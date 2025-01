La OMS en alerta por el brote de la enfermedad del virus del Sudán en Uganda

Brazzaville/Kampala – Tras la confirmación hoy de un brote de la enfermedad del virus del Sudán –que pertenece a la misma familia que la enfermedad del virus del Ébola– en Uganda, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está movilizando esfuerzos para apoyar a las autoridades sanitarias nacionales a contener y poner fin rápidamente al brote.

La OMS está desplegando a expertos de alto nivel en salud pública y movilizando personal de la oficina en el país para apoyar todas las medidas clave de respuesta al brote. Además, la Organización ha asignado un millón de dólares de su Fondo de Contingencia para Emergencias para ayudar a acelerar la acción temprana y está preparando suministros médicos, incluido equipo de protección personal, para entregar a Uganda desde su Centro de Respuesta a Emergencias en Nairobi.

Si bien no existen vacunas autorizadas para la enfermedad del virus del Sudán, la OMS está coordinando con los desarrolladores la implementación de vacunas candidatas como complemento a las demás medidas de salud pública. Las vacunas se implementarán una vez que se obtengan todas las aprobaciones administrativas y reglamentarias.

Hasta el momento se ha confirmado un caso: una enfermera del Hospital Nacional de Referencia Mulago, en la capital, Kampala. Ningún otro trabajador sanitario ni paciente ha presentado síntomas de la enfermedad. Se ha identificado a un total de 45 contactos, incluidos trabajadores sanitarios y familiares del caso confirmado (fallecido), que actualmente están bajo estrecha vigilancia. La identificación del caso en una zona urbana densamente poblada requiere una respuesta rápida e intensa.

“Aplaudimos la rápida declaración de este brote y, mientras se establece una respuesta integral, estamos apoyando al gobierno y a los socios para que intensifiquen las medidas destinadas a identificar rápidamente los casos, aislarlos y brindarles atención, frenar la propagación del virus y proteger a la población”, dijo la Dra. Matshidiso Moeti, Directora Regional de la OMS para África. “La sólida experiencia de Uganda en la respuesta a emergencias de salud pública será crucial para poner fin a este brote de manera efectiva”.

Se han producido ocho brotes anteriores de la enfermedad del virus del Sudán, cinco de ellos en Uganda y tres en Sudán. Uganda notificó por última vez un brote de la enfermedad del virus del Sudán en 2022.

“Apoyándonos en la experiencia existente, estamos acelerando todos los esfuerzos, incluidos los conocimientos, los recursos y las herramientas para salvar vidas y detener el brote rápidamente”, dijo el Dr. Kasonde Mwinga, Representante de la OMS en Uganda.

La enfermedad por el virus de Sudán es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a los seres humanos y a otros primates y que se debe al Orthoebolavirus sudanense (virus de Sudán), una especie viral que pertenece al mismo género del virus que causa la enfermedad por el virus del Ébola. Las tasas de letalidad de la enfermedad por el virus de Sudán han variado del 41% al 100% en brotes anteriores. No existen tratamientos ni vacunas aprobados para el virus de Sudán. Se ha demostrado que el inicio temprano de un tratamiento de apoyo reduce significativamente las muertes por enfermedad por el virus de Sudán.

La OMS en alerta por el brote de la enfermedad del virus del Sudán en Uganda was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí