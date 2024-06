La OMS emite un reporte sobre la situación de la viruela del Mono en la República Democrática del Congo

En diciembre de 2022, la República Democrática del Congo declaró un brote nacional de mpox y desde febrero de 2023 existe un sistema de gestión de incidentes, basado en el creciente número de casos notificados. Desde septiembre de 2023, un brote de mpox en la provincia de Kivu del Sur ha seguido propagándose dentro de la provincia y recientemente al vecino Kivu del Norte, impulsado por la transmisión por contacto sexual. Se ha descrito una nueva variante del MPXV de clado I en Kivu del Sur. Porta mutaciones predominantemente de tipo APOBEC3, lo que indica una adaptación del virus debido a la circulación entre humanos. Se estima que surgió alrededor de mediados de septiembre de 2023 y su transmisión de persona a persona ha continuado desde entonces. Esta es la primera transmisión comunitaria sostenida del virus documentada en el país. No se sabe si esta variante es más transmisible o conduce a una enfermedad más grave que otras cepas de MPXV de clado I. Además, porta deleciones genéticas que afectan el diagnóstico en la República Democrática del Congo. Hasta la fecha, solo se ha detectado MPXV de clado I en el país, que en la región africana de la OMS notifica el mayor número de casos. En 2024, al 26 de mayo, se notificaron un total de 7.851 casos de mox en la República Democrática del Congo, incluidas 384 muertes (tasa de letalidad (CFR) del 4,9%). Estos casos se notificaron en 177 de las 519 (34%) zonas sanitarias en 22 de las 26 provincias (85%). La continua evolución del brote de mpox en la República Democrática del Congo sigue siendo preocupante debido a la alta incidencia constante de mpox reportada en áreas endémicas del país en los últimos años con una alta letalidad, la expansión geográfica a áreas previamente no afectadas, la aparición de una nueva cepa de clado I MPXV, la transmisión comunitaria sostenida observada impulsada por la transmisión sexual y otras formas de contacto físico cercano en la parte oriental del país, las limitaciones de recursos para responder en un área geográfica tan amplia, la conciencia pública limitada sobre mpox, la disponibilidad insuficiente de kits de tratamiento y falta de vacunas hasta la fecha, múltiples prioridades de salud pública en competencia e inseguridad. Basándose en la situación, la OMS evalúa que el riesgo asociado a la mox en la República Democrática del Congo sigue siendo alto.

Descripción de la situación.

Desde 2022, se ha producido a nivel mundial una epidemia de mpox causada por el virus de la viruela del mono (MPXV) clado IIb, que afecta a muchos países fuera del continente africano que nunca antes habían informado de mpox. Su propagación ha sido impulsada y sostenida principalmente por la transmisión a través del contacto sexual entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que representan el grupo más afectado. Aunque las cepas de MPXV que circulan en la República Democrática del Congo pertenecen al clado I y hasta el momento no se han detectado casos de MPXV del clado IIb, se ha observado un aumento de los casos notificados, así como una expansión geográfica de su distribución, en la República Democrática del Congo. país desde 2022. La transmisión por contacto sexual del clado I del MPXV se documentó formalmente por primera vez en abril de 2023 en un pequeño grupo de casos en la provincia de Kwango, como se mencionó en el informe anterior de Disease Outbreak News . La ocurrencia de transmisión sexual del MPXV clado I quedó aún más establecida mediante la notificación en septiembre de 2023 de varios casos nuevos expuestos a través del contacto sexual con un caso conocido en la zona sanitaria de Kamituga, en la provincia de Kivu del Sur. Desde entonces, el número de casos notificados en Kivu del Sur ha seguido aumentando, incluso entre profesionales del sexo y sus contactos, y en un número cada vez mayor de zonas sanitarias. Las investigaciones de casos y las investigaciones posteriores de brotes, junto con la genética del virus, confirman la transmisión sostenida de persona a persona del MPXV clado I en el área sin sospecha de exposición animal. El 1 de junio de 2024, se confirmó el primer caso de mpox en la provincia de Kivu del Norte, en la zona sanitaria de Karisimbi en la ciudad de Goma [1] . Una mujer de 19 años presentó erupción cutánea macular, disfagia (dificultad para tragar), disuria (dolor al orinar), dolor de cabeza y lesiones genitales. La PCR de los hisopos de las lesiones cutáneas dio positivo para MPXV. Se está dando seguimiento a un total de 45 contactos. Una investigación epidemiológica en profundidad identificó un contacto sexual con un sospechoso de mpox y un historial de viaje a la provincia de Kivu del Sur. Según los informes, el contacto viajó a la zona sanitaria de Masisi, en Kivu del Norte, donde continúa la investigación. El caso de mpox en Goma, Kivu del Norte, caracterizado por la inseguridad, es el primer caso notificado en esa provincia. En total, en 2023, se notificaron en la República Democrática del Congo un total de 14.626 casos de mox y 654 muertes (CFR) 4,5%), lo que representa las cifras más altas registradas en el país y las más altas entre los países africanos de la OMS. Región. De estos casos, 1.461 (10%) fueron sometidos a pruebas de laboratorio, de los cuales 966 resultaron positivos (positividad de la prueba, 68%). En 2024, al 26 de mayo, se habían notificado un total de 7.851 casos de mox en la República Democrática del Congo, incluidas 384 muertes (CFR 4,9%). Estos casos se notificaron en 177 de las 519 (34%) zonas sanitarias en 22 de las 26 provincias (85%). El nuevo caso en Goma eleva esta cifra a 23 de 26 (88%) provincias. Las provincias más afectadas en 2024 son Équateur, Sud Ubangi, Sankuru y Kivu del Sur (Figura 1). Figura 1. Distribución geográfica de los casos de mox notificados, República Democrática del Congo, del 1 de enero al 26 de mayo de 2024 (n=7 851). Fuente: Datos