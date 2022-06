La OMS reporta que la Viruela del Mono supera los 2100 casos activos en 42 países y sigue esparciéndose

ROMA, ITALIA.- Desde su sede principal la OMS ha emitido un reporte actualizado sobre la situación con los brotes de la llamada Viruela del Mono o Viruela Símica alrededor del mundo, de acuerdo al organismo rector de la Salud mundial se pudo conocer que, desde el 1 de enero de 2022, se han notificado casos de viruela símica a la OMS en 42 Estados Miembros en cinco regiones de la OMS (Regiones de las Américas, África, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental). Hasta el 15 de junio, se han notificado a la OMS un total de 2103 casos confirmados por laboratorio y un caso probable, incluida una muerte. El brote de viruela del simio continúa afectando principalmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber tenido relaciones sexuales recientes con parejas nuevas o múltiples.

Si bien las investigaciones epidemiológicas están en curso, la mayoría de los casos informados en el brote reciente se presentaron a través de servicios de salud sexual u otros servicios de salud en centros de atención médica primaria o secundaria, con antecedentes de viajes principalmente a países de Europa y América del Norte u otros países en lugar de a países donde históricamente no se sabía que el virus estaba presente y, cada vez más, viajes recientes a nivel local o ningún viaje.

La confirmación de un caso de Viruela del Mono o Viruela Símica en un país se considera un brote. La aparición inesperada de la viruela del simio en varias regiones ante la ausencia inicial de vínculos epidemiológicos con áreas que históricamente han informado sobre la viruela del simio, sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo.

La OMS evalúa el riesgo a nivel global como moderado considerando que esta es la primera vez que muchos casos y grupos de Viruela del Mono o Viruela Símica se notifican simultáneamente en muchos países en áreas geográficas de la OMS muy dispares, en contraposición al hecho de que la mortalidad se ha mantenido baja en el brote actual.

Descripción del brote

Entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2022, se notificó a la OMS un total acumulado de 2103 casos confirmados por laboratorio, un caso probable y una muerte en 42 países de cinco Regiones de la OMS. La mayoría de los casos (98%) se han notificado desde mayo de 2022 (Figura 1).

Figura 1: Casos confirmados de viruela símica por región de la OMS desde enero de 2022 hasta el 15 de junio de 2022, datos hasta el 15 de junio de 2022 a las 17:00 CEST

La mayoría (84%) de los casos confirmados (n=1773) son de la Región Europea de la OMS. También se han notificado casos confirmados en la Región de África (n=64; 3 %), la Región de las Américas (n=245; 12 %), la Región del Mediterráneo Oriental (n=14; <1 %) y la Región del Pacífico Occidental ( n=7; <1%). De los casos notificados (468 de 2103 casos confirmados) de 14 países para los que se dispone de información demográfica y características personales, el 99 % se notifican en hombres de 0 a 65 años (rango intercuartílico: 32 a 43 años; mediana de edad 37 años), de que la mayoría se autoidentifican como hombres que tienen sexo con otros hombres.

La figura 2 y la tabla 1 muestran el número de casos de viruela símica por país notificados o identificados por la OMS desde el 1 de enero hasta el 15 de junio de 2022 a las 5 p. m. CEST.

El recuento de casos fluctúa a medida que se dispone de más información y los datos se verifican conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

En actualizaciones anteriores, incluimos casos sospechosos y muertes en la Región de África. Ahora nos estamos enfocando principalmente en los casos confirmados y probables, incluidas las muertes entre los casos confirmados y probables.

Hasta la fecha, la presentación clínica de los casos de viruela del simio asociados con este brote ha sido variable. Muchos casos en este brote no se presentan con el cuadro clínico descrito clásicamente para la viruela del simio (fiebre, ganglios linfáticos inflamados, seguidos de una erupción centrífuga en evolución). Las características atípicas descritas incluyen: presentación de solo unas pocas o incluso de una sola lesión; lesiones que comienzan en el área genital o perineal/perianal y no se extienden más; lesiones que aparecen en diferentes etapas (asincrónicas) de desarrollo; y la aparición de lesiones antes de la aparición de fiebre, malestar general y otros síntomas constitucionales. Los modos de transmisión durante el contacto sexual siguen siendo desconocidos;

FUENTE. REPORTE SEMANAL OMS