 3 de marzo, con una recurrencia de dificultad respiratoria grave, lo derivaron a otro hospital público, lo ingresaron en la UCI pediátrica y lo intubaron. El 5 de marzo, se envió un hisopo nasofaríngeo al Laboratorio de Diagnóstico e Investigación de Virus de Calcuta y dio positivo para influenza A (no subtipificada) y rinovirus. La misma muestra fue enviada al Centro Nacional de Influenza del Instituto Nacional de Virología en Pune para su subtipificación. El 26 de abril, la muestra fue subtipificada como influenza A (H9N2) mediante una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. El 1 de mayo, el paciente fue dado de alta del hospital con oxígeno. La información sobre el estado de vacunación y los detalles del tratamiento antiviral no estaban disponibles en el momento de redactar el informe. El paciente tuvo exposición a aves de corral en su domicilio y alrededores. No se conocían personas que reportaran síntomas de enfermedad respiratoria en la familia, el vecindario o entre los trabajadores de la salud en los centros de salud atendidos por el caso en el momento de informar. Esta es la segunda infección humana por el virus de la influenza aviar A(H9N2) notificada a la OMS desde la India, y la primera en 2019. Podrían ocurrir más casos humanos esporádicos, ya que este virus es uno de los virus de la influenza aviar más prevalentes que circulan entre las aves de corral en diferentes países. regiones. Epidemiología Los virus de la influenza animal normalmente circulan entre los animales, pero también pueden infectar a los humanos. Las infecciones en humanos se han adquirido principalmente por contacto directo con animales infectados o por contacto indirecto con ambientes contaminados. Dependiendo del huésped original, los virus de la influenza A se pueden clasificar como influenza aviar, influenza porcina u otros tipos de virus de influenza animal. Las infecciones por el virus de la influenza aviar en humanos pueden causar enfermedades que van desde una infección leve del tracto respiratorio superior hasta enfermedades más graves y pueden ser fatales. También se han notificado conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía. Se requieren pruebas de laboratorio para diagnosticar la infección humana por influenza. La OMS actualiza periódicamente protocolos de orientación técnica para la detección de influenza zoonótica mediante métodos moleculares. Respuesta de salud pública La OMS brinda apoyo continuo al Gobierno de la India a través de asesoramiento técnico, actualizaciones sobre la evaluación de riesgos y actualización de planes de contingencia, tanto en el sector humano como en el animal, de acuerdo con las orientaciones mundiales. El Gobierno de la India ha implementado las siguientes actividades de coordinación en respuesta al incidente: Se formó un equipo compuesto por un especialista en salud pública, un pediatra y funcionarios veterinarios del Departamento de Ganadería y la Facultad de Veterinaria, y el Gobierno de Bengala Occidental para investigar la aparición de enfermedades similares a la influenza (ILI) en las aves de corral locales.

Se mejoró la vigilancia de las ILI en humanos en el distrito notificante y en las zonas vecinas.

El Departamento Veterinario del Distrito mejoró la vigilancia de los animales.

El Departamento de Ganadería compartirá información sobre la vigilancia de los virus de la influenza aviar (todos los subtipos bajo vigilancia) en aves de corral, aves silvestres, etc., en las zonas afectadas y aledañas con las autoridades de Salud del Estado y a nivel central con el Ministerio de Salud y Familia. Bienestar, Gobierno de la India. La OMS continúa apoyando el fortalecimiento de las capacidades básicas del RSI de los países, asegurando que los colegas del Ministerio de Salud y del Departamento de Ganadería, junto con sus socios, se mantengan informados sobre los riesgos globales emergentes de la influenza aviar en la interfaz entre animales y humanos.

