La OMS emite reporte acerca de la situación con la grive avier H5N1 en Australia

Situación de un vistazo

El 22 de mayo de 2024, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un caso confirmado por laboratorio de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N1) (clado 2.3.2.1a). PFN) de Australia. Esta es la primera infección humana confirmada causada por el virus de la influenza aviar A(H5N1) detectada y notificada por Australia. Aunque actualmente se desconoce la fuente de exposición al virus en este caso, la exposición probablemente ocurrió en la India, donde el caso había viajado y donde este clado de virus A(H5N1) se ha detectado en aves en el pasado. Según el RSI (2005), una infección humana causada por un nuevo subtipo del virus de la influenza A es un evento que tiene el potencial de tener un alto impacto en la salud pública y debe notificarse a la OMS. Sobre la base de la información disponible, la OMS evalúa como bajo el riesgo actual que representa este virus para la población general.

Descripción de la situación.

El 17 de mayo de 2024, el Centro Colaborador de la OMS (CC de la OMS) para Referencia e Investigación sobre la Influenza en Australia notificó al PFN de Australia un caso sospechoso de influenza aviar humana A(H5N1) (IAAP) en Melbourne, Victoria. El Departamento de Salud del estado de Victoria confirmó este caso el 18 de mayo de 2024. Conforme al artículo 44, el CNE de Australia notificó al CNE de la India el caso confirmado el 21 de mayo de 2024. Según el artículo 8, el CNE de Australia notificó el caso a la OMS. el 22 de mayo de 2024. El caso es una niña de 2,5 años sin enfermedades subyacentes. Tenía antecedentes de viajes a Calcuta, India, del 12 al 29 de febrero de 2024. Regresó a Australia el 1 de marzo de 2024. Al regresar a Australia, la niña se presentó en un hospital de Victoria el 2 de marzo de 2024, donde recibió atención médica y fue ingresada ese mismo día. El 4 de marzo, el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de referencia en Melbourne, Victoria, debido al empeoramiento de los síntomas, durante un período de una semana. El paciente fue dado de alta del hospital después de un ingreso de 2,5 semanas. Ahora se informa que el caso se encuentra clínicamente bien. El Departamento de Salud de Victoria informó el 23 de mayo de 2024 que la familia informó que el niño comenzó a sentirse mal el 25 de febrero de 2024, con pérdida de apetito, irritabilidad y fiebre, y fue llevado a un médico la noche del 28 de febrero de 2024 en la India. . Estaba febril, tosía y vomitaba y le dieron paracetamol. No se informó a ningún oficial de bioseguridad del aeropuerto australiano que la niña no se encontraba bien cuando llegó a Australia el 1 de marzo de 2024. Información adicional proporcionada por la familia indica que el caso no viajó fuera de Calcuta, India, y no tuvo ninguna exposición conocida a personas o animales enfermos mientras estuvo en la India. Se entiende que ningún contacto familiar cercano del caso en Australia o India desarrolló síntomas hasta el 22 de mayo de 2024. Un hisopo nasofaríngeo y un aspirado endotraqueal tomados los días 6 y 7 de marzo respectivamente dieron positivo para influenza A en el hospital de referencia. Las muestras se enviaron al CC de la OMS para su posterior caracterización el 3 de abril como parte de un lote, ya que los médicos remitentes del hospital no tenían suficiente conocimiento para conectar el caso con el virus H5N1. La secuencia genética del virus obtenida de las muestras confirmó el subtipo A(H5N1) e indicó que el gen de la hemaglutinina (HA) pertenecía al clado 2.3.2.1a, que circula en el sudeste asiático y se ha detectado en infecciones humanas anteriores y en aves de corral.

Epidemiología

Los virus de la influenza animal normalmente circulan entre los animales, pero también pueden infectar a los humanos. Las infecciones en humanos se han adquirido principalmente a través del contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. Dependiendo del huésped original, los virus de la influenza A se pueden clasificar como influenza aviar, influenza porcina u otros tipos de virus de influenza animal. Las infecciones por el virus de la influenza aviar en humanos pueden causar enfermedades que van desde una infección leve del tracto respiratorio superior hasta enfermedades más graves y pueden ser fatales. También se han notificado conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía. También ha habido varias detecciones del virus A(H5N1) en personas asintomáticas que estuvieron expuestas a aves infectadas. Se requieren pruebas de laboratorio para diagnosticar la infección humana por influenza. La OMS actualiza periódicamente protocolos de orientación técnica para la detección de influenza zoonótica utilizando métodos moleculares, por ejemplo, RT-PCR. La evidencia sugiere que algunos medicamentos antivirales, en particular los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, zanamivir), pueden reducir la duración de la replicación viral y mejorar las perspectivas de supervivencia en algunos casos. Desde 2003 hasta el 22 de mayo de 2024, se notificaron a la OMS 891 casos de infecciones humanas por influenza aviar A(H5N1), incluidas 463 muertes, en 24 países. Casi todos estos casos se han relacionado con el contacto cercano con aves infectadas, vivas o muertas, o con ambientes contaminados. India ha informado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) detecciones de influenza aviar A (H5N1) en aves domésticas en 2024. A medida que el virus continúa circulando entre las aves de corral, persiste la posibilidad de que se produzcan más casos humanos esporádicos. Esta es la primera infección humana por influenza aviar A(H5N1) reportada en Australia. En este caso, la exposición probablemente ocurrió en la India, donde este clado de virus A(H5N1) se detectó en aves en el pasado, aunque actualmente se desconoce la fuente probable de exposición al virus.

