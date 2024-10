La OMS lanza un plan estratégico mundial para combatir el aumento del dengue y otras enfermedades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado hoy el Plan estratégico mundial de preparación, preparación y respuesta para hacer frente al dengue y otros arbovirus transmitidos por Aedes . El plan tiene por objeto reducir la carga de morbilidad, el sufrimiento y las muertes causadas por el dengue y otras enfermedades arbovirales transmitidas por Aedes, como el zika y el chikungunya, fomentando una respuesta mundial coordinada.

El Plan describe acciones prioritarias para controlar la transmisión y ofrece recomendaciones a los países afectados en diversos sectores, incluida la vigilancia de enfermedades, las actividades de laboratorio, el control de vectores, la participación comunitaria, la gestión clínica y la investigación y el desarrollo, a través de un enfoque regional y de toda la sociedad.

Se estima que 4.000 millones de personas corren el riesgo de contraer una infección por arbovirus en todo el mundo, y se estima que esta cifra aumentará a 5.000 millones en 2050. Los casos de dengue han aumentado en las seis regiones de la OMS, y el número de casos se ha duplicado aproximadamente cada año desde 2021, con más de 12,3 millones de casos a finales de agosto de este año, casi el doble de los 6,5 millones de casos notificados en todo 2023.

El dengue es endémico en los climas tropicales y subtropicales, en particular en el sudeste asiático, el Pacífico occidental y las Américas. La situación es igualmente preocupante en África, donde los países luchan contra múltiples enfermedades en medio de conflictos y desastres naturales, lo que supone una presión adicional para unos sistemas de salud ya de por sí frágiles. En diciembre de 2023, la OMS calificó el actual repunte mundial del dengue como de grado 3, el nivel más alto de emergencia para la OMS, con el fin de ayudar a los países a fortalecer sus capacidades de vigilancia e implementar actividades de respuesta.

“La rápida propagación del dengue y otras enfermedades arbovirales en los últimos años es una tendencia alarmante que exige una respuesta coordinada entre sectores y a través de las fronteras”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Desde mantener entornos limpios hasta apoyar el control de vectores y buscar y proporcionar atención médica oportuna, todos tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el dengue. Este plan es una hoja de ruta para cambiar el rumbo de esta enfermedad y otras enfermedades arbovirales transmitidas por Aedes , proteger a las poblaciones vulnerables y allanar el camino hacia un futuro más saludable”.

Factores como la urbanización no planificada y las malas prácticas de agua, saneamiento e higiene, el cambio climático y los viajes internacionales están facilitando la rápida propagación geográfica del dengue. La enfermedad es ahora endémica en más de 130 países. También se observan tendencias similares en otras enfermedades arbovirales, como el zika, el chikungunya y, más recientemente, la enfermedad del virus de Oropouche, especialmente en las Américas. Esta escalada mundial subraya la necesidad urgente de una estrategia sólida para mitigar los riesgos y proteger a las poblaciones.

El SPRP consta de cinco componentes clave esenciales para una respuesta exitosa al brote:

Coordinación de emergencias: Establecer actividades de liderazgo y coordinación; Vigilancia colaborativa: desarrollo y uso de herramientas para la detección temprana y el control del dengue y otros brotes transmitidos por Aedes , incluyendo una vigilancia reforzada basada en indicadores y eventos, análisis epidemiológicos, diagnósticos de laboratorio e investigaciones de campo; Protección comunitaria: involucrar a las comunidades a través del diálogo activo y la adaptación local de medidas de prevención y respuesta, incluido el control de la población de mosquitos; Atención segura y escalable: garantizar una gestión clínica eficaz y servicios de salud resilientes para asegurar que los pacientes puedan recibir una atención adecuada y prevenir enfermedades y muertes; y Acceso a contramedidas: promover la investigación y la innovación para mejorar los tratamientos y vacunas eficaces contra estas enfermedades.

El plan se implementará durante un año hasta septiembre de 2025 y requiere 55 millones de dólares para apoyar las iniciativas de preparación, preparación y respuesta en materia de salud. Está en consonancia con la Respuesta Mundial para el Control de Vectores 2017-2030 , una estrategia mundial para fortalecer el control de vectores en todo el mundo, y la Iniciativa Mundial contra los Arbovirus , lanzada en 2022, que se centra en la lucha contra los arbovirus transmitidos por mosquitos con potencial epidémico.

El SPRP es un llamado a la acción para que todas las partes interesadas, desde las agencias gubernamentales y los proveedores de atención médica hasta las comunidades y los individuos, unan sus fuerzas en la lucha contra el dengue y otros arbovirus transmitidos por Aedes , a través de la innovación, nuevas tecnologías y mejores estrategias de control de vectores.

