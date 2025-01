La OMS precalifica una prueba de diagnóstico para la Malaria o Paludismo

El 18 de diciembre de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precalificó la primera prueba de diagnóstico de la carencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), que puede ayudar a administrar de modo seguro los tratamientos recomendados por la OMS para prevenir recaídas de la infección por Plasmodium vivax (P. vivax).

La precalificación de esta prueba de diagnóstico de la G6PD, que supone un hito importante para facilitar un tratamiento seguro y eficaz del paludismo por P. vivax, viene a confirmar el resuelto empeño de la OMS de asegurar un acceso equitativo a soluciones vitales de salud en todo el mundo. Cada año mueren de paludismo (o malaria) unas 500 000 personas, en su mayoría niños.

La precalificación de esta prueba tuvo lugar inmediatamente después de la precalificación, a principios de diciembre, de dos nuevos productos de tafenoquina destinados a tratar las recaídas de paludismo por P. vivax que se recomendaban en las directrices actualizadas de la OMS sobre la malaria publicadas unos días antes, a finales de noviembre.

Este conjunto de medidas de la OMS se sigue de la reciente adopción, por parte de la Organización, de procesos sincronizados y paralelos para cumplir dos funciones básicas: la elaboración de recomendaciones sobre productos de salud esenciales y la supervisión del proceso de precalificación de esos productos.

Aunque ambos procesos siguen siendo totalmente independientes, su armonización apunta a reducir sensiblemente el tiempo necesario para hacer llegar productos de salud vitales a los países de renta baja y de renta media-baja. Este proceder agilizado subraya el compromiso de la OMS de mejorar en todo el mundo la equidad en la salud por el expediente de acelerar el acceso a productos vitales.

El paludismo por P. vivax es endémico en todas las regiones de la OMS, salvo en la región de Europa, y se calcula que en 2023 se produjeron 9,2 millones de casos clínicos. P. vivax es el parásito dominante en la mayoría de los países fuera del África Subsahariana.

La carencia de G6PD es una dolencia genética que afecta a más de 500 millones de personas. Aunque la mayoría de las personas ignoran que la padecen y viven sin sufrir nunca consecuencias perjudiciales, ciertos medicamentos administrados para prevenir recaídas de paludismo por P. vivax pueden provocar hemólisis (destrucción de eritrocitos) aguda. La falta de pruebas accesibles y fiables para detectar la carencia de G6PD ha supuesto un problema a la hora de administrar sin riesgo un tratamiento contra las recaídas, frenando así el uso generalizado de este eficaz tratamiento.

«La precalificación de esta prueba de la enzima G6PD para pacientes afectados de paludismo por P. vivax puede ayudar a los países a mejorar el acceso a pruebas de calidad garantizada sumamente necesarias y posibilitar así tanto el tratamiento seguro y eficaz como la prevención de este tipo de paludismo recurrente», explicó la Dra. Yukiko Nakatani, Subdirectora General de la OMS de Acceso a Medicamentos y Productos de Salud. «Por ahora no se están recibiendo otras solicitudes de precalificación para este tipo de pruebas. En este sentido, invitamos a solicitarnos la precalificación de otros productos para así poder ampliar el repertorio de herramientas de diagnóstico eficaces a disposición de los países que las necesitan».

«El hecho de extender la disponibilidad y utilización de la prueba puede ayudar a fortalecer la respuesta mundial al paludismo, al reducir el número de infecciones por P. vivax debidas a recaídas, lo que a su vez frenará su transmisión ulterior», dijo el Dr. Daniel Ngamije Madandi, Director del Programa Mundial sobre Malaria de la OMS.

Los dispositivos de ensayo que permiten distinguir con precisión a los pacientes con niveles anormalmente altos o bajos de actividad de G6PD proporcionan a los médicos información básica para decidir cuál es el régimen más apropiado de tratamiento contra las recaídas por P. vivax, la primaquina, en dosis bajas o altas, o la tafenoquina en dosis única.

La herramienta de diagnóstico STANDARD G6PD System, fabricada por SD Biosensor, Inc., es una solución semicuantitativa que se aplica en el punto de atención al paciente y sirve para cuantificar la actividad de la enzima G6PD en sangre entera capilar o venosa. El dispositivo, concebido para funcionar tanto en laboratorio como fuera de laboratorio, integra el analizador STANDARD G6PD, dispositivo portátil que da resultados en cuestión de minutos.

Fuente. OMS

La OMS precalifica una prueba de diagnóstico para la Malaria o Paludismo was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí