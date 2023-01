La OMS pide acción urgente ya que la desnutrición aguda amenaza la vida de millones de niños vulnerables.

En una nota de prensa urgente la OMS ha mostrado suma preocupación sobre la desnutrición infantil, a continuación el texto recibido.

Ginebra-Nueva York-Roma, 12 de enero de 2023 – Los organismos de las Naciones Unidas piden medidas urgentes para proteger a los niños más vulnerables de los 15 países más afectados por una crisis alimentaria y nutricional sin precedentes.

Los conflictos, las crisis climáticas, los impactos continuos de COVID-19 y el aumento del costo de vida están dejando a un número cada vez mayor de niños con desnutrición aguda, mientras que los servicios clave de salud, nutrición y otros servicios vitales son cada vez menos accesibles. Actualmente, más de 30 millones de niños en los 15 países más afectados sufren emaciación o desnutrición aguda, y 8 millones de estos niños sufren emaciación severa, la forma más mortal de desnutrición. Esta es una gran amenaza para la vida de los niños y para su salud y desarrollo a largo plazo, cuyos impactos los sienten las personas, sus comunidades y sus países.

En respuesta, cinco agencias de la ONU -la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)- están pidiendo un progreso acelerado en el Plan de acción mundial sobre la emaciación infantil. Su objetivo es prevenir, detectar y tratar la desnutrición aguda infantil en los países más afectados, que son Afganistán, Burkina Faso, Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Kenia, Madagascar, Malí, Níger, Nigeria, Somalia. , Sudán del Sur, Sudán y Yemen.

El Plan de acción mundial aborda la necesidad de un enfoque multisectorial y destaca las acciones prioritarias en la nutrición maternoinfantil a través de los sistemas de alimentación, salud, agua y saneamiento, y protección social. En respuesta a las crecientes necesidades, las agencias de la ONU identificaron cinco acciones prioritarias que serán efectivas para abordar la desnutrición aguda en países afectados por conflictos y desastres naturales y en emergencias humanitarias. Ampliar estas acciones como un paquete coordinado será fundamental para prevenir y tratar la desnutrición aguda en los niños y evitar una trágica pérdida de vidas.

Las agencias de la ONU piden una acción decisiva y oportuna para evitar que esta crisis se convierta en una tragedia para los niños más vulnerables del mundo. Todas las agencias instan a una mayor inversión en apoyo de una respuesta coordinada de la ONU que satisfaga las necesidades sin precedentes de esta creciente crisis, antes de que sea demasiado tarde.

“Es probable que esta situación se deteriore aún más en 2023”, dijo QU Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. “Debemos garantizar la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de dietas saludables para niños pequeños, niñas y mujeres embarazadas y lactantes. Necesitamos medidas urgentes ahora para salvar vidas y abordar las causas profundas de la desnutrición aguda, trabajando juntos en todos los sectores”. Qu dijo.

“El sistema de la ONU está respondiendo como uno solo a esta crisis y el Plan de Acción Global de la ONU sobre la Emaciación Infantil es nuestro esfuerzo conjunto para prevenir, detectar y tratar la emaciación a nivel mundial. En ACNUR, estamos trabajando arduamente para mejorar el análisis y la focalización para garantizar que lleguemos a los niños que corren mayor riesgo, incluidas las poblaciones de refugiados y desplazados internos”. Filippo Grandi, Alto Comisionado, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

“Las crisis en cascada de hoy están dejando a millones de niños emaciados y les han dificultado el acceso a servicios clave. La emaciación es dolorosa para el niño y, en casos graves, puede provocar la muerte o daños permanentes en el crecimiento y desarrollo del niño. Podemos y debemos revertir esta crisis nutricional a través de soluciones comprobadas para prevenir, detectar y tratar la emaciación infantil de manera temprana. ”Catherine Russell, Directora Ejecutiva, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

“Más de 30 millones de niños están gravemente desnutridos en los 15 países más afectados, por lo que debemos actuar ahora y debemos actuar juntos. Es fundamental que colaboremos para fortalecer las redes de seguridad social y la asistencia alimentaria para garantizar que los alimentos nutritivos especializados estén disponibles para las mujeres y los niños que más los necesitan”. David Beasley, Director Ejecutivo, Programa Mundial de Alimentos (PMA)

“La crisis alimentaria mundial es también una crisis de salud y un círculo vicioso: la desnutrición conduce a la enfermedad y la enfermedad conduce a la desnutrición”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS). necesarios ahora en los países más afectados para proteger la vida y la salud de los niños, lo que incluye garantizar el acceso crítico a alimentos saludables y servicios de nutrición, especialmente para mujeres y niños”.

La emaciación o desnutrición aguda es una forma de desnutrición causada por una disminución en el consumo de alimentos y/o una enfermedad que resulta en una pérdida de peso repentina o edema. Los niños con desnutrición aguda tienen bajo peso para la talla. También pueden tener edema nutricional y otros signos clínicos patológicos relacionados.

Los niños con desnutrición aguda tienen sistemas inmunitarios debilitados y corren un mayor riesgo de morir a causa de enfermedades infantiles comunes. Los que sobreviven cou