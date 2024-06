La OMS emite un reporte sobre la situación en México debido a la Gripe Aviar AH5N2

El 23 de mayo de 2024, el Punto Focal Nacional (PFN) del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de México informó a la OPS/OMS un caso fatal confirmado de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N2) detectado en un residente del Estado de México que estaba hospitalizado en la Ciudad de México. Este es el primer caso humano confirmado por laboratorio de infección por el virus de la influenza A(H5N2) reportado a nivel mundial y la primera infección por el virus aviar H5 en una persona reportada en México. Aunque actualmente se desconoce la fuente de exposición al virus en este caso, se han reportado virus A(H5N2) en aves de corral en México. Según el RSI (2005), una infección humana causada por un nuevo subtipo del virus de la influenza A es un evento que tiene el potencial de tener un alto impacto en la salud pública y debe notificarse a la OMS. Sobre la base de la información disponible, la OMS evalúa como bajo el riesgo actual que representa este virus para la población general.

El 23 de mayo de 2024, el CNE del RSI de México informó a la OPS/OMS un caso confirmado de infección humana por el virus de la influenza aviar A(H5N2) detectado en un residente del Estado de México de 59 años que se encontraba hospitalizado en la Ciudad de México y había sin antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales. El caso tenía múltiples condiciones médicas subyacentes. Los familiares del caso informaron que el caso ya había estado postrado en cama durante tres semanas, por otros motivos, antes de la aparición de los síntomas agudos.

El 17 de abril, el caso desarrolló fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general. El 24 de abril el caso buscó atención médica, fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosio Villegas” (INER) y falleció ese mismo día por complicaciones de su padecimiento.

Los resultados de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) de una muestra respiratoria recolectada y analizada en el INER el 24 de abril indicaron un virus de influenza A no subtipificable. El 8 de mayo la muestra fue enviada para secuenciación al Laboratorio de Biología Molecular de Enfermedades Emergentes Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (CIENI) del INER, donde indicó que la muestra era positiva a influenza A(H5N2). El 20 de mayo la muestra fue recibida en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) del Centro Nacional de Influenza de México, para su análisis por RT-PCR, obteniendo resultado positivo para influenza A. El 22 de mayo, La secuenciación de la muestra confirmó que el subtipo de influenza era A (H5N2).

No se reportaron más casos durante la investigación epidemiológica. De los 17 contactos identificados y seguidos en el hospital donde falleció el caso, uno informó secreción nasal entre el 28 y el 29 de abril. Las muestras tomadas de estos contactos hospitalarios entre el 27 y el 29 de mayo dieron negativo para influenza y SARS-CoV 2. Se identificaron doce contactos adicionales (siete sintomáticos y cinco asintomáticos) cerca de la residencia del caso. De estos individuos se obtuvieron muestras de exudado faríngeo, hisopos nasofaríngeos y suero. El 28 de mayo, el InDRE informó que las doce muestras de contactos cercanos a la residencia del paciente dieron negativo para SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, según lo determinado por RT-PCR. Están pendientes los resultados de las muestras serológicas.

En marzo de 2024 se detectó un brote de influenza aviar A(H5N2) de alta patogenicidad en una granja avícola de traspatio en el estado de Michoacán, fronterizo con el Estado de México donde residía el caso.

Adicionalmente, en marzo de 2024 se identificó un brote de influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) A(H5N2) en aves de corral en Texcoco, Estado de México, y un segundo brote de IABP A(H5N2) en abril en el municipio de Temascalapa en el mismo estado. Hasta el momento, no ha sido posible establecer si este caso humano está relacionado con los recientes brotes en aves de corral (1).

En 2022 se publicó un estudio que describe la circulación continua de virus de influenza aviar H5N2 de baja patogenicidad en México y su propagación a varios otros países (2).

Epidemiología

Los virus de la influenza animal normalmente circulan entre los animales, pero también pueden infectar a los humanos. Las infecciones en humanos se han adquirido principalmente a través del contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. Dependiendo del huésped original, los virus de la influenza A pueden clasificarse como influenza aviar, influenza porcina u otros tipos de virus de influenza animal.