nacionales de vigilancia integrada de enfermedades mpox, República Democrática del Congo; Kivu del Norte se incluirá en la próxima actualización para incluir el nuevo brote en Goma . En 2024, los niños seguirán representando el grupo de edad más afectado (Cuadro 1); De los 7.851 casos de mox notificados, el 39% se notificaron en niños menores de 5 años (n=3.090), incluidas 240 muertes (62% del total). Tabla 1. Distribución por edades de los casos y muertes de mox notificados en la República Democrática del Congo, del 1 de enero al 26 de mayo de 2024 (n=7 851). Grupo de edad​ ( años) Casos reportados​ ( n, % del total) Muertes ​ ( n, % del total) Tasa de letalidad (%)​ OR bruto de muerte (IC del 95 %)​ valor p​ <1 897 (11)​ 77 (20)​ 8.6 3,8 (2,6-5,3)​ <0,001​ 1 – 4 2 193 (28)​ 163 (42)​ 7.4​ 3,2 (2,4-4,3)​ <0,001​ 5 – 15 2 164 (28)​ 81 (21)​ 3.7 1,6 (1,1-2,2)​ <0,001​ >15 2 597 (33)​ 63 (16)​ 2.4 1​ -​ Total 7 851​ 384​ 4.9 -​ -​ Fuente: Datos nacionales de vigilancia integrada de enfermedades mpox, República Democrática del Congo. Se tomaron muestras de costras, vesículas y sangre de 1.415 casos notificados. De estos, 994 fueron confirmados por laboratorio como positivos para MPXV, lo que representa una positividad de la prueba del 70%. Entre las provincias con casos de mox notificados en 2024, 15 de 22 (68%) han confirmado al menos un caso este año (Figura 2). Entre los casos confirmados con la información disponible, el 59% (502 de 852) son hombres; El 50% de los casos confirmados son menores de 15 años (Figura 3). Figura 2. Distribución geográfica de los casos confirmados de mox, República Democrática del Congo, del 1 de enero al 26 de mayo de 2024 (n=994). En 2024, la proporción de casos de mox notificados y analizados a nivel nacional ha fluctuado entre el 8 y el 30 % (Figura 4). Al 26 de mayo de 2024, se habían realizado pruebas al 18% (1.415 de 7.851) de todos los casos notificados. Con el respaldo de una mayor capacidad de prueba, esto representa un aumento del 80 % en comparación con el 10 % de los casos notificados evaluados en 2023. La introducción de GeneXpert para diagnósticos por PCR sobre el terreno en dos provincias clave, Ecuador y Kivu del Sur, junto con los esfuerzos en curso para realizar pruebas de MPXV utilizando GeneXpert en Tshopo y Tshuapa, está mejorando significativamente la capacidad de diagnóstico y vigilancia de mpox. Sin embargo, los casos confirmados por GeneXpert en 2024 aún no se han incluido en el recuento nacional de casos a la espera de que se complete el ejercicio de validación de la prueba GeneXpert. Actualmente, solo se ha detectado en el país el MPXV de clado I. A finales de 2023, se introdujeron pruebas de MPXV de clado II en el laboratorio nacional y se utilizan para nuevos casos/grupos en provincias que anteriormente no estaban afectadas. Nueva variante detectada en Kivu del Sur En Kivu del Sur, entre el 1 de enero y el 2 de junio de 2024, se notificaron 777 casos a través del sistema nacional de vigilancia tras la investigación de las alertas. Tras las pruebas de laboratorio de muestras de 426 de 777 casos (55%), se confirmaron 373 casos positivos (positividad de la prueba del 88%), incluidas siete muertes (CFR 1,8% entre los casos confirmados). El grupo de mpox en Kivu del Sur, detectado inicialmente en la zona sanitaria de Kamituga e impulsado por la transmisión por contacto sexual, se ha ido expandiendo geográficamente y actualmente 19 de 34 (56%) zonas sanitarias han notificado al menos un caso de mpox. El tipo de contacto informado por los casos incluye contacto sexual, contacto directo no sexual, así como contacto domiciliario y en centros de atención médica. Desde el inicio del brote no se han notificado casos sospechosos de transmisión zoonótica en la provincia. La mayoría de los casos confirmados por laboratorio en Kivu del Sur se dan entre personas mayores de 15 años, y entre aquellos con datos de edad y sexo disponibles, la distribución por sexo es similar, con un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Mediante la secuenciación genómica de muestras de MPXV recolectadas entre octubre de 2023 y enero de 2024, se identificó una nueva variante del clado I MPXV en la zona sanitaria de Kamituga. Esta variante lleva una deleción de un gen que sirve ampliamente como objetivo para ensayos moleculares específicos de clado. Esta eliminación fue confirmada por el laboratorio nacional de referencia, el Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), así como por otros institutos académicos y de salud pública. Se descubrió que la nueva variante tenía mutaciones predominantemente de tipo APOBEC3, lo que indica una adaptación del virus debido a la circulación entre humanos. Se estima que surgió alrededor de mediados de septiembre de 2023, y los datos de secuencia sugieren una transmisión sostenida de persona a persona desde entonces. No se sabe si esta variante es más transmisible o provoca una enfermedad más grave que otras cepas de virus que circulan en el país. Todas las secuencias de virus disponibles públicamente de muestras clínicas de Kivu del Sur en 2024 identifican la cepa como la nueva variante. Sin embargo, en todas las demás secuencias disponibles públicamente de la República Democrática del Congo, incluidas secuencias recientes de Equateur, Kinshasa y Tshopo, no hay evidencia de mutaciones de tipo APOBEC-3. Con los datos disponibles públicamente, no está claro si esta nueva variante evolucionó en Kivu del Sur o en otras regiones poco muestreadas de la República Democrática del Congo o en el área más amplia de la cuenca del Congo. Se necesitan datos de secuenciación adicionales de todo el país y del área más amplia de la cuenca del Congo para comprender mejor los orígenes de esta nueva variante y comprender mejor todas las cepas de virus que circulan en el país. Situación de Mpox en la Región de África de la OMS Burundi Los informes verbales de casos sospechosos de mpox han sugerido una posible transmisión transfronteriza desde Kivu del Sur en la República Democrática del Congo. Al 30 de mayo de 2024, no se había notificado oficialmente