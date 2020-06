LA PAGANA TRINIDAD ANUNCIA LANZAMIENTO DE SU DISCO DEBUT

Este mes de junio de 2020 la guaracha venezolana se viste de fiesta para darle la bienvenida al disco más esperado por el público que los disfrutó y los vio triunfar en múltiples escenarios. Disponible en todas las plataformas digitales, “De Donde Vengo” llega para hacernos felices junto a su sencillo promocional “Agua Salá”

Tras cinco años de espera finalmente está disponible De Donde Vengo, el disco debut de La Pagana Trinidad. A partir de este viernes 19 de junio lo puedes disfrutar en todas las plataformas digitales. Sus músicos Alessandra Abate [voz principal y percusión menor], Fernando Bosch [Guitarra y voces] y Armando Lovera [batería, percusión y voces] hacen de este proyecto un encuentro directo con la potente descarga musical que solo puede lograr La Pagana Trinidad.

El álbum cuenta con 11 tracks, 10 propios y una versión de Clavelito Colorado del maestro Simón Díaz. La banda que posee un estilo difícil de describir; desde sus inicios fue definida como “la new cool guaracha”. Con una esencia ecléctica, La Pagana Trinidad, muestra su mejor estampa latinoamericana con sonidos que van desde el latin jazz, el manouche o incluso el dance hall. Sin duda este proyecto se ganó desde sus primeras presentaciones el respeto del público y de la prensa especializada de Venezuela.

Con letras lúdicas, satíricas y cargadas de poesía, cada canción de este disco reflexiona en torno a la identidad, el amor y la literatura. El álbum está producido por Diego – El Negro – Alvarez, Ricardo Martínez, La Pagana Trinidad y Armando Lovera Hernández, en la producción de voces. Además, cuenta con la colaboración de aliados como Ricardo Parra y músicos como Jonathan «Morocho» Gavidia.

El lanzamiento del disco viene de la mano de un sencillo promocional que es letra de Alessandra Abate y música de La Pagana Trinidad. “Agua Sala´” es un tema que se pasea por el dancehall muy al estilo de la pagana. Una canción que puedes disfrutar desde ¡YA! siguiendo las redes sociales de la banda.

Aunque no parece que La Pagana Trinidad esté planeando componer un segundo álbum o tocar próximamente, Alessandra Abate, su vocalista, asegura que “este lanzamiento era una deuda con todas las personas que brindaron su apoyo a lo largo de estos años…Hay quienes siguen preguntando por el disco. El disco está aquí, y se hizo con mucho cariño. Ojalá lo disfruten tanto como disfrutamos nosotros haciéndolo….”