Las infecciones por el virus de la influenza aviar en humanos pueden causar infecciones del tracto respiratorio superior de leves a graves y pueden ser fatales. También se han notificado conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía.

Se requieren pruebas de laboratorio para diagnosticar la infección humana por influenza. La OMS actualiza periódicamente protocolos de orientación técnica para la detección de influenza zoonótica utilizando métodos moleculares, por ejemplo, RT-PCR. La evidencia sugiere que algunos medicamentos antivirales, en particular los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, zanamivir), pueden reducir la duración de la replicación viral y mejorar las perspectivas de supervivencia en algunos casos.

Respuesta de salud pública

Las autoridades sanitarias locales y nacionales implementaron las siguientes medidas de salud pública:

Investigación epidemiológica de caso y contactos.

Seguimiento de los trabajadores sanitarios con antecedentes de contacto con el paciente.

Monitoreo y vigilancia de enfermedades respiratorias tipo influenza (ETI) y enfermedad respiratoria aguda grave (IRAG) en municipios vecinos (dentro de una misma región sanitaria), con el fin de analizar el comportamiento y tendencias de los síndromes y virus respiratorios en la región.

Análisis de las tendencias de neumonía y bronconeumonía, infecciones respiratorias agudas y conjuntivitis por los servicios de salud de la Ciudad de México y el Estado de México.

Identificación de cadenas de transmisión y factores de riesgo en el municipio de residencia del caso, Estado de México y zonas aledañas.

Capacitación sobre la Guía Nacional de preparación, prevención y respuesta ante un brote o evento zoonótico de influenza en la interfaz animal-humano.

Se comunicó con las autoridades de salud animal y ambiental para fortalecer las actividades de vigilancia en aves de corral y aves silvestres cercanas a la residencia del caso y áreas con antecedentes de brotes de influenza aviar A(H5N2) de baja patogenicidad.

La OPS/OMS implementó las siguientes medidas:

Fortalecer la vigilancia rutinaria y de eventos en la interfaz entre humanos y animales con los centros colaboradores de la OMS y socios estratégicos.

Mejora de la capacidad de diagnóstico molecular para la detección de enfermedades zoonóticas mediante la transferencia de conocimientos, la capacitación y el apoyo técnico, con énfasis reciente en la influenza aviar A(H5N1)

Fortalecer la capacidad nacional para el envío rápido de muestras humanas y animales a los centros colaboradores de la OMS para una caracterización adicional y/o análisis de la composición de las vacunas.

Evaluación periódica del riesgo de transmisibilidad y gravedad de los virus zoonóticos.

Actualización de directrices sobre vigilancia y respuesta a la influenza en la interfaz hombre-animal.

Revisión de experiencias de respuesta y lecciones aprendidas de países que experimentaron brotes de influenza zoonótica.

Fortalecimiento técnico de las capacidades de comunicación de riesgos para eventos en la interfaz hombre-animal.

Capacitación en gestión clínica sobre el tratamiento de la influenza zoonótica, prevención y control de infecciones (PCI) y reorganización de los servicios de salud.

Capacitación en manipulación de cadáveres de animales, incluidos aspectos técnicos de PCI.

La OPS publicó recomendaciones para fortalecer el trabajo intersectorial en vigilancia, detección temprana e investigación en la interfaz hombre-animal.

Evaluación de riesgos de la OMS

Este es el primer caso humano confirmado por laboratorio de infección por el virus de la influenza A(H5N2) reportado a nivel mundial, y la primera infección por el virus A(H5) en una persona reportada en México. El caso tenía múltiples condiciones subyacentes y la investigación de las autoridades sanitarias de México continúa para determinar la probable fuente de exposición al virus. Recientemente se han detectado virus de la influenza A(H5N2) en aves de corral en México.

