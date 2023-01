La OMS publica resultados sobre peligrosidad de la subvariante Omicron XBB.1.5 Kraken.

De acuerdo a la OMS la variante Omicron XBB.1.5 es un sublinaje de XBB, que es un recombinante de dos sublinajes BA.2. Del 22 de octubre de 2022 al 11 de enero de 2023, se informaron 5 288 secuencias de la variante Omicron XBB.1.5 de 38 países. La mayoría de estas secuencias son de los Estados Unidos de América (82,2 %), el Reino Unido (8,1 %) y Dinamarca (2,2 %).

El Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución del Virus (TAG-VE) de la OMS se reunió el 5 de enero de 2023 para discutir la evidencia más reciente sobre XBB.1.5 y evaluar el riesgo para la salud pública asociado con esta variante. Según sus características genéticas y las estimaciones de la tasa de crecimiento inicial, XBB.1.5 puede contribuir a aumentar la incidencia de casos. Hasta la fecha, la confianza general en la evaluación es baja, ya que las estimaciones de la ventaja del crecimiento provienen solo de un país, los Estados Unidos de América.

En resumen:

Hasta ahora la peligrosidad es baja si el individuo está vacunado con alguna de las vacunas aprobadas con la OMS.

El riesgo de re-infección es alto por la alta evasión a los anticuerpos naturales del sistema inmune humano, el virus ha heredado y reforzado las propiedades de evasión desde la variante principal Omicron.

Tasa de propagación es altísima, cada infectado puede infectar por lo menos a 18 desde el período de incubación hasta que el virus decaiga en el organismo.

La OMS recomienda a los países realizar las siguientes acciones para el seguimiento del virus.

La OMS y el TAG-VE recomiendan a los Estados miembros que prioricen los siguientes estudios para abordar mejor las incertidumbres relacionadas con la ventaja de crecimiento, el escape de anticuerpos y la gravedad de XBB.1.5. Los plazos sugeridos son indicativos y variarán de un país a otro en función de las capacidades nacionales:

Análisis de la ventaja de crecimiento de países adicionales donde se ha detectado XBB.1.5 (1-3 semanas).

Ensayos de neutralización utilizando sueros humanos representativos de la(s) comunidad(es) afectada(s) y aislamientos de virus vivos XBB.1.5 (2-6 semanas).

Evaluación comparativa para detectar cambios en indicadores de gravedad continuos o ad hoc ( 4-12 semanas)

La evaluación rápida de riesgos a continuación se basa en la evidencia actualmente disponible y se revisará periódicamente a medida que se disponga de más evidencia y datos de países adicionales.

Los gobiernos de los países pueden consultar más información en :

XBB.1.5 Rapid risk assessment, 11 January 2023