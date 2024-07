La OMS emite un reporte sobre la Mpox en Sudáfrica

El Centro Nacional de Enlace (CNE) del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la República de Sudáfrica notificó a la OMS 20 casos confirmados de mpox entre el 8 de mayo y el 2 de julio de 2024, incluidas tres muertes (tasa de letalidad (TL) del 15%). Estos casos se notificaron en tres de las nueve provincias: Gauteng (10 casos; 1 muerte), Cabo Occidental (1 caso) y KwaZulu-Natal (9 casos; 2 muertes). Estos son los primeros casos de mpox notificados en Sudáfrica desde 2022, cuando el país había notificado cinco casos, ninguno de los cuales fue grave, y ninguna muerte. Las personas afectadas son hombres de entre 17 y 43 años, y de los primeros 16 casos, 11 se autoidentificaron como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH). Al menos 15 casos viven con VIH con infección por VIH no tratada o diagnosticada recientemente, y tienen enfermedad por VIH avanzada (AHD), y un caso tiene diabetes.

El tipo de contacto de exposición notificado por los casos es el contacto sexual. Dieciocho de los pacientes necesitaron ser hospitalizados. Las autoridades sanitarias nacionales han puesto en marcha varias medidas de respuesta con el apoyo de la OMS. La aparición repentina de estos casos, ninguno de los cuales informó haber viajado al extranjero, la prevalencia extremadamente alta del VIH entre los casos confirmados y la alta tasa de letalidad sugieren que los casos confirmados son solo una pequeña proporción de todos los casos que podrían haberse producido, y que la transmisión comunitaria sigue en curso. El riesgo para la salud humana para el público en general sigue siendo bajo en el país.

El riesgo para los hombres homosexuales, los hombres bisexuales, otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas trans y de género diverso, y los trabajadores sexuales es moderado. Existe la posibilidad de que aumente el impacto en la salud si continúa la propagación más amplia entre estos y otros grupos vulnerables en Sudáfrica y los países vecinos. Este evento pone de relieve que el brote mundial de mpox vinculado al virus de la viruela del simio del clado IIb (MPXV) sigue en curso, y el riesgo de propagación transfronteriza e internacional persiste en todas las regiones de la OMS.

Los casos son todos varones, de edades comprendidas entre 17 y 43 años, y casi todos se identificaron como hombres que tienen sexo con hombres (HSH). La mayoría son personas que viven con VIH, con infección por VIH no tratada o diagnosticada recientemente y enfermedad por VIH avanzada (AHD), y uno tiene diabetes. Todos los casos fueron sintomáticos, con extensas lesiones cutáneas y 18 requirieron hospitalización. Ninguno de los casos confirmados informó antecedentes de viajes internacionales y ninguno informó haber asistido a reuniones sociales de alto riesgo. El tipo de exposición reportado por los casos es contacto sexual.

En el caso de los primeros 16 casos, se identificaron 44 contactos en KwaZulu-Natal, 39 en Western Cape y 55 en la provincia de Gauteng. Si bien tres de los cuatro casos iniciales en KwaZulu-Natal estaban vinculados epidemiológicamente a través del rastreo de contactos, al menos los siete casos iniciales en la provincia de Gauteng no estaban vinculados epidemiológicamente, lo que sugiere que hay transmisión comunitaria en curso. Se está realizando el rastreo de contactos individuales de los casos recientes. Además, la información limitada sugiere que algunas personas afectadas han asistido y han estado expuestas al mpox en fiestas o clubes donde hay actividad sexual.

La secuenciación genómica, disponible para cinco casos confirmados, ha identificado el subclado IIb MPXV, el clado vinculado al brote de mpox en varios países.

Durante el brote actual que afecta a varios países en 2022-2024, se habían confirmado previamente cinco casos de mpox en Sudáfrica, durante el pico en junio-agosto de 2022, y todos habían informado de viajes al extranjero. Ninguno de los casos fue grave. No se notificaron casos en 2023.

Figura 1. Distribución geográfica de los casos y muertes por mpox notificados, Sudáfrica, del 8 de mayo al 2 de julio de 2024 (n=20)

Epidemiología

El virus de la viruela del mono (MPXV) es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la viruela del mono (MPXV). Existen dos clados conocidos de MPXV: el clado I, anteriormente llamado clado de la cuenca del Congo; y el clado II, anteriormente llamado clado de África occidental, que incluye los subclados IIa y IIb. El MPXV se transmite entre humanos a través del contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias o materiales contaminados, o de animales a humanos a través del contacto con animales vivos o el consumo de carne de animales silvestres contaminada. El MPXV causa signos y síntomas que generalmente comienzan dentro de una semana de la exposición, pero pueden comenzar entre 1 y 21 días después. Los síntomas suelen durar de 2 a 4 semanas, pero pueden durar más en alguien con un sistema inmunológico debilitado. Primero aparecen fiebre, dolores musculares y dolor de garganta, seguidos de erupción cutánea y mucosa. La linfadenopatía (ganglios linfáticos inflamados) también es una característica típica del MPX, presente en la mayoría de los casos. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos débiles corren el riesgo de desarrollar complicaciones y morir a causa del MPX.

Es importante distinguir la mpox de la varicela, el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, el herpes, la sífilis, otras infecciones de transmisión sexual y las alergias asociadas a medicamentos. Una persona con mpox también puede tener al mismo tiempo otra infección de transmisión sexual, como el herpes. Por otra parte, un niño o un adulto con sospecha de mpox puede tener varicela. Por estos motivos, las pruebas de laboratorio de muestras de piel obtenidas mediante hisopado son importantes para confirmar la mpox, en particular en los primeros casos de un brote o de una nueva zona geográfica, y para la aplicación de medidas sociales y de salud pública para frenar la transmisión.

El tratamiento se basa principalmente en el control de los síntomas clínicos, el cuidado de la piel, la reducción del dolor y la prevención y el control de las complicaciones. Cuando estén disponibles a través de programas de emergencia o de uso compasivo, también se pueden utilizar medicamentos antivirales específicos, como el tecovirimat, en el tratamiento de la mpox, en particular en casos graves o en personas con mayor riesgo de complicaciones.