ningún caso sospechoso de mox en Burundi. Se ha realizado una evaluación del nivel nacional de preparación para la mpox y se están adquiriendo kits de pruebas y un inventario de existencias médicas. También están en curso conversaciones para desarrollar un plan de contingencia para mox. Camerún Del 1 de enero al 30 de abril de 2024, ha habido 23 casos sospechosos de mpox, con cinco casos confirmados (cuatro hombres y una mujer) y dos muertes (40% CFR). La secuenciación genómica de estos casos ha identificado el clado II como la variante responsable. A lo largo de los años, Camerún sigue siendo hasta la fecha el único país que ha informado MPXV de los clados I y II. En 2024, los casos confirmados se distribuyen en tres regiones Nord-Ouest (n=2), Sud-Ouest (n=2) y Litoral (n=1), lo que destaca el potencial de propagación regional. República del Congo (ROC) El 23 de abril de 2024, el gobierno declaró una epidemia nacional de mpox, activando el Centro de operaciones de urgencia de salud pública (COUSP) y el Sistema de Gestión de Incidentes el 3 de mayo de 2024. La secuenciación genómica de muestras de MPXV confirmó el clado I, similar a los Se encuentra en zonas endémicas vecinas de la República Democrática del Congo. Del 1 de enero al 30 de mayo de 2024, la República del Congo notificó 19 casos confirmados y 10 probables de mpox en cuatro departamentos: Cuvette (14 casos), Likouala (dos casos), Plateaux (dos casos) y Pointe-Noire (un caso). . Los modos de transmisión de estos casos no han sido documentados. Como resultado, existe un alto riesgo de que el brote se propague. El brote alcanzó su punto máximo durante la semana 4 a 10 (del 21 de enero al 9 de marzo) de 2024 y no se han notificado casos en las semanas más recientes. Sin embargo, sólo 9 de los 35 casos sospechosos registrados en la semana 21 fueron evaluados (todos negativos), lo que destaca una baja tasa de pruebas. Ruanda Dada la proximidad a Kivu del Sur, se han llevado a cabo actividades de preparación en el país. Se ha reforzado la vigilancia en los distritos limítrofes con Bukavu. Entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 2024, equipos del Centro Biomédico de Ruanda, los CDC, la OIM y la Universidad de Ruanda (residentes de FETP) llevaron a cabo una búsqueda activa de casos de mpox, una evaluación de los puntos de entrada y la preparación de las instalaciones de salud para detectar y responder a brotes de mpox, trabajadores de la salud. sensibilización y concienciación comunitaria en los distritos de Rusizi y Nyamasheke. Al 4 de mayo de 2024, se habían registrado 16 casos sospechosos en los distritos de Rusizi (15) y Nyamasheke (1). Todos los casos resultaron negativos para mpox mediante PCR. El plan nacional de contingencia contra la mpox está en proceso de finalización. Sudáfrica Del 1 de enero al 6 de junio de 2024, se notificaron cinco casos confirmados de mox, todos ellos hombres de entre 35 y 39 años. Los cinco casos han sido secuenciados como clado IIb MPXV. Se notificaron dos casos en la provincia de Gauteng y un grupo de tres casos en la provincia de KwaZulu-Natal. Los casos en estos dos grupos no informaron ningún historial de viajes internacionales. Cuatro de los cinco hombres iniciaron el tratamiento con tecovirimat proporcionado por la OMS de la reserva limitada para uso compasivo, a petición del Gobierno de Sudáfrica. La gravedad de todos los casos identificados en personas con inmunosupresión sugiere que los casos menos graves no se están identificando, analizando ni notificando. La respuesta al brote está en marcha en colaboración con el programa de control del VIH/SIDA, incluido el rastreo de contactos y la capacitación de médicos. Hay numerosos viajes entre Sudáfrica y la República Democrática del Congo, vinculados a la actividad comercial y profesional entre ambos países. Epidemiología Mpox (viruela de los monos) es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la viruela de los monos (MPXV). Hay dos clados conocidos de MPXV: el clado I, anteriormente llamado clado de la Cuenca del Congo; y el clado II, anteriormente llamado clado de África Occidental, que incluye los subclados IIa y el clado IIb. MPXV se transmite entre humanos a través del contacto cercano con lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias o materiales contaminados, o de animales a humanos a través del contacto con animales vivos o el consumo de carne de animales silvestres contaminados. Mpox causa signos y síntomas que generalmente comienzan dentro de una semana, pero pueden comenzar entre 1 y 21 días después de la exposición. Los síntomas suelen durar de 2 a 4 semanas, pero pueden durar más en alguien con un sistema inmunológico debilitado. Primero aparecen fiebre, dolores musculares y dolor de garganta, seguidos de erupción cutánea y mucosa. La linfadenopatía (nódulos linfáticos inflamados) también es una característica típica de la mpox, presente en la mayoría de los casos. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios débiles corren el riesgo de desarrollar complicaciones y morir a causa de la mox. Es importante distinguir la mpox de la varicela, el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, el herpes, la sífilis, otras infecciones de transmisión sexual y las alergias asociadas a medicamentos. Alguien con mpox también puede tener al mismo tiempo otra infección de transmisión sexual como el herpes. Alternativamente, un niño o un adulto con sospecha de mpox también puede tener varicela. Por estas razones, las pruebas de laboratorio son importantes para confirmar la mpox, particularmente para los primeros casos en un brote o en una nueva área geográfica, y para implementar medidas sociales y de salud pública pertinentes para frenar la transmisión. La detección de ADN viral mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la prueba de laboratorio preferida para la mpox. Las mejores muestras de diagnóstico se toman directamente de la erupción (piel, líquido o costras) recolectadas mediante frotis vigorosos. En ausencia de lesiones cutáneas, las pruebas se pueden realizar con hisopos