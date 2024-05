La OMS reporta al menos 3000 muertes a nivel global por dengue en lo que va de 2024

Al 30 de abril de 2024, se habían notificado a la OMS más de 7,6 millones de casos de dengue en 2024, incluidos 3,4 millones de casos confirmados, más de 16 000 casos graves y más de 3 000 muertes.

Si bien se ha informado de un aumento sustancial de los casos de dengue a nivel mundial en los últimos cinco años, este aumento ha sido particularmente pronunciado en la Región de las Américas, donde el número de casos ya superó los siete millones a fines de abril de 2024, superando la tasa anual. hasta un máximo de 4,6 millones de casos en 2023.

Actualmente, 90 países tienen transmisión activa del dengue en 2024, y no todos ellos han sido reflejados en los informes formales. Además, muchos países endémicos no cuentan con mecanismos sólidos de detección y notificación, por lo que se subestima la verdadera carga del dengue a nivel mundial.

Para controlar la transmisión de manera más efectiva, se necesita una vigilancia sólida del dengue en tiempo real para abordar las preocupaciones sobre posibles casos no detectados, la cocirculación y los diagnósticos erróneos como otros arbovirus, y los movimientos de viaje no registrados. Estos factores podrían contribuir a la propagación no reconocida de enfermedades y establecer un riesgo potencial de transmisión local en países no endémicos. El virus del dengue se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados. Los casos suelen ser asintomáticos o provocar una enfermedad febril leve.

Sin embargo, algunos casos desarrollarán dengue grave, que puede implicar shock, hemorragia grave o deterioro grave de órganos.

Para fortalecer la vigilancia global y monitorear las tendencias temporales y la incidencia de la enfermedad, la OMS ha establecido un sistema global de vigilancia del dengue con informes mensuales en todas las regiones de la OMS con un nuevo panel que ya está disponible (https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/).

La capacidad general de los países para responder a brotes múltiples y simultáneos sigue estando bajo presión debido a la falta global de recursos, incluida la escasez de kits de diagnóstico del dengue de buena calidad para la detección temprana de la enfermedad, la falta de personal clínico y de control de vectores capacitado y de concienciación comunitaria.

Se han establecido mecanismos de respuesta a emergencias y la OMS apoya a los países de alto riesgo en todas las regiones afectadas. Dada la escala actual de los brotes de dengue, el riesgo potencial de una mayor propagación internacional y la complejidad de los factores que afectan la transmisión, el riesgo general a nivel global todavía se considera alto y, por lo tanto, el dengue sigue siendo una amenaza global para la salud pública.

