La OMS logra detener con éxito brote de poliovirus salvaje en África austral

Brazzaville/Lilongwe/Maputo – Tras evaluaciones exhaustivas en Malawi y Mozambique, un Equipo de Evaluación de Respuesta a Brotes de Polio (OBRA) independiente recomendó hoy el cierre del brote de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en Malawi y Mozambique, marcando un hito importante en la lucha. contra la polio en la región africana.

El último caso de WPV1 en la Región de África, vinculado a una cepa que circula en Pakistán, se notificó en la provincia de Tete en Mozambique en agosto de 2022. Se detectaron un total de nueve casos en Mozambique y la vecina Malawi, donde se declaró el brote en febrero de 2022. En una respuesta coordinada, hasta la fecha más de 50 millones de niños han sido vacunados contra el virus en cinco países del sur de África.

La meticulosa evaluación realizada por el equipo de OBRA incluyó dos revisiones de campo en profundidad y una revisión de datos complementarios, concluyendo que no hay evidencia de transmisión salvaje de la polio. La evaluación consideró la calidad de la respuesta al brote, incluida la inmunidad general de la población, las campañas de inmunización complementaria, la cobertura de la inmunización de rutina, los sistemas de vigilancia, las prácticas de gestión de vacunas y el nivel de participación de la comunidad.

La detención exitosa de este brote refleja el compromiso inquebrantable y los esfuerzos de colaboración de los gobiernos africanos, los trabajadores de la salud, las comunidades y los socios de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI), incluido el invaluable apoyo de los rotarios en el terreno. Mediante una vigilancia sólida, campañas de vacunación de calidad y una mayor participación comunitaria, ambos países han controlado eficazmente la propagación del virus, salvaguardando la salud y el bienestar de sus niños.

«Este logro es un testimonio de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos con dedicación y determinación», afirmó el Dr. Matshidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África. «Felicito a los gobiernos de Malawi y Mozambique, así como a todos los involucrados en la respuesta, por sus incansables esfuerzos para contener el brote. Ahora es imperativo que sigamos fortaleciendo nuestros sistemas de inmunización, mejoremos la vigilancia y lleguemos a todos los niños con vacunas que salvan vidas».

Las autoridades sanitarias, con el apoyo técnico de alta calidad de la GPEI, han implementado estrategias nacionales de prevención en Malawi y Mozambique, así como en todos los distritos fronterizos con otros países involucrados en la respuesta. Estos incluyen Tanzania, Zimbabwe y Zambia.

Hasta la fecha, se han administrado más de 100 millones de dosis de vacunas en las zonas de mayor riesgo. La estrategia para adelantarse a este brote y detenerlo antes de que se salga de control se basó en una microplanificación detallada, incluido el mapeo de las comunidades transfronterizas, las rutas migratorias, los puntos de entrada y salida transfronterizos y las rutas de tránsito para cada uno de los países. instalaciones transfronterizas. La sincronización y coordinación de los planes de vacunación en cinco países, así como el seguimiento de las actividades de vacunación, resultaron clave para identificar y llegar a todos los niños elegibles en las zonas transfronterizas, para evitar el riesgo de parálisis debido al virus.

«El cierre oficial del brote es verdaderamente un éxito gracias a la determinación inquebrantable y a la fuerte colaboración entre los gobiernos de Mozambique, Malawi y los países vecinos, así como entre todos los socios y trabajadores de la salud. Quiero reconocer especialmente los fuertes esfuerzos de la campaña de vacunación. equipos que trabajan en primera línea para llegar hasta el último niño”, afirmó Etleva Kadilli, Directora Regional de UNICEF para África Oriental y Meridional. “De cara al futuro, la inmunización sistemática debe seguir ocupando un lugar destacado en la lista de prioridades; ningún niño estará a salvo de la polio hasta que todos los niños estén vacunados; «.

Para mejorar la vigilancia de la polio, en los últimos dos años se establecieron 15 nuevos sitios de vigilancia de aguas residuales en los países afectados. Estos sitios desempeñan un papel fundamental en la detección de poliovirus circulantes silenciosos en aguas residuales, garantizando que se envíen muestras de calidad a los laboratorios para una confirmación y respuesta oportunas a la presencia de poliovirus.

Además, los países han intensificado sus esfuerzos para proteger a los niños en zonas de alto riesgo fortaleciendo la vigilancia y la gestión de datos e información. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Centro de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de la Región Africana ha analizado datos espaciales y geográficos en mapas visuales, proporcionando información de cobertura geográfica en tiempo real, incluida la localización de asentamientos faltantes, para mejorar la cobertura de vacunación.

«Es posible acabar con los brotes de polio cuando los gobiernos nacionales, los trabajadores sanitarios locales, los movilizadores comunitarios y los socios globales se unen para priorizar una respuesta rápida y oportuna para proteger a los niños de esta devastadora enfermedad», afirmó el Dr. Chris Elias, presidente de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates. «Malawi, Mozambique y toda la región del sur de África están dando el ejemplo de lo que se necesita para mejorar urgentemente las campañas de vacunación y los sistemas de vigilancia de enfermedades. Compromisos como estos nos ayudarán a lograr un mundo libre de todas las formas de poliovirus».

Los expertos en salud, el equipo de OBRA y los coordinadores de la GPEI sobre el terreno subrayaron el papel fundamental de una mejor vigilancia de la polio, una participación comunitaria de alta calidad en las campañas de vacunación y una respuesta oportuna a los brotes, incluido el rápido despliegue de expertos y otros equipos de respuesta sobre el terreno, para frenar el virus.

La notificación de poliovirus salvaje importado en 2022 no alteró la certificación de la región africana como libre de polio salvaje autóctona en agosto de 2020, ya que se importó la cepa que se confirmó en el sur de África.

La polio no tiene cura y puede causar parálisis irreversible. Sin embargo, la enfermedad se puede prevenir y erradicar mediante la administración de una vacuna segura, sencilla y eficaz.

Según el consejo de un Comité de Emergencia convocado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), el riesgo de propagación internacional del poliovirus sigue siendo una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Los países afectados por la transmisión del poliovirus están sujetos a Recomendaciones Temporales. Para cumplir con las Recomendaciones Temporales emitidas bajo la ESPII, cualquier país infectado por poliovirus debe declarar el brote como una emergencia de salud pública nacional, garantizar la vacunación de los residentes y visitantes de larga duración y restringir en el punto de salida los viajes de las personas que hayan no haber sido vacunado o no poder acreditar el estado de vacunación.

La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio está encabezada por los gobiernos nacionales, la OMS, Rotary International, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, UNICEF, la Fundación Bill y Melinda Gates y Gavi, la Alianza para las Vacunas. Desde 1988, la incidencia del poliovirus salvaje se ha reducido en más del 99%, de más de 350.000 casos anuales en más de 125 países endémicos, a cuatro casos en 2024 en dos países endémicos (Pakistán y Afganistán). En 2023, solo se detectaron 12 casos de WPV1 en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.polioeradication.org

