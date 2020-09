La Pandemia los pone locos! En Inglaterra: Le piden llevar tapabocas y destruye un supermercado, VIDEO

En Inglaterra: Le piden llevar tapabocas y destruye un supermercado.

Las situaciones creadas por la pandemia mundial del coronavirus covid-19 van desde histeria colectiva hasta la demencia social cómo lo vemos en este reportaje, en que una mujer destruyó parte de un supermercado simplemente porque el personal del mismo le pidió amablemente que usara tapabocas para evitar la propagación del virus de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.

Los hechos ocurrieron en mayo pasado en Lingfield, una pequeña localidad a 30 kilómetros de Londres, pero el material audiovisual ha sido publicado solo esta semana, después de que un grupo de los principales minoristas del país enviara una carta al primer ministro Boris Johnson, solicitando protección legal para los trabajadores de las tiendas, que con frecuencia son víctimas de agresiones por parte de los clientes.

Una de las mujeres que atendían el local relató que había pedido a la usuaria que colaborara con las respectivas normas, tras lo cual esta se enfadó, comenzó a gritarles y a arrojar varios productos. Luego se dirigió a la sección de vinos, donde destrozó decenas de botellas y salió del lugar insultando a las trabajadoras y golpeando la pantalla protectora instalada detrás de la caja.

Se desconoce si la agresora fue detenida o sancionada, lamentablemente Reino Unido cómo muchos otros países donde se ostenta la libertad, los ciudadanos rayan muchas veces su comportamiento en exageraciones que degeneran las normas de cultura y buenos modales. En la práctica en países Como Inglaterra y EEUU esto es muy común, así cómo los crímenes de odio racial.