orofaríngeos, anales o rectales. Sin embargo, si bien un resultado positivo de una muestra orofaríngea, anal o rectal confirma mpox, un resultado negativo no es suficiente para descartar una infección por MPXV. No se recomiendan análisis de sangre. La serología no distingue entre diferentes ortopoxvirus y, por tanto, está restringida a laboratorios de referencia donde se pueden aplicar métodos de detección de anticuerpos para la clasificación retrospectiva de casos o en estudios especiales. El tratamiento se basa en el cuidado de la piel, el control del dolor y la prevención de complicaciones. Además, también se pueden utilizar medicamentos antivirales específicos como el tecovirimat en el tratamiento de la mpox, especialmente en casos graves o personas con mayor riesgo de complicaciones. Respuesta de salud pública Coordinación El Ministerio de Salud, con el apoyo de la OMS y otros socios, continúa intensificando la vigilancia, la gestión de casos clínicos y las capacidades de laboratorio, mejorando las prácticas de PCI en los centros de salud, llevando a cabo actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria en las provincias afectadas y preparando la vacunación. estrategias de respuesta a emergencias. Vigilancia Se está fortaleciendo la vigilancia de mox en todo el país, especialmente en las ocho provincias prioritarias (Equateur, Mai’Ndombe, Maniema, Sankuru, South Kivu, Sud Ubangi, Tshopo y Tshuapa), según lo definido en el plan nacional de respuesta. Se compartió información adicional sobre los casos confirmados de mpox reclutados en un ensayo clínico de tratamiento en dos provincias con el pilar de vigilancia del equipo de gestión de incidentes y se incluyó en la base de datos de vigilancia nacional. Se ha brindado apoyo logístico para la recolección, transporte y examen de muestras de casos sospechosos. Se han adquirido cartuchos GeneXpert para las provincias de Ecuador (Ingende, Mbandaka), Kivu del Norte (Goma), Tshopo (Kisangani), Tshuapa (Boende) y Kivu del Sur (Bukavu, Kamituga). Estrategia de diagnóstico dirigida a la nueva variante La OMS publicó una actualización de las directrices provisionales sobre pruebas de diagnóstico para MPXV el 22 de mayo de 2024, que proporciona información a los laboratorios de diagnóstico y de referencia de todos los países para garantizar la capacidad de detectar la nueva cepa. De acuerdo con la recomendación de acoplar ensayos, los ensayos de PCR específicos de clado deben usarse junto con una prueba de PCR genérica de OPXV o MPXV genérica que se dirija a genes conservados, especialmente cuando se confirma un brote o un nuevo caso en un área donde anteriormente no había brote. Esta estrategia asegura la detección del nuevo MPXV que circula en el país. Se está intensificando la secuenciación del genoma del virus a partir de muestras clínicas, en particular en Kivu del Sur, para detectar nuevas variantes de los casos y comprender mejor las cepas virales circulantes. Comunicación de riesgos y participación comunitaria Se han desarrollado mensajes que integran información sobre la transmisión sexual de mpox para apoyar la comunicación de riesgos y la participación comunitaria. Los mensajes de comunicación de riesgos también se han traducido a los idiomas locales. Se ha iniciado la sensibilización en las comunidades afectadas en las provincias de Ecuador, Kinshasa, Kwango, Kivu del Sur y Tshopo. Se ha desarrollado un plan nacional de comunicación para el cambio de comportamiento para mpox. Manejo de casos y prevención y control de infecciones. Para prevenir la transmisión, se recomienda en todo el país el aislamiento inmediato de los casos sospechosos y confirmados, en un centro de salud o en el hogar para los casos confirmados no graves que se consideren elegibles para atención domiciliaria. Se enfrentan desafíos cuando los pacientes abandonan el hospital en contra del consejo médico para buscar alimentos o atención médica en otro lugar, o continuar con su actividad profesional. La atención clínica, incluido el apoyo psicológico, para personas con mpox se ha adaptado al contexto. Los pacientes clasificados como con infección por mpox grave y crítica son hospitalizados para recibir tratamiento en el centro de tratamiento de mpox (CT Mpox), mientras que aquellos con infección leve y moderada son tratados como casos ambulatorios en centros y puestos de salud. Estas directrices también brindan orientación para la atención nutricional de niños con desnutrición aguda. Continúa el reclutamiento en dos provincias del estudio de eficacia clínica de tecovirimat para pacientes con mpox. Vacunas e inmunización En febrero de 2024, el grupo asesor técnico nacional sobre inmunización (Groupe Technique Consultatif Indépendent Sur la Vacunation, GTCV) recomendó el uso de las vacunas LC16 y MVA-BN para la respuesta de emergencia. La autoridad reguladora nacional (Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, ACOREP) está revisando los expedientes de las vacunas LC16 y MVA-BN a petición del Programa Esencial de Inmunización el 8 de mayo de 2024 para autorizar el uso temporal de las vacunas en respuesta a emergencias. El Institut national de recherche biomédicale (INRB) lidera la coordinación del desarrollo de protocolos de estudios clínicos para vacunas mpox para abordar las lagunas de conocimiento sobre la eficacia de las vacunas, particularmente en niños. Se está trabajando para desarrollar estrategias de vacunación para la respuesta de emergencia e iniciar estudios clínicos de vacunas para abordar las lagunas de conocimiento sobre las vacunas mox, incluidos estudios continuos de inmunogenicidad, eficacia y seguridad. Formación y capacidad La OMS y sus socios continúan apoyando al Ministerio de Salud para actualizar las orientaciones y los procedimientos para la respuesta de salud pública a la mox, incluida una actualización de las orientaciones nacionales sobre gestión de casos clínicos, materiales de comunicación de riesgos y participación comunitaria y actualizaciones de las herramientas de vigilancia (formularios de definición de casos e investigación de casos).