Siempre que los virus de la influenza aviar circulan entre las aves de corral, existe riesgo de infección y pequeños grupos de casos humanos debido a la exposición a aves de corral infectadas o ambientes contaminados. Por lo tanto, los casos humanos esporádicos no son inesperados. Anteriormente se han notificado casos humanos de infección con otros subtipos H5, incluidos los virus A(H5N1), A(H5N6) y A(H5N8). La evidencia epidemiológica y virológica disponible sugiere que los virus A(H5) de eventos anteriores no han adquirido la capacidad de mantener la transmisión entre humanos, por lo que la probabilidad actual de propagación sostenida de persona a persona es baja. Según la información disponible hasta el momento, no se han detectado más casos humanos de infección por A(H5N2) asociados con este caso.

No existen vacunas específicas para prevenir la infección por el virus de la influenza A(H5) en humanos. Se han desarrollado vacunas candidatas para prevenir la infección por A(H5) en humanos con fines de preparación para una pandemia. Un análisis detallado de la situación epidemiológica, una mayor caracterización de los virus más recientes (en humanos y aves) y las investigaciones serológicas son fundamentales para evaluar los riesgos asociados y ajustar las medidas de gestión de riesgos de manera oportuna.

Basándose en la información disponible, la OMS considera que el riesgo actual que representa este virus para la población general es bajo. Si es necesario, se revisará la evaluación de riesgos en caso de que se disponga de más información epidemiológica o virológica, incluida información sobre los virus A(H5N2) detectados en las poblaciones animales locales.

Consejo de la OMS

Este caso no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza.

Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza, la OMS continúa destacando la importancia de la vigilancia mundial para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de la influenza emergentes o en circulación que pueden afectar la salud humana y animal y el intercambio oportuno de virus en caso de riesgo. evaluación.

Cuando ha habido exposición humana a un brote conocido de un virus de influenza A en aves de corral domésticas, aves silvestres u otros animales, o cuando se ha identificado un caso humano de infección por dicho virus, se hace necesaria una mayor vigilancia en poblaciones humanas potencialmente expuestas. Una vigilancia mejorada debe considerar el comportamiento de la población en cuanto a la búsqueda de atención médica. Podría incluir una variedad de enfoques de atención sanitaria activa y pasiva y/o basados ​​en la comunidad, incluida una vigilancia mejorada en los sistemas locales de IRA/ILI/IRAG, detección activa en hospitales y de grupos que puedan estar en mayor riesgo ocupacional de exposición, e inclusión de otras fuentes, como curanderos tradicionales, médicos privados y laboratorios de diagnóstico privados.

En el caso de una infección humana confirmada o sospechada causada por un nuevo virus de la influenza A con potencial pandémico, incluido el virus de la influenza aviar, se requiere una investigación epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resultados de laboratorio confirmatorios) de los antecedentes de exposición a animales y/o viajes. debe llevarse a cabo junto con el rastreo de contactos. La investigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus de persona a persona. Las muestras clínicas recolectadas de casos humanos sospechosos deben analizarse y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para su posterior caracterización.

Los viajeros a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las granjas, el contacto con animales en los mercados de animales vivos, el ingreso a áreas donde los animales puedan ser sacrificados o el contacto con cualquier superficie que pueda haber sido contaminada con heces de animales. Los viajeros también deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Los viajeros deben seguir buenas prácticas de seguridad e higiene alimentaria. Si las personas infectadas de las zonas afectadas viajan al extranjero, su infección puede detectarse en otro país durante el viaje o después de su llegada. Si esto ocurre, se considera poco probable una mayor propagación a nivel comunitario, ya que este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos.

Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo del virus de la influenza A son de declaración obligatoria conforme al RSI, y los Estados Partes en el reglamento deben notificar inmediatamente a la OMS cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección humana reciente causada por un virus de la influenza A que pueda causar provocar una pandemia. No se requiere evidencia de enfermedad para este informe.

La OMS no recomienda controles especiales a los viajeros en los puntos de entrada ni restricciones con respecto a la situación actual de los virus de la influenza en la interfaz entre humanos y animales.

FUENTE. OMS

