La OMS suspendió pruebas con Hidroxicloroquina por aumento de muertes con el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que suspenderá temporalmente la hidroxicloroquina, el medicamento antipalúdico que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma haber tomado, de su estudio global a los tratamientos experimentales COVID-19, y dijo que sus expertos deben revisar toda la evidencia disponible hasta la fecha.

En una conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que -a la luz de un artículo publicado la semana pasada en The Lancet que mostraba que las personas que tomaban hidroxicloroquina tenían un mayor riesgo de muerte y problemas cardíacos-, habría «una pausa temporal» en el uso de hidroxicloroquina en su ensayo clínico global.

«Esta preocupación se relaciona con el uso de hidroxicloroquina y cloroquina en COVID-19», dijo Tedros, y agregó que los medicamentos son tratamientos aprobados para personas con malaria o enfermedades autoinmunes.

Tedros señaló que el grupo ejecutivo detrás del ensayo global «Solidaridad» de la OMS se reunió el sábado y decidió realizar una revisión exhaustiva de todos los datos disponibles sobre hidroxicloroquina y que su uso en el ensayo se suspendería por ahora.

