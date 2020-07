LA PERA AYUDA A MEJORAR LA FUNCIÓN INTESTINAL

Esta fruta contribuye a reducir el colesterol y la hipertensión, también a mantener unos niveles de estables de azúcar en la sangre

El consumo de pera (Pyrus communis) es beneficioso para el sistema digestivo porque, gracias a su alto contenido de fibra, ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye a prevenir el estreñimiento, la diverticulosis y las inflamaciones de colón.

Rica en pectina y con bajo contenido de calorías, esta fruta es usada en dietas de adelgazamiento, dado que sus nutrientes tienen un efecto saciante. También contribuye a reducir el colesterol y la hipertensión, y a mantener niveles de glucemia estables.

La pera contiene potasio que aporta una función vasodilatadora, así como vitaminas B y C, tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico, que protegen el aparato cardiovascular y al corazón. Asimismo, hierro, que fortalece los glóbulos rojos, por lo que es recomendada en casos de anemia.

Debido a que contiene más de 80% de agua, este comestible también favorece la función de los riñones y la eliminación de toxinas del organismo. También es rica en flavonoides, los cuales son componentes con capacidades antioxidantes que retrasan el envejecimiento.

La pera, una de las frutas frescas bien valoradas por sus beneficios, se puede consumir al natural o preparada en diferentes recetas de cocina. Y aunque la mayoría de estos platillos son dulces y postres, también se puede incluir esta deliciosa y saludable fruta en purés de verduras, ensaladas, asados y en néctares.

