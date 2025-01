La OMS reporta un aumento de infecciones respiratorias agudas, incluido el metaneumovirus humano, en el hemisferio norte

En muchos países del hemisferio norte, las tendencias de infecciones respiratorias agudas aumentan en esta época del año. Estos aumentos suelen deberse a epidemias estacionales de patógenos respiratorios como la gripe estacional, el virus respiratorio sincitial (VSR) y otros virus respiratorios comunes, incluido el metapneumovirus humano (hMPV), así como el Mycoplasma pneumoniae. Muchos países realizan una vigilancia sistemática de las infecciones respiratorias agudas y los patógenos respiratorios comunes. En la actualidad, en algunos países del hemisferio norte templado, las tasas de enfermedad similar a la gripe (ILI) y/o infección respiratoria aguda (IRA) han aumentado en las últimas semanas y están por encima de los niveles de referencia, siguiendo las tendencias estacionales habituales. La actividad de la gripe estacional es elevada en muchos países del hemisferio norte. Cuando se dispone de datos de vigilancia, las tendencias en las detecciones de VSR varían actualmente según la región, y se han notificado descensos en la mayoría de las regiones, excepto en América del Norte. Recientemente, ha habido interés en los casos de hMPV en China, incluidas sugerencias de que los hospitales están desbordados. El hMPV es un virus respiratorio común que circula en muchos países desde el invierno hasta la primavera, aunque no todos los países realizan pruebas y publican datos de forma rutinaria sobre las tendencias del hMPV. Si bien algunos casos pueden ser hospitalizados con bronquitis o neumonía, la mayoría de las personas infectadas con hMPV tienen síntomas leves de las vías respiratorias superiores similares a los del resfriado común y se recuperan después de unos días. Según los datos publicados por China, que abarcan el período hasta el 29 de diciembre de 2024, las infecciones respiratorias agudas han aumentado durante las últimas semanas y también han aumentado las detecciones de gripe estacional, rinovirus, VSR y hMPV, en particular en las provincias del norte de China. El aumento observado en las detecciones de patógenos respiratorios está dentro del rango esperado para esta época del año durante el invierno del hemisferio norte. En China, la gripe es el patógeno respiratorio detectado con mayor frecuencia que afecta actualmente a las personas con infecciones respiratorias agudas. La OMS está en contacto con los funcionarios de salud chinos y no ha recibido ningún informe de patrones de brotes inusuales. Las autoridades chinas informan de que el sistema de atención de la salud no está desbordado y no se han producido declaraciones ni se han activado respuestas de emergencia. La OMS continúa monitoreando las enfermedades respiratorias a nivel mundial, regional y nacional a través de sistemas de vigilancia colaborativa y proporciona actualizaciones según sea necesario.

Descripción de la situación

En muchos países del hemisferio norte, las infecciones respiratorias agudas tienden a aumentar en esta época del año. Estos aumentos suelen deberse a epidemias estacionales de patógenos respiratorios, como la gripe estacional, el virus sincitial respiratorio y otros virus respiratorios comunes, como el virus de la hepatitis C (hMPV), así como el Mycoplasma pneumoniae. La cocirculación de múltiples patógenos respiratorios durante la temporada de invierno puede a veces provocar una mayor carga en los sistemas de atención de la salud que tratan a personas enfermas.

En la actualidad, en algunos países del hemisferio norte templado, las tasas de enfermedad similar a la influenza (ILI) y/o infección respiratoria aguda (IRA) han aumentado en las últimas semanas y están por encima de los niveles de referencia, siguiendo las tendencias estacionales habituales. La actividad de la influenza es elevada en muchos países de Europa, América Central y el Caribe, África occidental, África central y muchos países de Asia, y el tipo y subtipo predominante de influenza estacional varía según la ubicación, lo que es típico de esta época del año, excepto durante la mayor parte de 2020 y 2021, cuando hubo poca actividad de influenza durante la pandemia de COVID-19 (Figura 1). La actividad del SARS-CoV-2 detectada en la vigilancia centinela y notificada al Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (SMVIG), junto con el monitoreo de las aguas residuales de los países informantes, es actualmente baja en los países del hemisferio norte después de una actividad prolongada de alto nivel durante los meses de verano en el hemisferio norte. En los casos en que se dispone de datos de vigilancia, las tendencias de la actividad del VSR varían según la región, y se observan tendencias descendentes en la mayoría de las subregiones de las Américas, excepto en América del Norte, donde la actividad del VSR ha aumentado, y se han observado disminuciones en la región europea en las últimas semanas. Algunos países realizan una vigilancia sistemática y notifican las tendencias de otros patógenos respiratorios de circulación habitual, como el hMPV, y notifican dicha información de forma sistemática. Algunos países del hemisferio norte han notificado tendencias en aumento, que varían según el virus, en las últimas semanas, algo típico de esta época del año.

