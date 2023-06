La OMS reporta misterioso brote de meningitis fúngica en EEUU y México

La OMS reporta misterioso brote de meningitis fúngica asociada con procedimientos quirúrgicos realizados bajo anestesia espinal EEUU y México.

El 11 de mayo de 2023, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (US CDC) notificaron a la Dirección General de Epidemiología (DGE) de México de cinco casos con infección del sistema nervioso central (CNSI) en los Estados Unidos de América. Los cinco casos eran mujeres con antecedentes de someterse a procedimientos quirúrgicos realizados bajo anestesia espinal en México. Las cirugías se realizaron en dos clínicas privadas, ubicadas en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

Los resultados de las pruebas de laboratorio de muestras recolectadas de pacientes en los EE. UU. y México fueron consistentes con meningitis causada por hongos patógenos.

La meningitis fúngica es rara pero puede ser fatal y requiere atención médica inmediata.

La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica en base a la última información disponible.

Descripción de la situación

El 11 de mayo de 2023, el CDC de EE. UU. notificó a la DGE de México a través del Punto Focal Nacional de Reglamentos Sanitarios Internacionales (IHR NFP), la identificación de cinco casos femeninos con CNSI en EE. UU., con antecedentes de someterse a procedimientos quirúrgicos realizados bajo anestesia espinal en dos clínicas privadas en una ciudad de México, fronteriza con los Estados Unidos.

Al 26 de mayo de 2023, las autoridades sanitarias de México y EE. UU. informaron un total de 20 casos con signos y síntomas compatibles con CNSI, incluidas dos muertes informadas por los CDC de EE. UU. Los pacientes acudieron al hospital con síntomas que incluyen dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y desmayos después de recibir procedimientos quirúrgicos en dos clínicas privadas ubicadas en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas en México, en la frontera con los EE. UU. entre enero y abril de 2023.

El Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico de México (InDRE) recibió cinco muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) que dieron positivo al hongo Fusarium solani por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR). Además, según las autoridades sanitarias de EE. UU., los resultados de laboratorio de nueve casos sospechosos fueron compatibles con meningitis, de los cuales dos muestras de LCR y dos de sangre mostraron niveles elevados de (1,3)-beta-D-glucano, un biomarcador de micosis. Dos pruebas de PCR panfúngicas fueron negativas.

De acuerdo con la investigación realizada, un total de 547 personas se realizaron estos procedimientos entre enero y abril de 2023 en las dos clínicas privadas en cuestión, de las cuales 304 (56%) residen en México, 237 (43%) en Estados Unidos y una en México. Canadá.

Epidemiología de la enfermedad

Varias especies de bacterias, virus, hongos y parásitos pueden causar meningitis, una inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. La meningitis fúngica se puede desarrollar después de que una infección fúngica se propague desde otra parte del cuerpo hasta el sistema nervioso central. Puede ser fatal y requiere atención médica inmediata. Si bien es raro, los procedimientos médicos y quirúrgicos pueden provocar meningitis fúngica si los dispositivos médicos o los medicamentos están contaminados con hongos, o si no se toman las prácticas adecuadas para el control de la prevención de infecciones. Este tipo de infección relacionada con la atención médica puede provocar una enfermedad grave o la muerte. Se han producido brotes de meningitis fúngica asociada a la atención médica entre pacientes que recibieron anestesia espinal.

Respuesta de salud pública

Las autoridades de salud de los Estados Unidos de América y México están investigando casos adicionales que pueden estar asociados con este brote en ambos países. Las medidas de respuesta incluyen:

En los Estados Unidos de América:

El 8 de mayo de 2023, a través de la Red de Infecciones Emergentes, los CDC de EE. UU. se enteraron de dos casos inusuales de meningitis en Texas con anestesia espinal previa.

El 16 de mayo, los CDC de EE. UU. publicaron un aviso de salud para viajes de nivel 2 relacionado con infecciones fúngicas luego de procedimientos realizados bajo anestesia espinal en México con recomendaciones para el público y los médicos. Además, el 24 de mayo, los CDC de EE. UU. también publicaron una recomendación provisional para el diagnóstico y manejo de casos de sospecha de meningitis fúngica asociada con anestesia espinal administrada en Matamoros, México.

El 17 de mayo, los CDC de EE. UU. publicaron una Red de Alerta de Salud relacionada con un brote de sospecha de meningitis fúngica en pacientes que se sometieron a procedimientos realizados bajo anestesia espinal en Matamoros, México.

Los departamentos de salud estatales y locales han iniciado el contacto y el seguimiento de las personas a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias que se sabe que han tenido procedimientos realizados bajo anestesia espinal en estas dos clínicas desde enero de 2023. Se dan instrucciones a las personas para que acudan a su centro de salud más cercano. clínica, atención de urgencia o sala de emergencias para pruebas de diagnóstico, incluida una resonancia magnética y una punción lumbar.

En Mexico:

Las investigaciones epidemiológicas están en curso en Matamoros, México. Además, la DGE está trabajando con los Servicios Estatales de Salud y la Jurisdicción de Salud de Matamoros en las definiciones operativas.

Las autoridades sanitarias de México están reforzando la vigilancia epidemiológica activa de la meningitis en el estado de Tamaulipas para lograr una identificación oportuna.

El 13 de mayo, la Autoridad de Salud de Tamaulipas cerró los dos establecimientos de salud privados donde se realizaban estos procedimientos quirúrgicos.

Se inició un seguimiento de las personas expuestas a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias.

El 19 de mayo, el Centro Nacional de Enlace para el RSI de México notificó a la OPS/OMS sobre un brote de CNSI asociado a anestesia espinal en Matamoros, estado de Tamaulipas.

