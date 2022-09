La ópera “La princesa ligera” llega a Colombia por Film&Arts

La adaptación del relato de George MacDonald llega el próximo sábado 17 de septiembre por Film&Arts

Bogotá, septiembre de 2022 – El canal de televisión Film & Arts presenta la ópera La Princesse Légère de Violeta Cruz, adaptada del cuento de hadas The Light Princess, La princesa ligera, de George MacDonald. Se estrenará el sábado 17 de septiembre a las 4:00 pm

La princesa ligera relata la historia de un rey y una reina que, después de un tiempo, dan a luz a una hija. Lleno de alegría por ser finalmente padre, el rey se olvida de invitar a su hermana, Folerpès, a la ceremonia de bautismo. Ésta, convertida en bruja, hace acto de presencia y lanza un hechizo a su sobrina que le quita su peso y hace que flote por los aires. Mientras crece, la princesa no puede evitar reírse de todo. Pero para romper el hechizo, deberá lograr llorar.

A través de la exploración de lo que significa “tener los pies en la tierra”, tanto literal como metafóricamente, La princesa ligera recuerda, con humor y poesía, la forma en que los niños se enfrentan a la gravedad del mundo de los adultos y cómo los padres aprenden a reconocer la singularidad de cada niño. La partitura es un estallido de vida, en el que la electrónica se encuentra con la chanson y el sonido de la ópera.

El canal Film&Arts está disponible en Colombia por Claro (1621), Directv (746), y Movistar (607).

NP Soni Jiménez Palomo