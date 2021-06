La OMS nombra la Variante Andina del COVID-19 cómo Variante Lambda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado como una «variante de interés» al linaje andino del virus SARS-CoV-2, causante del covid-19, que fue detectado por primera vez en Perú y que ya está presente en varios países del mundo.

La variante andina, también conocida como ‘C.37’, oficialmente ha sido identificada como ‘Lambda’.

La designación como «variante de interés» significa que la OMS está observando su comportamiento en materia de poder de contagio, antes de una eventual inclusión en la categoría de «variantes preocupantes«, como las Alfa, Beta, Gama y Delta.

«Lambda porta una serie de mutaciones con sospechas de implicaciones fenotípicas, como un posible aumento de la transmisibilidad o un posible aumento de la resistencia a los anticuerpos neutralizantes», señala el informe semanal de la OMS sobre el covid-19. Sin embargo, actualmente «hay evidencia limitada sobre el alcance total del impacto asociado con estos cambios genómicos», y se necesitan más estudios para comprender mejor su impacto.

«La prevalencia de Lambda»

El C.37 fue detectado por primera vez en Perú, en agosto del 2020, y en la actualidad ya está presente en «29 países/territorios/áreas en cinco regiones de la OMS», especialmente en América Latina. «Las autoridades de Perú informaron que el 81% de los casos de covid-19 secuenciados desde abril del 2021 están asociados con Lambda«, mientras que en Argentina los contagios relacionados con la variante andina representaron el 37% de los casos secuenciados entre el 2 de abril y el 19 de mayo de este año, según el documento de la OMS.

Una situación similar se ha observado en Chile, donde «la prevalencia de Lambda ha aumentado con el tiempo, lo que representa el 32% de los casos secuenciados notificados en los últimos 60 días».

¿Variante de preocupación?

Fernando Valiente, investigador del Laboratorio de Virología Molecular del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (ICBM) señala que el ingreso a la categoría de variante de interés de la OMS, implica que “es una variante que presenta cambios en sitios de interés que pueden modular la capacidad de infección o de transmisión y además presenta una prevalencia con expasión limitada en otros paises. Por ello, ahora se debe estudiar en profundidad y ver cuales son sus caracteristicas fenotípicas”.

Pablo Tsukayama, profesor de Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y autor principal del reporte que en abril alertó sobre la presencia de esta nueva variante, dice que cuando la detectaron hacia finales de marzo había cierta evidencia de un rápido crecimiento desde hace meses. “Tenía mucho del comportamiento inicial de las otras viarantes de interés y de hecho es por este patrón de rápido crecimiento, rápida expansión de nuevos países, que son características de las variantes Alpha, Beta, Gamma, Delta, era predecible que, con suficiente evidencia, pudiera ser clasificada como VOI”.

