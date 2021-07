La peligrosa Variante Delta o Hindú aparece en 14 países de América, Listado

La peligrosa Variante Delta o Hindú aparece en 14 países de América.

La peligrosa Variante Delta o Hindú aparece en 14 países de América, está variante proveniente de Asia, específicamente de la India, y que ha provocado estragos en los países donde ya es la cepa predominante, ya que presenta síntomas más agresivos y una alta trasmisibilidad.

La variante delta se esparce por América y ya ha llegado a 14 países, mientras las cifras siguen situando al continente en el epicentro de la pandemia, con 1,1 millón de nuevas infecciones y 30.000 muertes esta semana, según la OPS.

Argentina Aruba Brasil Canadá Chile Guayana Francesa Guadalupe Martinica México Puerto Rico Estados Unidos Barbados Perú San Martín

Son los sitios que han confirmado la nueva variante, detalló la directora de la OPS, Carissa F.Etienne. Además, 3 de los 5 países que registraron más casos la semana pasada a nivel global fueron latinoamericanos: Brasil, Colombia y Argentina, aunque mientras en los dos primeros la curva de nuevos contagios sigue al alza, las infecciones en el último descendieron 11%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estados Unidos apresura sus donaciones

Estados Unidos acelera sus donaciones con nuevas dosis para Ecuador, Colombia y Perú. EE UU, que ha inmunizado a 66,5% de los mayores de 18 años con al menos una dosis, cumple la promesa de su presidente, Joe Biden, de compartir al menos 80 millones de dosis, de las que 20 irán a parar a naciones de América Latina.

2 millones de Pfizer para Ecuador, 2,5 para Colombia —que llegarán este jueves— y 1 millón más de Pfizer que aterrizaron el martes para Perú, además de ultracongeladores, son algunas de las últimas donaciones y ya son 5 los países que las han recibido.

Colombia cierra su peor mes de pandemia

Con más de 17.000 muertes reportadas solo en junio, Colombia culmina el mes más devastador de la pandemia y en el que solo los avances de la vacunación abren un halo de esperanza ante la virulencia del covid-19 que llevó al país a superar todos sus récords de fallecidos, contagios y saturación hospitalaria.

