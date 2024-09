La OMS lanza un marco mundial para comprender los orígenes de los patógenos nuevos o reemergentes

Con el apoyo del Grupo de asesoramiento científico sobre los orígenes de los nuevos patógenos (SAGO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un marco mundial para ayudar a los Estados miembros a investigar exhaustivamente los orígenes de los patógenos nuevos y reemergentes. Si bien existen varias herramientas disponibles para investigar los brotes de enfermedades infecciosas, este es el primer enfoque unificado y estructurado para investigar los orígenes de un nuevo patógeno. Este marco tiene por objeto llenar ese vacío proporcionando un conjunto integral de investigaciones y estudios científicos. Es la primera versión de una guía práctica que se actualizará según sea necesario, en función de los comentarios de los usuarios.

Como lo demuestra cada brote y pandemia, la salud humana y animal se ve amenazada por el riesgo creciente de aparición de patógenos conocidos (como los virus del Ébola, Nipah, de la gripe aviar, de Lassa y de la viruela del mono) y nuevos con potencial epidémico y pandémico (la nueva gripe, el MERS-CoV, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2). La capacidad de prevenir y, cuando no podemos prevenir, de contener rápidamente los brotes e identificar sus orígenes es científica, moral y económicamente más crítica que nunca.

El marco mundial de la OMS describe investigaciones y estudios científicos para seis elementos técnicos:

Investigaciones tempranas de los primeros casos/grupos/brotes identificados para identificar posibles fuentes de exposición, recolección de muestras en la fuente, definir las características del nuevo patógeno involucrado para el establecimiento de ensayos de diagnóstico.

de los primeros casos/grupos/brotes identificados para identificar posibles fuentes de exposición, recolección de muestras en la fuente, definir las características del nuevo patógeno involucrado para el establecimiento de ensayos de diagnóstico. Estudios en humanos : comprender la epidemiología, incluida la presentación clínica, los modos de transmisión, la patología y la presencia más temprana en muestras de vigilancia sindrómica.

: comprender la epidemiología, incluida la presentación clínica, los modos de transmisión, la patología y la presencia más temprana en muestras de vigilancia sindrómica. Estudios de interfaz humano/animal para identificar posibles reservorios animales, huéspedes intermediarios y zoonosis inversas.

para identificar posibles reservorios animales, huéspedes intermediarios y zoonosis inversas. estudios para identificar insectos vectores u otras fuentes de infección, así como su presencia más temprana en el medio ambiente. …

Estudios de genómica y filogenética para identificar cepas precursoras, características genómicas, evolución en huéspedes intermediarios y humanos y distribución espacial a lo largo del tiempo.

para identificar cepas precursoras, características genómicas, evolución en huéspedes intermediarios y humanos y distribución espacial a lo largo del tiempo. Estudios de Bioseguridad/Bioprotección para determinar si una vulneración en las actividades de laboratorio o de investigación pudo haber estado asociada con los primeros casos.

El marco mundial de la OMS ha sido diseñado como un recurso para científicos, investigadores, autoridades de salud pública e investigadores de los Estados Miembros. Proporciona orientación sobre cuándo y cómo iniciar esas investigaciones multidisciplinarias y ofrece recomendaciones a los países sobre las capacidades y herramientas necesarias para implementarlas con éxito. Esto incluye las capacidades necesarias, como recursos humanos, sistemas de vigilancia humana, animal y ambiental; regulaciones de bioseguridad y bioprotección; y laboratorios con experiencia en pruebas y secuenciación, y la importancia de compartir los resultados de esas investigaciones lo antes posible para orientar los próximos pasos. Estas recomendaciones se elaboraron para alinearse con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y utilizando un enfoque de Una Salud.

La realización oportuna y exhaustiva de investigaciones sobre el origen de los patógenos es fundamental para prevenir y contener las crisis sanitarias mundiales. Los resultados de esas investigaciones proporcionan la base para detener los brotes antes de que comiencen, detener las cadenas de transmisión y reducir el riesgo de propagación de patógenos de los animales a los seres humanos. También pueden confirmar o descartar la posibilidad de una infracción involuntaria de la bioseguridad y la bioprotección en el laboratorio.

Para lograrlo, es fundamental que los países lleven a cabo estas acciones y compartan los hallazgos iniciales de manera rápida, completa y transparente tan pronto como estén disponibles, a fin de garantizar la implementación de medidas para mitigar una mayor transmisión y prevenir nuevos eventos de contagio y, eventualmente, futuras pandemias.

“Comprender cuándo, dónde, cómo y por qué comienzan las epidemias y pandemias es un imperativo científico, para prevenir futuros brotes, y un imperativo moral por el bien de quienes pierden la vida a causa de ellas”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Este marco proporciona por primera vez una orientación integral sobre los estudios que se necesitan para investigar los orígenes de los patógenos emergentes y reemergentes. Si hubiera estado en vigor cuando se produjo la COVID-19, la búsqueda para comprender sus orígenes podría haber sido menos polémica y más exitosa. La OMS sigue pidiendo a China que comparta toda la información que tenga sobre los orígenes de la COVID-19, para que se puedan investigar todas las hipótesis”.

La SAGO, creada en noviembre de 2021 y compuesta por expertos independientes de todo el mundo, se encargó de identificar los mejores enfoques técnicos y científicos para comprender los orígenes de los patógenos emergentes y reemergentes y desarrollar este marco mundial. La SAGO forma parte de un sistema reforzado de preparación y prevención de emergencias sanitarias desarrollado por la OMS, sus Estados Miembros y muchos socios científicos y de salud.