La OMS y sus socios están fortaleciendo la capacidad de los trabajadores sanitarios de primera línea en vigilancia, diagnóstico, comunicación de riesgos, participación comunitaria y gestión de casos clínicos mediante capacitación, supervisión de apoyo y tutoría. Evaluación de riesgos de la OMS En la República Democrática del Congo, la mayoría de los casos notificados en provincias endémicas conocidas siguen correspondiendo a niños menores de 15 años, especialmente en niños pequeños. Los bebés y los niños menores de cinco años corren el mayor riesgo de sufrir enfermedades graves y muerte, especialmente cuando la gestión óptima y rápida de los casos es limitada o no está disponible. El número de casos notificados semanalmente sigue siendo constantemente alto mientras el brote continúa expandiéndose geográficamente. La alta positividad de las pruebas entre los casos analizados en la mayoría de las provincias también sugiere que es probable que se produzca una transmisión no detectada en la comunidad. La transmisión de mpox debida al MPXV de clado I por contacto sexual en poblaciones clave se identificó por primera vez en la República Democrática del Congo en 2023. En la provincia de Kivu del Sur, la transmisión de mpox se mantiene a través del contacto de persona a persona (sexual y no sexual). . El brote mundial de 2022-2024 ha demostrado que el contacto sexual permite una propagación más rápida y eficiente del virus de una persona a otra debido al contacto directo de las membranas mucosas entre personas, el contacto con múltiples parejas, un período de incubación posiblemente más corto en promedio y un Período infeccioso más largo para personas inmunocomprometidas. La aparición recientemente documentada de mpox en Kivu del Norte es muy preocupante. El impacto adicional en la salud pública de la transmisión sexual sostenida de mpox entre humanos en el país indica que se requiere una respuesta enérgica. Uno de los principales factores de riesgo de enfermedad grave y muerte entre personas con mpox es la supresión inmunológica, especialmente entre aquellas con infección por VIH avanzada. Se estima que la prevalencia del VIH en la población adulta general de la República Democrática del Congo es aproximadamente del 1%, mayor en las provincias orientales que en otros lugares y mayor en las poblaciones clave, incluidas estimaciones de una prevalencia del 7,5% entre los trabajadores sexuales y del 7,1% entre los trabajadores sexuales. % entre hombres que tienen sexo con hombres. La mayor prevalencia del VIH y el desafío de acceder al tratamiento antirretroviral ponen a estos grupos en mayor riesgo de sufrir mox grave y morir si se infectan. La aparición de casos entre una amplia gama de grupos ocupacionales y dentro de los hogares también sugiere que el brote en Kivu del Sur ya se está propagando a la comunidad en general. La comprensión de la dinámica de la transmisión del MPXV en la República Democrática del Congo está mejorando con la implementación de medidas de emergencia. Sin embargo, la falta de acceso oportuno a diagnósticos en muchas zonas, las investigaciones epidemiológicas incompletas, los problemas en el rastreo de contactos y las investigaciones extensas pero no concluyentes en animales siguen obstaculizando una respuesta rápida. Si bien se considera que los eventos de derrame zoonótico todavía representan una fuente importante de exposición en el país, el reservorio animal sigue siendo desconocido. Las nuevas características de la transmisión entre humanos observadas en Kivu del Sur y Kivu del Norte plantean una preocupación adicional sobre una nueva y rápida expansión del brote en las provincias mineras orientales, así como en el resto del país y otros países que comparten fronteras nacionales. Del 1 de enero al 26 de mayo de 2024, se notificaron 7.851 casos sospechosos, frente a los 3.924 casos sospechosos notificados durante el mismo período de 2023. La expansión geográfica a nuevas zonas, como Kinshasa y Kivu del Norte, continúa en 2024. Sólo 3 de 26 provincias aún no han notificado mpox en 2024. Si bien algunos casos en las provincias recientemente afectadas están relacionados con viajes desde áreas endémicas, otros representan una transmisión secundaria o sostenida de persona a persona, y la fuente de infección de varios de ellos sigue siendo desconocida. La situación actual sigue siendo extremadamente preocupante, ya que el MPXV continúa acercándose a la brecha de inmunidad que quedó tras la erradicación de la viruela. Las alertas de vigilancia e investigación están limitadas por desafíos logísticos y de recursos, y las capacidades de los laboratorios están limitadas a dos laboratorios nacionales, uno en Kinshasa y otro en Goma, por lo que solo el 18% de los casos notificados en 2024 han sido sometidos a pruebas de PCR. Las pruebas a través de GeneXpert han comenzado en Ecuador y en la provincia de Kivu del Sur, y la validación de los hallazgos está en curso. La capacidad de respuesta al mox en el país depende en gran medida del apoyo de la OMS y otros socios. Desde 2016 se llevan a cabo estudios de inmunogenicidad y seguridad de la vacuna MVA-BN en la República Democrática del Congo. El grupo asesor técnico nacional de inmunización (GTCV) publicó recomendaciones sobre el uso de vacunas mpox en el país para personas en riesgo. Estos incluyeron recomendaciones para el uso preferido de LC16 en niños y el uso de MVA-BN en adultos. El Ministerio de Salud Pública, Higiene y Prevención (MSPHP) anunció su intención de vacunar a personas en riesgo mediante el uso de vacunas mpox basadas en vaccinia LC16 y MVA-BN y solicitó a la autoridad reguladora nacional (ACOREP) que autorice el uso temporal de estas vacunas. Esta revisión