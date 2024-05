La OMS publica un marco estratégico para mejorar la prevención y el control de la viruela del Mono

Mpox continúa afectando a personas de todo el mundo. Un nuevo marco publicado hoy por la OMS guiará a las autoridades sanitarias, las comunidades y otras partes interesadas en la prevención y el control de los brotes de mpox, la eliminación de la transmisión de la enfermedad de persona a persona y la reducción del contagio del virus de animales a humanos.

Mpox es una enfermedad viral causada por el virus de la viruela del simio (MPXV). Puede causar una erupción dolorosa, ganglios linfáticos agrandados y fiebre. La mayoría de las personas se recuperan por completo, pero algunas enferman gravemente. El virus se transmite de persona a persona a través del contacto cercano, incluido el sexual. También tiene reservorios animales en África oriental, central y occidental, donde ocasionalmente pueden producirse contagios de animales a humanos, provocando nuevos brotes.

Hay dos clados diferentes del virus: clado I y clado II. Los brotes del clado I son más mortales que los del clado II.

En 2017 comenzó una aparición importante de mpox vinculado al clado II y, desde 2022, se ha extendido a todas las regiones del mundo. Entre julio de 2022 y mayo de 2023, el brote fue declarado Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Si bien ese brote ha disminuido en gran medida, hoy se siguen notificando casos y muertes, lo que ilustra que la transmisión de bajo nivel continúa en todo el mundo.

Actualmente, también hay un brote importante del virus de clase I en la República Democrática del Congo (RDC), donde los casos han ido en aumento durante décadas. Desde principios de año, se han notificado en la República Democrática del Congo más de 6.500 casos y 345 muertes. Casi la mitad de ellos corresponden a niños menores de 15 años.

El Marco estratégico para mejorar la prevención y el control de la mpox (2024-2027) proporciona una hoja de ruta para que las autoridades sanitarias, las comunidades y las partes interesadas de todo el mundo controlen los brotes de mpox en todos los contextos, avancen en la investigación sobre la mpox y el acceso a contramedidas, y minimicen la transmisión zoonótica.

NOTA DE PRENSA OMS

