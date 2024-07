La Paris All Stars lanza su nuevo sencillo «La Vida Es Dura» junto a Jose Berrios

La reconocida orquesta La Paris All Stars está de regreso con un nuevo sencillo que promete conquistar los corazones de sus seguidores. Bajo el título «La Vida Es Dura», la canción cuenta con la colaboración del talentoso cantante y compositor Jose Berrios, quien se une a la agrupación para dar vida a esta emocionante propuesta musical.

El tema, compuesto por Berrios y con arreglos de Kevin Pagan en el bajo y Yassel Pupo-Alfonso en el piano, es una mezcla perfecta de ritmos latinos y sonidos modernos que invitan a bailar y disfrutar de la vida. Además, cuenta con la participación de destacados músicos como Javier Tito Alvarez en la percusión, Yoandy Vera en las trompetas, Jonathan Rodriguez en los trombones, Cesar Luis Palacios Pinillos en el barisax y Tony Alicea en los coros, quienes aportan su talento y experiencia a esta producción.

La Paris All Stars, liderada por el reconocido productor Eric Maldonado, ha logrado consolidarse como una de las orquestas más importantes de la escena musical latina gracias a su estilo único y su energía en el escenario. Con este nuevo sencillo, demuestran una vez más su versatilidad y su capacidad de reinventarse, manteniéndose siempre a la vanguardia de la música.

«La Vida Es Dura» ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un éxito rotundo. ¡No te pierdas este lanzamiento y prepárate para bailar al ritmo de La Paris All Stars!

