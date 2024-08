La OMS lanza un plan mundial para contener el brote de Viruela del Mono o mpox

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó hoy un Plan Estratégico Mundial de Preparación y Respuesta para detener los brotes de transmisión de MPOX entre personas mediante esfuerzos coordinados a nivel mundial, regional y nacional. Esto se produce después de que el Director General de la OMS declarara una emergencia de salud pública de importancia internacional el 14 de agosto.

El plan actual está sujeto a las aportaciones de los Estados miembros, a quienes se les informó sobre el plan el viernes 23 de agosto.

El plan cubre el período de seis meses de septiembre de 2024 a febrero de 2025, y prevé una necesidad de financiación de 135 millones de dólares estadounidenses para la respuesta de la OMS, los Estados Miembros, los asociados, incluidos los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), las comunidades y los investigadores, entre otros.

En breve se lanzará un llamamiento para recaudar fondos para lo que la OMS necesita para ejecutar el plan.

El plan, que se basa en las recomendaciones temporales y las recomendaciones permanentes emitidas por el Director General de la OMS, se centra en implementar estrategias integrales de vigilancia, prevención, preparación y respuesta; promover la investigación y el acceso equitativo a contramedidas médicas como pruebas de diagnóstico y vacunas; minimizar la transmisión de animales a humanos; y empoderar a las comunidades para que participen activamente en la prevención y el control de brotes.

Los esfuerzos de vacunación estratégica se centrarán en las personas con mayor riesgo, incluidos los contactos cercanos de casos recientes y los trabajadores de la salud, para interrumpir las cadenas de transmisión.

A nivel mundial, el énfasis está puesto en el liderazgo estratégico, la orientación oportuna basada en evidencia y el acceso a contramedidas médicas para los grupos de mayor riesgo en los países afectados.

La OMS está trabajando con una amplia gama de socios y redes internacionales, regionales, nacionales y locales para mejorar la coordinación en las principales áreas de preparación, preparación y respuesta. Esto incluye la colaboración con el grupo de directores del Acelerador ACT; el Comité Permanente sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias; el Plan de I+D para Epidemias; y la Red provisional de Medidas Médicas de Lucha (i-MCM Net).

El Plan de I+D de la OMS, junto con los CDC de África, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, organizarán una conferencia científica virtual los días 29 y 30 de agosto de 2024 para alinear la investigación de mpox con los objetivos de control de brotes.

“Los brotes de mpox en la República Democrática del Congo y los países vecinos se pueden controlar y detener”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Para lograrlo se requiere un plan de acción integral y coordinado entre los organismos internacionales y los socios nacionales y locales, la sociedad civil, los investigadores y los fabricantes, y nuestros Estados Miembros. Este Plan de Acción Estratégico ofrece ese plan, basado en los principios de equidad, solidaridad mundial, empoderamiento de la comunidad, derechos humanos y coordinación entre sectores”.

La sede de la OMS y las oficinas regionales han establecido equipos de apoyo a la gestión de incidentes para dirigir las actividades de preparación, disposición y respuesta, y están aumentando significativamente el personal en los países afectados.

En la región de África, donde las necesidades son mayores, la Oficina Regional de la OMS para África (AFRO), en colaboración con los CDC de África, encabezará conjuntamente la coordinación de las iniciativas de respuesta al mpox. La AFRO de la OMS y los CDC de África han acordado un enfoque de un solo plan y un solo presupuesto como parte del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta al mpox para África, que se encuentra actualmente en preparación.

A nivel nacional y subnacional, las autoridades sanitarias adaptarán las estrategias en respuesta a las tendencias epidemiológicas actuales.

Más información en el sitio web oficial de la OMS

