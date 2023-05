La OMS insta a los gobiernos a dejar de subvencionar los cultivos de tabaco que amenazan la vida

26 de mayo de 2023 – En el Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los gobiernos a dejar de subvencionar el cultivo del tabaco y apoyar cultivos más sostenibles que podrían alimentar a millones.

“El tabaco es responsable de 8 millones de muertes al año, sin embargo, los gobiernos de todo el mundo gastan millones en apoyar las granjas de tabaco”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Al elegir cultivar alimentos en lugar de tabaco, priorizamos la salud, preservamos los ecosistemas y fortalecemos la seguridad alimentaria para todos”.

Más de 300 millones de personas en todo el mundo se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda. Mientras tanto, más de 3 millones de hectáreas de tierra en más de 120 países se utilizan para cultivar tabaco mortal, incluso en países donde la gente se muere de hambre.

Un nuevo informe de la OMS, «Cultiva alimentos, no tabaco», destaca los males del cultivo de tabaco y los beneficios de cambiar a cultivos alimentarios más sostenibles para los agricultores, las comunidades, las economías, el medio ambiente y el mundo en general. El informe también expone a la industria tabacalera por atrapar a los agricultores en un círculo vicioso de deuda, propagar el cultivo de tabaco al exagerar sus beneficios económicos y presionar a través de grupos agrícolas de fachada.

El cultivo de tabaco causa enfermedades a los propios agricultores y se estima que más de 1 millón de niños trabajadores trabajan en las plantaciones de tabaco, perdiendo la oportunidad de recibir educación.

“El tabaco no solo es una amenaza masiva para la inseguridad alimentaria, sino también para la salud en general, incluida la salud de los cultivadores de tabaco. Los agricultores están expuestos a pesticidas químicos, humo de tabaco y tanta nicotina como la que se encuentra en 50 cigarrillos, lo que provoca enfermedades como afecciones pulmonares crónicas e intoxicación por nicotina”, dijo el Dr. Ruediger Krech, Director de Promoción de la Salud de la OMS.

El cultivo del tabaco es un problema mundial. Hasta ahora, la atención se ha centrado en Asia y América del Sur, pero los datos más recientes muestran que las empresas tabacaleras se están expandiendo a África. Desde 2005, ha habido un aumento de casi un 20 % en las tierras de cultivo de tabaco en África.

La OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos apoyan la iniciativa Granjas Libres de Tabaco que brindará ayuda a más de 5 000 agricultores en Kenia y Zambia para cultivar alimentos sostenibles en lugar de tabaco.

Cada año, el Día Mundial Sin Tabaco honra a quienes marcan la diferencia en el control del tabaco. Este año, uno de los galardonados, la Sra. Sprina Robi Chacha, una agricultora de Kenia, está siendo reconocida no solo por cambiar de cultivar tabaco a frijoles ricos en proteínas, sino también por capacitar a cientos de otros agricultores sobre cómo hacer esto para crear una comunidad más saludable. .

182 Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se han comprometido a “… promover alternativas económicamente viables para los trabajadores y cultivadores de tabaco”. Una forma crucial en que los países pueden cumplir con esta obligación es poniendo fin a los subsidios para el cultivo de tabaco y apoyando cultivos más saludables.

Al elegir cultivar alimentos en lugar de tabaco, priorizamos la salud, preservamos los ecosistemas y aumentamos la seguridad alimentaria.