De conformidad con el Plan de Acción Conjunto Una Salud (OH JPA), la OMS está trabajando activamente para mejorar el enfoque Una Salud mediante el desarrollo de capacidades para evaluaciones conjuntas de riesgos. La OMS está brindando apoyo técnico para actualizar los planes de contingencia de influenza aviar/pandémica específicos de cada país, según lo solicitado. Evaluación de riesgos de la OMS La mayoría de los casos humanos de infección por el virus de la influenza aviar A(H9N2) están expuestos al virus a través del contacto con aves de corral infectadas o ambientes contaminados. La infección humana tiende a provocar una enfermedad clínica leve. Sin embargo, a nivel mundial, se han reportado algunos casos hospitalizados y dos casos fatales en el pasado. Dada la continua detección del virus en poblaciones de aves de corral, se pueden esperar casos humanos esporádicos. No se han reportado casos confirmados adicionales en el área local según investigaciones conjuntas. Actualmente, la evidencia epidemiológica y virológica disponible sugiere que este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse de manera sostenida entre humanos. Por tanto, la probabilidad de transmisión de persona a persona es baja. Sin embargo, la evaluación de riesgos se revisará si se dispone de más información epidemiológica o virológica. Los viajeros internacionales de regiones afectadas pueden presentar infecciones durante sus viajes o después de su llegada a otros países. Incluso si esto ocurriera, se considera poco probable una mayor propagación a nivel comunitario, ya que este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos. Consejo de la OMS Este caso no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza en la interfaz humano-animal y ambiental. Es esencial realizar una investigación exhaustiva de cada infección humana. El público debe evitar el contacto sin protección con aves de corral vivas, entornos de alto riesgo como mercados o granjas de animales vivos y superficies que puedan estar contaminadas con excrementos de aves de corral. Se deben aplicar medidas de prevención y control de infecciones (IPC), incluida la higiene de manos frecuente, ya sea lavándolas con agua y jabón o usando soluciones desinfectantes con alcohol para garantizar que las manos estén visiblemente limpias, además de la limpieza y desinfección ambiental. Los consejos de la OMS sobre la implementación temprana de medidas de prevención y control de infecciones para prevenir la propagación nosocomial de la enfermedad (es decir, la propagación que se origina en un entorno de atención médica) incluyen: Sensibilizar al personal sanitario sobre casos sospechosos.

Implementar un sistema de detección y triaje (categorización de pacientes) en los hospitales.

Implementar precauciones estándar, contra gotitas y precauciones contra la transmisión aérea (N95/FFP2/FFP3) cuando se lleven a cabo procedimientos de generación de aerosoles en casos sospechosos.

Vigile a los trabajadores de la salud para detectar fiebre y enfermedades similares a la influenza.

Proporcionar equipo de protección personal y formación adecuada en su uso. Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de virus de la influenza son de declaración obligatoria según el RSI (2005). Los Estados Partes en el RSI (2005) deben notificar inmediatamente a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección humana reciente causada por un virus de la influenza A con potencial pandémico (IVPP). La OMS desaconseja aplicar restricciones a los viajes o al comercio basándose en la información actual disponible sobre este evento. La OMS no recomienda ninguna medida específica para los viajeros. Más información en las fuentes: Programa Global de Influenza, interfaz humano-animal: https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/avian-influenza

Resumen de la evaluación mensual de riesgos de la OMS: Influenza en la interfaz entre humanos y animales: https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/avian-influenza/monthly-risk-assessment-summary

Protocolo para investigar la influenza no estacional y otras enfermedades respiratorias agudas emergentes: https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2

Mantenimiento de la vigilancia de la influenza y seguimiento del SARS-CoV-2: adaptación del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS) y los sistemas centinela durante la pandemia de COVID-19: https://www.who.int/publications/i/item/maintaining- Vigilancia-de-la-influenza-y-monitoreo-sars-cov-2-adaptación-del-sistema-global-de-vigilancia-y-respuesta-a-la-influenza-(gisrs)-y-sistemas-centinela-durante-la-pandemia-de-covid-19

Definiciones de casos para las cuatro enfermedades que requieren notificación en todas las circunstancias según el Reglamento Sanitario Internacional (2005): https://www.who.int/publications/m/item/case-definitions-for-the-four-diseases-requiring- notificación-a-quién-en-todas-las-circunstancias-según-el-sihr-(2005)

Potdar V, Hinge D, Satav A, Simões EAF, Yadav PD, Chadha MS. Infección por el virus de la influenza aviar A(H9N2) confirmada por laboratorio, India, 2019. Emerg Infect Dis. Diciembre de 2019 [22 de mayo de 2024]. https://doi.org/10.3201/eid2512.190636(link is external)

Infección por el virus de la influenza aviar A(H9N2) confirmada por laboratorio, India, 2019: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/25/12/19-0636_article