regulatoria está en marcha. Se están planificando más estudios clínicos de eficacia y seguridad para LC16 en el país. El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) está elaborando estrategias de inmunización de respuesta de emergencia para personas y zonas de riesgo mediante amplias consultas internas, con la OMS y con sus socios. El medicamento antiviral tecovirimat está siendo sometido a estudios de eficacia clínica en dos sitios de estudio en la República Democrática del Congo: Kole en la provincia de Sankuru y Tunde en la provincia de Maniema. Se espera que este estudio complete el reclutamiento en 2024. El acceso a tecovirimat es posible mediante una solicitud a la OMS para uso compasivo o mediante una solicitud para su uso según el protocolo MEURI de la OMS. La comunicación de riesgos y la participación comunitaria son de importancia crítica para los modos de transmisión históricamente reportados como brotes comunitarios, incluido el consumo de carne de animales silvestres, así como para el riesgo recientemente descrito de transmisión sexual, particularmente entre trabajadores sexuales y otras poblaciones clave. Según un estudio realizado por USAID y Breakthrough Action en 2022, la conciencia sobre los riesgos asociados con la mpox entre la población general de la República Democrática del Congo era baja, a pesar de que la enfermedad se había notificado en zonas endémicas remotas desde 1970. La falta de medidas eficaces La difusión hasta la fecha de mensajes de salud para poblaciones clave como los trabajadores sexuales o los hombres que tienen sexo con hombres en el país los expone a mayores riesgos. Cualquier persona que padezca enfermedades desfigurantes de la piel, incluida la mpox, puede sufrir miedo y estigma, lo que puede agravarse aún más en el caso de personas con riesgo de contraer la enfermedad a través del contacto sexual. La continua evolución del brote de mox en la República Democrática del Congo sigue siendo preocupante debido a: La continua alta incidencia de casos notificados en 2024 en comparación con años anteriores, con dos tercios de los casos notificados y más de cuatro quintos de las muertes ocurriendo principalmente entre niños en áreas endémicas conocidas. La transmisión a través del contacto sexual del MPXV de clado I entre poblaciones clave y otros grupos con múltiples parejas y alta movilidad en zonas mineras densamente pobladas ha llevado a una transmisión comunitaria sostenida en Kivu del Sur. El brote caracterizado por la transmisión por contacto sexual ha revelado una nueva cepa de MPXV con mutaciones genéticas que sugieren una transmisión extendida de persona a persona y una expansión geográfica. Esta nueva cepa de MPXV está afectando áreas recientemente reportadas en las provincias del sur y del este. Si bien no se sabe si esta variante es intrínsecamente más transmisible o provoca enfermedades más graves que otras cepas de virus que circulan en el país, se están documentando coinfecciones con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En 2023 y 2024, se produjeron casos de mpox en Kinshasa asociados con viajes en barco por el río y que provocaron brotes en la ciudad. En el momento de redactar este informe se han confirmado nuevos casos en la zona sanitaria de Nsele, en Kinshasa. La positividad de las pruebas entre los casos notificados es alta (alrededor del 70% en general) o muy alta (alrededor del 90% en Kivu del Sur), a pesar de los esfuerzos por ampliar significativamente la vigilancia. Esto sugiere una importante subdetección o subnotificación de la transmisión. Si bien el gobierno ha activado una respuesta de emergencia en todo el país con el apoyo de socios locales y globales, los recursos para responder en un área geográfica tan amplia siguen siendo insuficientes y la movilización de recursos es lenta. La conciencia pública sigue siendo limitada, los recursos son escasos y se necesita apoyo técnico y financiero para garantizar una respuesta sólida a nivel provincial/local, nacional e internacional. Simultáneamente se está produciendo un brote de mpox en la República del Congo, con casos genéticamente similares a la cepa MPXV que circulan en las provincias endémicas vecinas de la República Democrática del Congo. Un nuevo brote de mpox debido al clado IIb MPXV vinculado al brote global en curso está ocurriendo entre poblaciones clave en la República de Sudáfrica, y hasta la fecha solo se han notificado casos con enfermedad grave e infección por VIH avanzada, lo que sugiere una amplia circulación no detectada del virus. . Los viajes entre Sudáfrica y la República Democrática del Congo relacionados con la actividad comercial entre los dos países ponen aún más en riesgo a las poblaciones. En la semana epidemiológica 16 a 18, se notificó un brote de 45 casos sospechosos de mpox en dos celdas de la prisión de la zona sanitaria de Lodja, en la provincia de Sankuru, en la República Democrática del Congo. Se recolectaron muestras y se enviaron al laboratorio para su confirmación y actualmente se esperan los resultados. Consejo de la OMS General Las autoridades sanitarias y los médicos/trabajadores de salud de todos los países deben ser conscientes de que el brote mundial de mpox vinculado al clado IIb MPXV está en curso en todas las regiones de la OMS, que la incidencia de mpox continúa documentándose en áreas endémicas y que los brotes debidos a la transmisión sexual del Los MPXV del clado I más virulentos continúan en las zonas orientales de la República Democrática del Congo. La nueva cepa de MPXV de clado I vinculada a la transmisión de persona a persona representa un riesgo renovado de propagación transfronteriza e internacional que potencialmente puede conducir a un mayor