La OMS ha asignado 899 000 dosis iniciales de vacunas a 9 países de África azotados por la Mpox

El Mecanismo de Acceso y Asignación (AAM) para la vacuna contra el ébola ha asignado 899 000 dosis iniciales de vacunas a nueve países de la región africana que se ven gravemente afectados por el actual aumento de la vacuna contra el ébola. En colaboración con los países afectados y los donantes, esta decisión tiene por objeto garantizar que las dosis limitadas se utilicen de manera eficaz y justa, con el objetivo general de controlar los brotes.

Los directores de AAM de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), Gavi, la Alianza para las Vacunas (Gavi), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron la asignación, siguiendo las recomendaciones de un Comité de Revisión Técnica independiente del Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes Continental para mpox. La decisión se basó en la preparación de los países y los datos epidemiológicos.

Los nueve países son la República Centroafricana, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Kenia, Liberia, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica y Uganda. La mayor cantidad de dosis (el 85 % de la asignación) se destinará a la República Democrática del Congo, que es el país más afectado y donde se han registrado cuatro de cada cinco casos confirmados por laboratorio en África este año.

Estas dosis proceden de Canadá, Gavi, la Alianza para las Vacunas, la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Francia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y España, así como la Autoridad de Respuesta a Emergencias Sanitarias de la Unión Europea) y los Estados Unidos de América.

A mediados de agosto, la OMS declaró que el brote de mpox, en particular el aumento de la cepa viral del clado Ib, en la República Democrática del Congo y los países vecinos era una emergencia de salud pública de interés internacional y que el CDC de África la declaró una emergencia de salud pública de seguridad continental. Este año, 19 países de África han notificado casos de mpox, muchos de ellos recientemente afectados por la enfermedad viral. El epicentro del brote sigue siendo la República Democrática del Congo, con más de 38 000 casos sospechosos y más de 1000 muertes notificadas este año.

Se recomienda la vacunación como parte de una estrategia integral de respuesta a la pandemia, que se centre también en la realización de pruebas y diagnósticos oportunos, la atención clínica eficaz, la prevención de infecciones y la participación de las comunidades afectadas. Las vacunas desempeñan un papel importante y se recomiendan para reducir la transmisión y ayudar a contener los brotes.

En las últimas semanas, se ha iniciado una vacunación limitada en la República Democrática del Congo y Ruanda. Esta distribución a los nueve países supone un paso importante hacia un despliegue coordinado y selectivo de las vacunas para detener los brotes de mpox.

Para la mayoría de los países, la distribución de las vacunas mpox será una nueva tarea. La implementación de la vacunación dirigida requiere recursos adicionales. Los socios de la AAM mpox, creada el mes pasado, están trabajando para ampliar la respuesta. Se espera que se asignen más vacunas antes de fin de año.

Notas para los editores

Puntos clave del enfoque de vacunación en el marco de los planes estratégicos mundiales y continentales de preparación y respuesta:

Disponibilidad de vacunas : Se espera que la AAM de Mpox Vaccines disponga de más de 5,85 millones de dosis de vacunas para finales de 2024, incluidas las casi 900 000 dosis asignadas. El suministro incluye contribuciones de múltiples naciones y organizaciones, incluidas donaciones de 1,85 millones de dosis de MVA-BN de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, 500 000 dosis de MVA-BN de Gavi utilizando el Fondo de Primera Respuesta, 500 000 dosis adquiridas a través de UNICEF, así como otros 3 millones de dosis de la vacuna LC16 de Japón. Estrategia de vacunación por fases:

• Fase 1: Detener los brotes : se centra en interrumpir la transmisión mediante la vacunación dirigida a las personas con mayor riesgo de infección, incluidos los contactos de casos confirmados, los trabajadores de la salud, los respondedores de primera línea y las poblaciones clave en riesgo en áreas con transmisión activa de persona a persona.

• Fase 2: Ampliar la protección : proteger a más personas en riesgo en las comunidades afectadas, a medida que haya dosis adicionales de vacuna disponibles. Se dirige a las personas con alto riesgo de enfermedad grave, según la epidemiología local, en las áreas afectadas, centrándose en las regiones con la mayor incidencia de mpox. Se prestará especial atención a las poblaciones vulnerables, incluidas las personas que viven con VIH, las personas desplazadas internamente y los refugiados, debido a su mayor riesgo de resultados graves.

• Fase 3: Proteger para el futuro : tiene como objetivo desarrollar inmunidad poblacional para protegerse contra futuros brotes como parte de un programa de control de mpox a más largo plazo.

La primera fase tiene como objetivo la vacunación de aproximadamente 1,4 millones de personas en riesgo de infección para fines de 2024, con una asignación inicial de 2,8 millones de dosis de la vacuna MVA-BN para este esfuerzo.

Es fundamental maximizar el impacto de las vacunas mediante la vacunación estratégica: la implementación de estrategias de vacunación dirigidas puede reducir la transmisión al centrarse en quienes corren el mayor riesgo de infección. Esta estrategia de vacunación prioriza a las personas con un riesgo de exposición sustancialmente mayor, incluidos los contactos cercanos (como miembros del hogar y parejas sexuales) de casos confirmados. Se recomienda una combinación de intervenciones de prevención y control para optimizar la eficacia de las iniciativas de vacunación. Planificación de la demanda para la Fase 2: Las previsiones actuales de demanda para la Fase 2 estiman la necesidad de vacunar al menos a 10 millones de personas más para proteger a los grupos de alto riesgo en toda África. La proyección se basa en los datos epidemiológicos actuales y en la información emergente sobre los patrones de transmisión. Estas estimaciones se actualizarán a medida que se disponga de más datos y evolucione la trayectoria del brote. Actualizaciones normativas y de políticas: El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la OMS recomienda el uso no autorizado de vacunas para niños y mujeres embarazadas en situaciones de brotes. Se requieren medidas urgentes para agilizar las vías regulatorias para la aprobación de vacunas en los países afectados, asegurando el acceso oportuno para lactantes y niños. Además, se debe fortalecer el apoyo a la distribución para abordar los desafíos de la distribución de vacunas en los países y garantizar una distribución eficiente.

