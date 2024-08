La OMS reporta cólera en 26 países que suman más de 300mil casos en lo que va de 2024

El cólera una enfermedad ancestral, que se suponía superada, actualmente está haciendo estragos en más del 10% del mundo.

Del 1 de enero al 28 de julio de 2024, se notificaron un total acumulado de 307 433 casos de cólera y 2326 muertes en 26 países de cinco regiones de la OMS; la región del Mediterráneo Oriental registró las cifras más altas, seguida de la región de África, la región de Asia Sudoriental, la región de las Américas y la región de Europa. Durante este período no se notificaron brotes en la región del Pacífico Occidental.

La respuesta al cólera sigue viéndose afectada por una escasez crítica de vacunas orales contra el cólera (OCV), ya que la demanda sigue superando la oferta, con 105 millones de dosis solicitadas por 18 países desde enero de 2023, casi el doble de los 55 millones de dosis producidas en este período.

En enero de 2023, la OMS clasificó el resurgimiento mundial del cólera como una emergencia de grado 3, el nivel interno más alto para emergencias en la OMS. En función del número de brotes y su expansión geográfica, junto con la escasez de vacunas y otros recursos, la OMS sigue evaluando el riesgo a nivel mundial como muy alto y el evento sigue clasificado como una emergencia de grado 3

Fuente. OMS

Aumento del cólera (2021-actualidad): https://www.who.int/emergencies/situations/cholera-upsurge/