riesgo de enfermedad grave. La OMS recomienda encarecidamente que los países sigan las recomendaciones permanentes del Director General de la OMS emitidas en agosto de 2023, en particular en lo que respecta a la vigilancia epidemiológica de la mpox y el fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico de laboratorio de acuerdo con las orientaciones provisionales actualizadas de la OMS, incluida la secuenciación genómica de los virus. Las Recomendaciones Permanentes aconsejan que todos los países tengan planes de prevención, preparación, control y eliminación de mpox. Debe haber una implementación sostenida de comunicación de riesgos y participación comunitaria apropiada para cada contexto, mantenimiento o inicio de la vacunación para personas en riesgo, manejo óptimo de casos, cumplimiento de medidas de control de infecciones, fortalecimiento de la investigación para apreciar mejor los modos de transmisión y efectividad de las contramedidas en diferentes contextos y apoyo sostenido al desarrollo de métodos de diagnóstico rápido y tratamientos adaptados a las necesidades de los pacientes. Cuando el número de casos o grupos sigue siendo bajo, las autoridades sanitarias deben esforzarse por lograr la eliminación de la transmisión de mpox de persona a persona y garantizar el mantenimiento de la capacidad de respuesta a los brotes. Ante la disminución de la vigilancia y la circulación silenciosa del virus, las autoridades sanitarias deben asumir que el mpox puede aparecer en cualquier momento y estar preparadas para responder. Cualquier persona con un diagnóstico clínico o de laboratorio confirmado de mox debe seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias según su contexto local, incluido probablemente el aislamiento durante el período infeccioso. Se pide a los contactos de un caso confirmado que limiten sus movimientos (y se abstengan de tener relaciones sexuales) durante 21 días, período de seguimiento de la aparición de síntomas. Las vacunas contra la viruela/mpox compuestas de virus vaccinia protegen contra la mpox debido a la similitud antigénica de los virus ortopox. Por esta razón, se han aprobado varias vacunas contra la viruela para la prevención de la mpox. Están disponibles vacunas de tercera generación que provocan menos efectos secundarios, como la MVA-BN aprobada en 2019 o la vacuna LC16 aprobada en 2022 para la prevención de la mpox. Algunos países mantienen existencias de vacunas, especialmente desde el inicio del brote mundial de mpox en 2022. Se recomienda la vacunación contra mpox a las personas en riesgo. El SAGE de la OMS actualizó sus recomendaciones sobre el uso de vacunas para prevenir la mpox en entornos de brotes y la vacunación preventiva para grupos de alto riesgo en entornos sin brotes: En el contexto de un brote, para permitir la mayor flexibilidad para la evaluación de riesgos locales, diversos modos de transmisión y opciones de respuesta, las poblaciones a considerar para la vacunación pueden incluir: (i) adultos y niños en un área o comunidad geográficamente definida (por ejemplo, aldeas ) con un riesgo de exposición documentado; (ii) personas con múltiples contactos sexuales; (iii) trabajadores de la salud en riesgo de exposición repetida; y (iv) contactos conocidos de personas con mpox. Tras señalar la endemicidad de la enfermedad en el continente africano, la epidemiología distinta de la mpox en esta región y el acceso desigual a la vacunación, el SAGE hizo un enérgico llamado a la acción para promover la investigación epidemiológica y de vacunas sobre la mpox en la región y tomar medidas urgentes para facilitar el acceso equitativo. a la vacunación. La investigación también debería integrarse en la respuesta al brote. Para los tratamientos antivirales cuya eficacia contra la mpox se está evaluando, suele ser necesario solicitar el acceso a través de las autoridades sanitarias nacionales. Es esencial profundizar el conocimiento de los vínculos epidemiológicos entre la mpox y el VIH, sus respectivos y comunes factores de riesgo de infección y progresión a enfermedad grave, el manejo óptimo de los casos y la eficacia de las vacunas y los enfoques terapéuticos. Es importante ofrecer servicios de salud relevantes y apropiados para las personas en riesgo e integrar la gestión de casos dentro de un servicio de salud fortalecido y ágil para satisfacer las necesidades de los pacientes. Es esencial enfatizar la importancia de la investigación de casos con sensibilidad y ausencia de estigma y una comprensión profunda de la transmisión de mpox de persona a persona en las comunidades, al tiempo que se fortalece el enfoque Una Salud en áreas donde el virus de la viruela simica circula en posibles huéspedes mamíferos. o embalses. En la comunidad Es necesario fortalecer la comunicación sobre los riesgos de transmisión sexual de la mpox, especialmente entre los grupos de personas con mayor riesgo y las personas y hogares afectados. Se necesita promoción en todos los niveles para apoyar, informar e involucrar a los líderes comunitarios en la implementación de medidas para informar e involucrar a sus comunidades sobre mpox y cómo detener su propagación. Las actividades de comunicación de riesgos y participación comunitaria serán vitales para motivar a las comunidades afectadas a tomar conciencia de los riesgos y los comportamientos protectores. Se deben recopilar datos socioconductuales y realizar un análisis de la situación para comprender mejor los factores de transmisión y los afectados. Luego, esta información se puede utilizar para mejorar la toma de decisiones, garantizar que los esfuerzos de respuesta estén alineados con las necesidades, prioridades y capacidades de la comunidad, y para informar