Respuesta de salud pública

Australia El Departamento de Salud y Atención a Ancianos del Gobierno de Australia convocó un Equipo de Vigilancia e Investigación (MIT), cuya primera reunión se celebró el 20 de mayo de 2024. Actualmente, el MIT se reúne semanalmente para evaluar cualquier riesgo actual de la situación general de la influenza aviar altamente patógena en Australia asociada con el caso confirmado de H5N1 en Victoria y los actuales brotes internacionales de IAAP. La frecuencia de las reuniones del MIT se reevaluará, según sea necesario.

El Centro Nacional de Incidentes del Gobierno australiano, Departamento de Salud y Atención a Ancianos, ha sido activado para coordinar la respuesta al evento.

El CNE del RSI de la India fue notificado el 21 de mayo de 2024.

El 22 de mayo de 2024, el Director de Salud de Victoria emitió un aviso de salud en su sitio web, informando de un caso humano de influenza aviar notificado recientemente en Victoria.

El 23 de mayo de 2024, el director del Centro Australiano interino para el Control de Enfermedades emitió un comunicado de prensa sobre el primer caso humano de influenza aviar A (H5N1) en Australia en Victoria. El sitio web provisional de los CDC se actualizó e incluyó consejos de salud pública sobre la influenza aviar. Esto incluyó la importancia de que las personas que trabajan en una granja o fábrica avícola, o que viajan al extranjero a países con brotes de influenza aviar, se vacunen contra la influenza estacional cada año, lo que puede ayudar a evitar que la influenza aviar se mezcle con otros virus de la influenza, lo que puede provocar nuevos Los virus mutados se convierten así en una mayor amenaza para las personas. India Al recibir información del CNE del RSI de Australia, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del Gobierno de la India inició una investigación epidemiológica con la participación de todos los sectores pertinentes.

Evaluación de riesgos de la OMS

Esta es la primera infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N1) notificada por Australia. La mayoría de los casos humanos de infección por virus de la influenza aviar notificados hasta la fecha se deben a la exposición a aves de corral infectadas o ambientes contaminados. Actualmente, se desconoce la posible fuente de exposición al virus en el caso, pero probablemente ocurrió en la India, donde el paciente viajó antes de que comenzara la enfermedad. La infección humana puede causar enfermedades graves y tiene una alta tasa de mortalidad. Estos virus de la influenza A(H5N1), que pertenecen a diferentes grupos genéticos, no infectan fácilmente a los humanos y la transmisión de persona a persona hasta ahora parece inusual. A medida que el virus continúa circulando entre las aves de corral, particularmente en las zonas rurales, persiste la posibilidad de que se produzcan más casos humanos esporádicos. Actualmente, la evidencia epidemiológica y virológica disponible sugiere que los virus A(H5) no han adquirido la capacidad de transmisión sostenida entre humanos, por lo que la probabilidad de propagación de persona a persona es baja. Sobre la base de la información disponible, la OMS evalúa como bajo el riesgo actual que representa este virus para la población general. La evaluación de riesgos se revisará si se dispone de información virológica y epidemiológica adicional.

Consejo de la OMS

Este evento no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza. El público debe evitar el contacto con entornos de alto riesgo, como mercados/granjas de animales vivos y aves de corral vivas, o superficies que puedan estar contaminadas con excrementos de aves de corral. Además, se recomienda mantener una buena higiene de manos con lavado frecuente o el uso de desinfectante para manos a base de alcohol. El público en general y las personas en riesgo deben informar inmediatamente a las autoridades veterinarias sobre casos de enfermedad o muerte inesperada de animales. Se debe evitar el consumo de aves de corral que estén enfermas o que hayan muerto inesperadamente. Cualquier persona que haya estado expuesta a animales potencialmente infectados o ambientes contaminados y que se sienta mal debe buscar atención médica de inmediato, informar a su proveedor de atención médica sobre su posible exposición, usar una mascarilla y limitar el contacto con otras personas. Para obtener más información, visite la guía actualizada aquí . Un análisis detallado de la situación epidemiológica, una mayor caracterización de los virus de la influenza A(H5N1) más recientes en poblaciones humanas y animales, y las investigaciones serológicas son fundamentales para evaluar los riesgos asociados para la salud pública y ajustar rápidamente las medidas de gestión de riesgos. No existen vacunas específicas para la influenza A (H5N1) en humanos. Sin embargo, en algunos países se han desarrollado vacunas candidatas para la preparación ante una pandemia. La OMS continúa actualizando la lista de virus candidatos a vacuna contra la influenza zoonótica (CVV), que se revisa y actualiza dos veces al año en la consulta de la OMS sobre la composición de la vacuna contra el virus de la influenza. La OMS desaconseja implementar restricciones a los viajes o al comercio basándose en la información actual disponible sobre este evento. La OMS no recomienda controles especiales a los viajeros en los puntos de entrada ni otras restricciones debido a la situación actual de los virus de la influenza en la interfaz entre humanos y animales. Los Estados Partes en el RSI (2005) deben notificar inmediatamente a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de infección humana reciente causada por un nuevo subtipo de virus de la influenza. No se requiere evidencia de enfermedad para esta notificación. Fuente. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON519

