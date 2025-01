La OMS emite un reporte de la situación con la viruela del Mono o Mpox en enero 2025.

Este es el 45.º informe de situación sobre el brote de mpox en varios países, que proporciona detalles sobre las últimas tendencias epidemiológicas. Abarca el período del informe del 25 de noviembre de 2024 al 5 de enero de 2025. El brote del virus de la viruela del simio (MPXV) del clado Ib continúa predominantemente en la República Democrática del Congo, Burundi y Uganda, y se han identificado nuevos casos relacionados con viajes en países que anteriormente no se habían visto afectados. Los casos recientes de mpox asociados a viajes ponen de relieve el riesgo de transmisión no detectada en los países, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia y la notificación oportuna para mejorar el seguimiento mundial y prevenir la propagación internacional. Reflejos El brote del virus de la viruela del simio del clado Ib (MPXV) continúa predominantemente en la República Democrática del Congo, Burundi y Uganda, con nuevos casos relacionados con viajes identificados en países anteriormente no afectados.

Los casos recientes de mpox asociados a viajes resaltan el riesgo de transmisión no detectada en los países y ponen de relieve la necesidad de fortalecer la vigilancia y la presentación de informes oportunos para mejorar el seguimiento mundial y prevenir la propagación internacional.

La República Democrática del Congo sigue siendo el país más afectado, con circulación de ambos subclados del clado I del virus MPXV. A pesar de que muchas de las provincias informan tendencias estables en cuanto a casos, la situación en el país sigue siendo preocupante debido a la continua circulación elevada del virus.

Burundi y Uganda siguen notificando entre 100 y 200 nuevos casos de mpox por semana, con una tendencia a estabilizarse, posiblemente afectada por una disminución de la vigilancia y la notificación durante la temporada festiva de diciembre.

Desde la última actualización (23 de diciembre de 2024), Uganda ha informado de seis muertes, lo que eleva el total a 12 muertes entre los casos confirmados de mpox en el país.

Un caso de mpox relacionado con un viaje debido al clado Ib MPXV i en Alemania (la segunda importación) condujo a una transmisión doméstica secundaria.

Se ha detectado el clado Ib MPXV en tres países más, Bélgica, China y Francia, vinculados directa o indirectamente a viajes a países afectados de África Central.

Kosovo ha notificado su primer caso de MPOX. Aún no se dispone de información sobre el clado MPXV.