Ha habido interés internacional en un posible aumento de la transmisión de virus respiratorios en China, en particular hMPV, incluidas sugerencias de que los hospitales están abrumados. China tiene un sistema de vigilancia centinela establecido para ILI e infecciones respiratorias agudas graves (SARI), incluido hMPV, y realiza una vigilancia virológica de rutina para patógenos respiratorios comunes con informes detallados publicados semanalmente en el sitio web del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China (CDC). [1] La vigilancia y los datos de laboratorio para hMPV no están disponibles de manera rutinaria en todos los países.

Según los datos de vigilancia más recientes sobre infecciones respiratorias agudas compartidos por el CDC de China con datos hasta el 29 de diciembre de 2024, ha habido una tendencia al alza de las infecciones respiratorias agudas comunes, incluidas las debidas a los virus de la gripe estacional, el VSR y el hMPV, como se esperaba para esta época del año durante el invierno del hemisferio norte. La gripe es actualmente la causa más notificada de enfermedad respiratoria, con la tasa de positividad más alta entre todos los patógenos monitoreados para todos los grupos de edad, excepto los niños de 5 a 14 años para quienes Mycoplasma pneumoniae tuvo la tasa de positividad más alta. Sin embargo, la actividad del SARS-CoV-2 sigue siendo baja con un aumento en los casos graves de COVID-19 notificados. La variante predominante del SARS-CoV-2 que circula en el país es XDV y sus sublinajes representan el 59,1% de la detección entre las muestras secuenciadas. La actividad de ILI en las provincias del norte y el sur de China ha estado aumentando desde fines de 2024, siguiendo las tendencias del año anterior. La actividad actual de ILI en las provincias del sur se mantiene por debajo de la de los dos años anteriores, mientras que la actividad actual de ILI en las provincias del norte es similar a los niveles observados en este momento en los dos años anteriores.

Los niveles de infecciones respiratorias agudas notificados en China, incluido el virus de la hepatitis B (hMPV), se encuentran dentro de los límites previstos para la temporada de invierno y no se han notificado brotes inusuales. Las autoridades chinas confirmaron que el sistema de atención sanitaria no está desbordado, que la utilización de los hospitales es actualmente inferior a la del año pasado por esta misma época y que no se han producido declaraciones de emergencia ni se han tomado medidas al respecto. Desde que se observó el aumento estacional previsto, se han enviado mensajes sanitarios al público sobre cómo prevenir la propagación de las infecciones respiratorias y reducir el impacto de estas enfermedades.

Respuesta de salud pública

Ante el aumento esperado de infecciones respiratorias durante la temporada de invierno, los países, incluida China, han estado proporcionando mensajes de salud al público sobre cómo prevenir la propagación de infecciones respiratorias y reducir el impacto de las enfermedades.

Evaluación de riesgos de la OMS

En los climas templados, las epidemias estacionales de patógenos respiratorios comunes, incluida la gripe, ocurren a menudo durante los períodos invernales. Los aumentos observados en las infecciones respiratorias agudas y las detecciones de patógenos asociados en muchos países del hemisferio norte en las últimas semanas son esperables en esta época del año y no son inusuales. La cocirculación de patógenos respiratorios puede suponer una carga para los centros de salud.

Consejos de la OMS

La OMS recomienda que las personas que viven en zonas donde es invierno tomen las precauciones habituales para prevenir la propagación y reducir los riesgos que plantean los patógenos respiratorios, especialmente para los más vulnerables. Las personas con síntomas leves deben quedarse en casa para evitar infectar a otras personas y descansar. Las personas con alto riesgo o con síntomas complicados o graves deben buscar atención médica lo antes posible. Las personas también deben considerar usar una mascarilla en espacios concurridos o mal ventilados, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo flexionado, lavarse las manos con regularidad y recibir las vacunas recomendadas según el consejo del médico y las autoridades locales de salud pública. La OMS recomienda a los Estados Miembros que mantengan la vigilancia de los patógenos respiratorios mediante un enfoque integrado que tenga en cuenta el contexto, las prioridades, los recursos y las capacidades del país. La OMS ha publicado una guía sobre la vigilancia integrada aquí . La OMS también ha actualizado la guía sobre la evaluación de la gravedad de las epidemias y pandemias de gripe, incluido el impacto en los centros de atención de la salud, aquí . Sobre la base de la evaluación de riesgos actual, la OMS desaconseja cualquier restricción a los viajes o al comercio relacionada con las tendencias actuales en materia de infecciones respiratorias agudas.