el desarrollo de planes de comunicación de riesgos y la participación comunitaria basada en evidencia. Se deben identificar audiencias clave, incluidos profesionales de la salud, poblaciones clave, incluidos trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y de género diverso, personas que trabajan o asisten a lugares y eventos donde se lleva a cabo actividad sexual, y personas en riesgo de enfermedades más graves (incluidas las personas que viven con una infección por VIH no tratada o mal controlada). Se deben establecer asociaciones con redes confiables que trabajen con estas comunidades para facilitar la participación comunitaria. Deben establecerse o activarse sistemas de retroalimentación bidireccional. Se debe prestar especial atención a las medidas para comprender, prevenir y combatir el estigma y la discriminación; estas nunca son aceptables y pueden socavar la respuesta a la epidemia y tener un impacto grave en los resultados de salud. Además de esto, para los pacientes con mox no grave para quienes se considera la atención domiciliaria, algunas de las medidas de PCI que se deben implementar incluyen las siguientes: el paciente debe estar aislado en un área separada de otros miembros del hogar y lejos de áreas compartidas del hogar (p. ej., permanecer en una habitación exclusiva y bien ventilada, separada de los demás miembros del hogar). Los pacientes deben usar una mascarilla médica que se ajuste bien y cubrir las lesiones cuando estén cerca de otras personas y cuando se muevan fuera del área de aislamiento designada (por ejemplo, para usar el baño). Los platos, utensilios y superficies del hogar, como muebles, camas, inodoros o pisos, o cualquier lugar donde el paciente haya tenido contacto, deben limpiarse con agua y jabón y desinfectarse periódicamente (p. ej., desinfectantes domésticos comunes o productos con lejía). Preste atención a las superficies que se tocan con frecuencia. Consulte “Manejo clínico y prevención y control de infecciones por viruela simica: orientación provisional de respuesta rápida” para obtener más orientación sobre las medidas de PCI para pacientes y trabajadores de salud y atención en entornos comunitarios. En entornos de atención médica Es necesario implementar medidas de prevención y control de infecciones en entornos de atención médica, congregaciones o domésticos para prevenir y controlar la transmisión de mpox. Es importante capacitar al personal sobre las medidas de control, incluidas las precauciones estándar y basadas en la transmisión. El personal también debe tener acceso a equipo de protección personal y usarlo adecuadamente, cumplir con los consejos de la OMS sobre los 5 momentos para la higiene de manos, garantizar una limpieza y desinfección frecuentes del entorno del paciente e implementar una colocación y aislamiento adecuados del paciente. Las precauciones basadas en la transmisión de mpox son precauciones de contacto y gotitas, y el EPP recomendado para los trabajadores de la salud y el cuidado son guantes, bata, respirador (por ejemplo, N95, FFP2) y protección para los ojos. En el entorno sanitario, además de las precauciones contra el contacto y las gotitas, se deben implementar precauciones contra la transmisión aérea si se sospecha el virus de la varicela zóster (p. ej., varicela) y hasta que se descarte. Para obtener más orientación sobre las medidas de PCI que se requieren al atender a pacientes con mpox, consulte “Manejo clínico y prevención y control de infecciones para mpox: orientación provisional de respuesta rápida”. Al mismo tiempo que se protegen con las medidas recomendadas, los trabajadores sanitarios y asistenciales también deben garantizar que se evite la estigmatización de los pacientes con mpox y que se proporcione apoyo psicológico a los pacientes y sus familias. Al recolectar muestras clínicas y de laboratorio: Las muestras recolectadas de personas y animales sospechosos de estar infectados con MPXV deben ser manipuladas por personal capacitado que trabaje en laboratorios equipados. La confirmación de MPXV depende del tipo y calidad de la muestra y del tipo de prueba de laboratorio. Por tanto, los especímenes deben empaquetarse y enviarse de acuerdo con los requisitos nacionales e internacionales. La RT-PCR es la prueba de laboratorio preferida, dada su precisión y sensibilidad. Para ello, se deben tomar muestras de diagnóstico de las lesiones cutáneas: líquido de vesículas y pústulas y costras secas. Los análisis de sangre por PCR generalmente no son concluyentes debido a la corta duración de la viremia en comparación con el momento de la recolección de la muestra después de la aparición de los síntomas; no deben recopilarse sistemáticamente de los pacientes. Como los virus ortopox son serológicamente reactivos, los métodos de detección de antígenos y anticuerpos no son específicos para mpox. Por lo tanto, es esencial que los laboratorios apoyen a las autoridades sanitarias en el suministro de suministros para la recolección de muestras que sean apropiados para tomar muestras de lesiones cutáneas. En los puntos de entrada Según el Director General de la OMS, y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI), se recomienda a los Estados Partes que alienten a las autoridades, los trabajadores sanitarios y de atención y los grupos comunitarios a proporcionar a los viajeros información relevante para protegerse y protegerse. otros antes, durante y después de viajar a eventos o reuniones donde la mpox pueda presentar un riesgo. La OMS recomienda que los países se abstengan de implementar medidas sanitarias relacionadas con los viajes específicas para la mpox, como controles de entrada o salida, o requisitos de pruebas o vacunación. Fuente. OMS

